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鮮被探討的族群…亞裔+拉美裔混血人口 20年增逾倍

編譯潘勛／綜合報導
亞裔與拉美裔通婚生下後代的例子愈來愈多，但他們經常遭到忽視。(美聯社)
亞裔與拉美裔通婚生下後代的例子愈來愈多，但他們經常遭到忽視。(美聯社)

洛杉磯加州大學學者指出，過去20年間亞太裔與拉美裔結合而生下的後代，到2022年已增至88萬6000人，但他們在人口學方面經常遭到忽視；學者們指出，這個社群雖然還屬小眾，但愈來愈多人了解他們在茁壯之中。

美聯社報導，洛杉磯加大「拉美裔政策及政治研究所」分析人口普查局20年間的數據。此中包括2000年人口統計，以及「美國社區調查五年數據」(American Community Survey 5-year)由2010到2022年的人口特徵估計。研究指出，國人自認為拉美裔與亞太裔混血的人數，由35萬人上升到88萬6000人。

資深研究員鍾潔(Jie Zong，音譯)表示，研究先找自認為拉美裔的人，再請這些人填寫種族問卷，如果他們有標出亞洲種族，那麼這些人就認定為亞太裔與拉美裔混血。

研究團隊之一的坎達姆比(Kevin Kandamby)表示，研究指出亞裔與拉美裔混血現在愈來愈常發生。研究這種現象的理由之一，是這群人被探討得很少。

研究發現，亞太裔拉美人(AAPI Latinos)往往是亞裔從拉丁美洲移民到美國，或者父母分屬亞太裔，與拉美裔結合之後生下後代，然後形成。

坎達姆比指出，這群人口的發展，其根苗在歷史上為了因應美國對勞動力的需求，拉美裔與亞太裔產生互動。紀錄指出，華裔被美國1882年排華法案所針對，因此定居到美墨邊界兩側的小鎮；另外，印度旁遮普省人與墨西哥農場工人1990年代初期在加州帝王谷(Imperial Valley)通婚。

若按各州來算，三分之一亞裔拉美裔住在加州，人數最多，德州及夏威夷次之。

因此，夏威夷州州眾議員甘納丁(Sonny Ganaden)的父親是菲律賓人，母親是墨西哥人，就無足為奇了。這位43歲議員自稱「墨菲裔」(Mexipino)；他在加州橙郡(Orange County)成長時，經常被奚落，因為他並非純正拉美裔或亞裔。2018年他首度在夏威夷選州議員，結果失利，但取得珍貴的「去殖民」經驗。他選區的居民，包括菲律賓裔很多的卡利希(Kalihi)區最後接受了他。

加州大學 亞裔 夏威夷州

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