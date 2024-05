亞太裔傳統月／美超微創辦人梁見後 順其自然攀峰

美超微創辦人梁見後身為第一代移民,也曾面臨到新移民的困境。(記者葛歆睿/攝影)

AI伺服器大廠美超微(Supermicro)今年股價乘風破浪般直上1100多元,許多人才開始注意到這間在矽谷 深耕31年的科技公司。美超微迎來成功,全靠創辦人梁見後(Charles Liang)30多年來的堅持、信念與努力。

亞裔 文化帶給梁見後人生最重要的價值觀就是「順其自然、隨遇而安」,這也是他的座右銘。他說,無論遭遇多少風浪,如何把握現有資源並做到最好,這就是他一直以來企業經營的理念。

梁見後曾入選富比世(Forbes)前25位最有成就的美籍華人,2024年更以個人淨資產61億元首度進榜「富比世全球富豪排行榜」,與輝達(NVIDIA)創辦人長黃仁勳、超微半導體(AMD)董事長蘇姿丰共列「矽谷台裔AI三巨頭」。

世界日報專訪梁見後不僅談他企業成功的經營心法,也談到亞裔文化對他帶來的影響,這也是梁見後首度在公開媒體上,談及個人的信念以及人生價值觀。

梁見後出生於台灣嘉義農家,家中有七個孩子,因家裡窮困所有孩子幾乎都高工、商專畢業後就工作賺錢,身為長男的梁見後嘉義高工畢業考上台北工專電機科(現為台北科技大學),因為成績好,有機會到德州大學阿靈頓分校留學,取得電機工程碩士後留在美國工作,在科技公司當電腦工程師。

1993年梁見後在聖荷西創辦美超微電腦股份有限公司,當時主營電腦主機解決方案,是矽谷眾多電腦供應鏈廠商的其中一環。

積木靈感 研發殺手級產品

梁見後曾在多年前的受問中表示,1993年剛創業時大家都不看好,他憑著一股信念,就是要美夢成真。而美超微成功的起點,要從他與女兒玩樂高積木時說起。

美超微最受業界稱讚的就是模組化系統(Building Block Solutions)概念,也被稱為「樂高疊積木」的概念。伺服器模組化系統可以想像成就像樂高一樣,當美超微將機櫃伺服器各部分元件畫分為區分模組,就能組出規格多元化,元件能彼此互容的產品線。

當客戶開出規格,美超微就能從現成模組中,組出對應產品,就像不同形狀的樂高積木可以輕鬆組合出各種想組的東西,不僅彈性大,效率更高,而且非常符合「客製化」需求,組好的時間與成本也遠比對手時間短、更便宜。

樂高疊積木方式讓美超微在業界獲得巨大的成功,梁見後受訪時說,這也是很偶然的機會,符合他的「隨遇而安」人生價值觀。

梁見後說,那時大女兒剛出生,他也剛創業,陪女兒玩樂高積木的時候,發現積木都是用同樣的方塊,但小孩可以用一樣的東西蓋出城堡、車子、房子,如果把樂高概念放到伺服器上,說不定也行得通。這樣的靈感讓他以樂高為概念,做出了模組化系統,設計出不同的選項與產品供客戶選擇,客戶非常喜歡這樣節省又有力的解決方案。當年的他從沒想到模組化系統會有這麼大的回響。

綠色運算 幫客戶省電省錢

也因為客製化,有些客戶特別要求省電、省錢,美超微開始針對客戶需求改善,而迎接了美超微另一個成功的最大關鍵,就是「綠色運算」(Green Computing)。有些情況下可以幫客戶省電40%,甚至到60%,也是許多客戶指定美超微的關鍵。

梁見後對世界日報表示,2004年起美超微開始專注於綠色運算,而這也是自然而然發生的「隨遇而安」,綠色運算最大的好處就是幫客戶省錢和省電費。

梁見後說,第二重要的原因就是幫全球節能減碳,這也是「利己利人」的事情,不僅能幫助美超微自己成長,也同步獲得更多商業價值。

崇信老莊 「無為」就是「有為」

美超微在市場上找到成功的關鍵,背後都來自於梁見後個人的價值觀與信念,尤其又與亞裔、華人為主的人生觀有著緊密的關係。梁見後說,他從台灣求學,一路到美國攻讀學位、工作、創業,創業31年來遇到許多風雨,他都秉持著一個信念,就是「順其自然」。

梁見後說,順其自然是來自於老莊思想,小時候他以為老莊所謂的無為而作,是否太無為,直到經歷過人生風雨後,他才發現所謂的「無為」就是「有為」,而透過這樣的心態,才能去盤點手上的資源,如何把現有的資源能夠做到最好,不管有多少資源都盡量去做,這也是他從亞裔文化學習而來的中心價值觀。

他說,創業過程總會遇到很多事情,有正面就會有負面,如果能樂觀進取,對人生更好,例如莊子「逍遙遊」提到的棟樑之材,如果樹長得很高很直當然可當棟樑,但若長得沒那麼高、沒那麼直,也有其他用途,就像現在說的節能減碳,也很好。

2016年美超微登上了「財富雜誌」評選成長速度全球前百大的美國上市公司,當時美超微是第18名,也是營收成長最快的資訊科技技術設備供應商。但沒想到2018年卻遇到公司最大的危機。

2018年「彭博商業周刊」報導宣稱,美超微一些伺服器主機板製造時被中國軍方植入間諜晶片,各大資料中心一片譁然,美超微股價一度暴跌40%,直到亞馬遜(Amazon)與蘋果(Apple)均否認伺服器存在任何中國間諜晶片,美超微也發出聲明駁斥此事,此事才慢慢消散。

公司一度遇到這麼大的危機,梁見後事後也只有淡淡說著,整起事件皆是莫須有,他就是盡最大的努力以及資源,去做應該做的事情,很快的,事情就過去了,有如英文俚語所說Nothing is more beautiful than the truth(事實是最美好的)。

鼓勵移民 正面心態迎戰困境

梁見後身為第一代的移民,也曾面臨到新移民的困境。他回憶,感到最大的壓力就是距離家人遙遠,尤其是無法孝順父母,讓他最感慨,後來他看了電影「明天過後(The Day After Tomorrow)」,想到如果地球真的有危機,自己能不能多做些什麼,美超微也因此開啟「綠色運算」,對地球回饋。

他說,後來他將對台灣家鄉母親的思念投射在地球母親身上,20年前成立了綠色地球基金會(The Green Earth Foundation),每周去山上充電,看著小樹苗成長,心裡就開心,感受到更多世界的正面與美好。

梁見後說,無論新移民、新創業家,總會在人生遇到一些事,他很少說那是困境,他都是見招拆招,運用現有的資源做到最好。

梁見後也用同樣的心法,鼓勵新移民,若一直朝負面思考,容易自怨自艾,以正面心態迎接人生各種事情,就會有正面的結果,亞裔在美國有弱勢的點但也有強項,把握自己現有的資源,做自己能做到最好的事情,一切就「順其自然、隨遇而安」。(專訪全文請見5月26日「世界周刊」)