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若砍白卡嚴重衝擊華社 華人憂沒病看「會出人命」

記者陳曉峰、劉梓祁／舊金山-紐約報導
在紐約華埠經商數十年的何雄表示，白卡是許多長者的生存保障。(記者劉梓祁／攝影)
在紐約華埠經商數十年的何雄表示，白卡是許多長者的生存保障。(記者劉梓祁／攝影)

有關削減白卡計畫(Medicaid，加州名為Medi-Cal)的傳言不斷，加州華人Brad表示，他和母親、兄妹都在使用該計畫，「白卡是我們一家的生命線。母親患了糖尿病，必須每天吃藥，如果真的削減，看不了病，是要出人命的」。紐約華埠患有高血壓、前列腺疾病的83歲長者何雄憂心忡忡地說，「如果沒有白卡，我根本活不了」。

肚子餓可忍 生病卻不行

白卡計畫是一項聯邦和州政府聯合實施的醫療保險計畫，為超過7000萬低收入成年人、兒童和殘疾人提供醫療服務。加州38%的人口、總計1490萬人使用白卡。

Brad說，他和兄弟、姐妹都使用白卡看病。現在最擔心的，就是川普政府會削減白卡福利。他母親患嚴重的糖尿病，每天必須吃藥，否則病情惡化、會有生命危險，「白卡是我們一家人的生命線。母親必須用白卡看病開藥。肚子餓了，可以忍一忍。如果因為白卡影響，看不了病，或者開不了藥物，那就是要人命」。

盡管有醫療保健提供者說，有病人因為害怕惹來麻煩而不尋求醫療護理或取消預約，但記者詢問的多位華人表示，暫時不會猶豫川普政策影響而不去看病。

華人李先生說，父母剛移民來美國不到半年，已拿到社安號碼。猶豫再三，仍決定去申請白卡。至於原因，兩位老人年事已高，身體有些病痛實屬平常，避免不了去醫院看病。若無醫療保險，看病的費用是天文數字。「有時一次門診近600元。做個小手術，費用上萬元也不稀奇。」無論從老人健康角度，還是從花費的角度，都應該去申請白卡。

移民談貢獻 求基本需求

在紐約曼哈頓華埠經商數十年的83歲長者何雄說，他來美數十年，和許多長者一生都在美國努力工作，已經將人生中最寶貴的年華貢獻給美國社會，「我們所要求的並不奢侈，而是基本的生存需求」。他說，國家財政緊張應該從削減國防預算和對外援助著手，而非拿基本的醫療福利上開刀。

何雄說，「白卡不只是福利，而是我們生存的保障。美國的強大和偉大應體現在對弱勢群體的照顧上，這才是真正的美國精神」。

亞美醫師協會(CAIPA)公共關係副總裁黃雪莉(Shirley Huang)指出，華人社區不少民眾都依賴白卡就醫，經費若削減將對社區造成嚴重衝擊。

影響少數裔 加劇不平等

她表示，經費縮減將直接導致醫療服務惡化，病人等待時間延長，原本就過度負擔的急診系統將更加緊張；此外，白卡的申請條件勢必變得更嚴格，許多醫療福利項目如牙科、眼科和心理健康服務可能大幅削減。

黃雪莉還指出，華社中的老年人和慢性病患者將面臨極大風險，因為自付藥費提高，許多長期病患可能無法負擔持續治療的費用，導致病情加速惡化；新移民群體也將因收入低、語言障礙嚴重依賴白卡，但經費削減後，其基本醫療服務如產檢、兒童疫苗等將難以為繼。

「醫療保險公司支付醫生的費用也相應在減少，同時政府新法規又大幅增加員工最低薪酬，醫生診所的營運壓力會更大，」她還說，「另外，削減白卡經費會更大程度地影響到少數族裔、語言障礙者，進一步加劇原本就存在的醫療結構性不平等」。

加州38%的人口、總計1490萬人使用白卡。(取自加州醫療保健服務部網站）
加州38%的人口、總計1490萬人使用白卡。(取自加州醫療保健服務部網站）

白卡 醫療保險 華人

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