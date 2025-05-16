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黃金德曾孫黃諾曼 意外成出生公民權維護者 有象徵意義

編譯廖振堯／綜合報導
黃金德的曾孫、現年74歲的黃諾曼說，出生公民權的議題雖然現在是針對亞洲人以外的有色人種，但遲早會落到華裔身上，然後是日裔、然後是韓裔身上。(美聯社)
黃金德的曾孫、現年74歲的黃諾曼說，出生公民權的議題雖然現在是針對亞洲人以外的有色人種，但遲早會落到華裔身上，然後是日裔、然後是韓裔身上。(美聯社)

聯邦最高法院1898年的「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)裁定，127年來一直保證在美國出生的任何人都能獲得公民身分，也成為此類案件的判例基石。黃金德的曾孫、現年75歲的黃諾曼(Norman Wong)表示，他是偶然走上維護出生公民權的路，冥冥之中在這場爭取權益的戰鬥裡繼承曾祖父的衣缽。

美國亞裔媒體AsAmNews和華盛頓郵報報導，黃諾曼1960年代末在柏克萊加大讀書時，曾積極參與學生抗議，例如參加「第三世界解放連線」(Third World Liberation Front)運動遊行 ，後者促成大學開設族裔研究課程。但黃諾曼後來休學，以做木工和維護大樓為生。

黃諾曼受訪表示，他「不是自己家族歷史的專家」，黃金德實際上對他來說真的像是陌生人，不僅從未見過，也是到成年後、子女都長大成人了他才知道有這號人物。那時約是1990年代末期，有記者在最高院黃金德案判決百年紀念儀式前 ，連絡黃諾曼的父親，他說「那時才知道這段歷史，老實說當時並不覺得重要」 。

但是自從川普總統1月21日即上任第二天，簽署行政命令限縮出生公民權後，黃諾曼意外成為地方名人和政治活動分子。支持者把他視為黃金德爭取美國公民權的活生生見證。

黃諾曼表示，「我認為川普上任後，這個問題在某種意義上已成為一個國家問題。人們開始聯繫我，我願意與他們交談，這就是我的角色，不是我為自己創造的使命，而是人們問我能做些什麼來提供幫助，像是提供我的經驗和我的家族歷史。大家認為我代表某種象徵意義，我算是繼承曾祖父的衣缽」。

黃諾曼表示，「幾十年來出生公民權從不是問題，現在卻變成了頭號問題。現在雖然是針對亞洲人以外的有色人種，但我毫不懷疑，遲早會落到華裔身上，然後是日裔、然後是韓裔」。

他又說，川普的行政令是對出生公民權的攻擊，「我們不能讓這種事發生。假如孩子生下來不屬於任何國家，我們會成為怎樣的國家？不，我們美國人必須互相接納，珍惜每個在美國出生的生命」。

根據國家公園局紀錄，從19世紀末到20世紀初期， 華人曾提出逾百宗訴訟挑戰歧視法令和做法 ，其中兩宗公民權案件為黃金德的法庭勝利舖路。

在1884年，陸潤卿(Look Tin Sing)回中國探親返美被拒入境，獲得聯邦第九巡迴上訴法院判定他享有出生公民權。四年後，也被拒入境的Hong Yin Ming，在加州北區的聯邦法院贏得公民權訴訟。

川普 柏克萊加大 韓裔

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康州檢察長湯偉麟 以親身經歷抗川普出生公民權限縮令

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