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亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

記者劉梓祁／紐約專訪
勞工部代理部長蘇維思說，她一生都在為工人權益而奮鬥。(圖／蘇維思提供)
勞工部代理部長蘇維思說，她一生都在為工人權益而奮鬥。(圖／蘇維思提供)

近年，美國華裔不僅在科學、文化和經貿領域取得矚目成就，更進一步開創歷史、打破種族和性別的天花板，成為聯邦或地方政府的政策制定和實施者。勞工部代理部長蘇維思 (Julie A. Su)就領導了近兩萬名公職人員，擔負維護全美勞工權益的重責大任。

作為華人移民的女兒，蘇維思受訪時說，她一生都在為工人權益而奮鬥。

2023年3月11日，因前任勞工部長華殊(Marty Walsh)宣布離任，蘇維思成為代理勞工部長，負責全國工會協商、勞工權益等勞務有關事務。在此之前，她的職業生涯由成為民權律師起步。

蘇維思生於1969年，完成史丹福大學(Stanford University)和哈佛大學法學院(Harvard Law School)學業後，在全國最大的亞裔權益保護非營利組織「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice)開啟律師生涯，擔任訴訟總監。

17年後，她進入政府並於2011年至2018年間擔任加州加州勞工標準執行部門(DLSE)主任，向低薪工人及其雇主倡導自身權利。加入勞工部前，蘇維思為加州勞工及勞動力發展廳(LWDA)廳長，主要打擊工資盜竊、確保勞工安全，被視為「工人權利和民權專家」。

勞工部代理部長蘇維思(左二)與拜登總統(中)、賀錦麗副總統(右二)等合影。(圖／...
勞工部代理部長蘇維思(左二)與拜登總統(中)、賀錦麗副總統(右二)等合影。(圖／蘇維思提供)

2021年7月，蘇維思獲參院同意成為勞工部副部長，監督員工、預算管理等事項。儘管目前仍未就任部長，但一旦國會通過任命，她將成為拜登總統內閣首位亞裔部長。

母艱辛經歷 激發熱情

作為家中首位律師，蘇維思說，她生於威斯康辛州，父母於1960年代來美求學，母親因家境貧窮買不起客船票，是乘坐貨船從中國來美；父親則是從台灣新竹來美，兩人在猶他州相遇，結婚後一起打拚。

蘇維思的母親比父親先畢業，為維持家庭生計，她打兩份工，但僅有最低工資，且極不穩定，不僅使她身心俱疲，經濟狀況也時現危機。蘇維思回憶說，正是母親的這段艱辛經歷，激發了她「為工人權益而奮鬥的熱情」。

蘇維思稱自己為「家庭經歷的產物」。她的雙親在美國胼手胝足養育她和妹妹，讓她們在基本生活之外還能追尋自己的愛好。父母後來也經營小本生意，包括自助洗衣店、三明治和披薩店，努力成為美國中產階級。

語言雖排他 也是橋梁

她回憶說，與許多本地生長的華人相似，她成長過程中時常要為父母翻譯，如處理電話、郵件或和雇主溝通。長此以往，她發現語言在當時雖是社區中排斥他者的工具，但也是「具備力量並促進包容」的橋梁。

儘管父母講英文時口音明顯，甚至常為日常交流掙扎，蘇維思體會到的卻是取得他人信任、利用自身能力幫助雙方理解彼此的過程。因此，語言的力量令她選擇法學院，期望用「法律語言」幫助弱勢社區「翻譯權力」，決定誰得以工作、工資應為多少等問題，以影響更多人的命運。

蘇維思說，如大多華人家長一般，她的父母最初認為參政不是華人必做之事，但每當自己回顧童年並想起他們在不利的規則下四處碰壁時，她便覺得「僅憑努力工作不夠，更希望成為制定和執行規則的一份子」。

資源不足 勇氣填空缺

1994年，蘇維思從法學院畢業，當時亞裔律師在律師行業中仍是少數，在律師事務所或政府擔任行政和領導職位更是鳳毛麟角，因為有許多障礙阻止社會承認亞裔是美國人。在擔任律師的最初幾年，每當蘇維思走進法庭或律師事務所，對方律師便會默認她是客戶或尋求代表的勞工，因為「他們不習慣看到這樣形貌的律師」。

正因為如此，她更想打破刻板印象、為「更大的機會」而奮鬥，確保自己和所有被忽視的社區都能被聽到和看見。進入政府工作前，蘇維思在亞美公義促進會工作近20年，使命便是為弱勢者發聲，這些人通常都是被歧視、被剝削的勞工。

她說，當時的工作目標往往超出組織自身所擁有的資源範疇，但所有同仁都對打擊歧視和創造平等抱有堅定信念，便用「勇氣」來填補空缺；否則，憑本事許多人隨時可以找到更輕鬆、薪水更高的工作。回顧這段經歷，蘇維思說，是挑戰和堅持塑造了自己，所收穫的經驗對如今的工作也極具價值。

泰服裝奴役案 里程碑

1995年，蘇維思作為首席律師，成為南加艾爾蒙地市(El Monte) 「泰國服裝奴役案」的民事訴訟發起人，該案件被認為是自憲法廢除奴隸制以來首個現代奴隸案件，具有里程碑意義。

當年，近100名泰國工人被發現在一家臨時服裝廠內工作，但廠房被鐵絲網包圍，且有武裝警衛的監視。在有人出逃並揭露雇主的人口販賣後，蘇維思同時控告將泰工騙出的販運者和製衣公司。她還促進國會通過「人口販運和暴力保護法」，其中包含為人口販運和強迫勞動受害者創造的專屬簽證。

蘇維思坦言，雖然歧視與欺壓已幾乎消除，且亞裔在政治領域、私營部門和科學、教育等行業都有耀眼的成就，但前任總統川普(Donald Trump)政府的作為表明，將亞裔社區視作社會問題「替罪羊」，並利用種族主義進行政治操弄的現象，在美國社會依然存在，可視作「危險之一」。

華人在國會 「並不孤單」

儘管如此，她強調，拜登政府不僅通過亞裔國家博物館法案和仇恨犯罪法案，還建立多樣性的內閣，因為這樣才能有更多未被代表的社區在決策中被考量。拜登內閣26人中，目前有兩名華裔，分別是蘇維思和貿易代表戴琪(Katherine Tai)。

蘇維思說，她與戴琪進入內閣不僅是榮譽，也是對亞太裔傳統月最好的慶祝。兩人不僅多次獲拜登讚賞，且兩人工作能以中文交流，也讓她們在工作中有如「姊妹」般緊密合作。

她說，「如果我們不幫助塑造這個國家，我們就無法完全實現美國夢」。蘇維思提及國會眾議員孟昭文(Grace Meng)和趙美心(Judy Chu)等人，指華人在國會「並不孤單」且互相扶持。她鼓勵更多華人投入政治和公共服務，希望華人社區中有更多居民參與投票。

(專訪全文請見5月26日「世界周刊」)

勞工部代理部長蘇維思(右)在工廠視察。(圖／蘇維思提供)
勞工部代理部長蘇維思(右)在工廠視察。(圖／蘇維思提供)

勞工部 華人 亞裔

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