我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

與亞太裔年輕人對話 賀錦麗爆粗口「你得踢f-door」反獲掌聲

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統（右二）與賀錦麗副總統（右）13日參加白宮亞太裔活動。(美聯社)
拜登總統（右二）與賀錦麗副總統（右）13日參加白宮亞太裔活動。(美聯社)

副總統賀錦麗13日在一場由華裔喜劇演員歐陽萬成(Jimmy O. Yang)主持的談話活動中，向亞太裔年輕人提供如何衝破障礙的建議時，忍不住說了f字母開頭的粗話。

賀錦麗是美國首位女性副總統，也是首位亞裔和非裔副總統；她的母親來自印度，父親來自牙買加。

華裔喜劇演員歐陽萬成。(路透)
華裔喜劇演員歐陽萬成。(路透)

當歐陽萬成問賀錦麗，作為第一位亞裔副總統代表什麼意義、亞裔傳統如何影響她作為領導者的觀點和角色時，賀錦麗的答覆很長。

賀錦麗告訴年輕人，在進入一個沒有人與他們外表相似的領域時，要保持抬頭挺胸。她說：「我們必須知道，有時候人們會為你開門並保持開門的狀態，有時候他們不會這麼做。那時候，你就得踢那扇該死的門（f—door）。」

現場觀眾聞言後，鼓掌歡呼。賀錦麗則是笑道：「原諒我說了粗話。」

賀錦麗發表這番講話的場合是美國亞太裔研究所國會立法領導力年度峰會(Asian Pacific American Institute for Congressional Studies Legislative Leadership Summit)；白宮網站現場直播了這場對談。

在政壇上，說粗話並不罕見。但賀錦麗通常避免在公開露面時使用這類語言。

共和黨總統候選人川普上周末曾在一場造勢集會上帶大家高呼「bulls—」，意指他在紐約市面對的刑事審判。拜登擔任副總統時，也曾有人無意中聽到他告訴時任總統歐巴馬，新通過的醫療保健立法是一項「他x的重大協議」。

13日稍晚，賀錦麗與拜登總統和亞裔演員劉玉玲一起在白宮玫瑰園舉行的招待會上發表講話，慶祝五月亞太裔傳統月。

劉玉玲表示，賀錦麗當選首位非裔和亞裔女性副總統，「證明了美國夢的無限可能性」。

拜登則表示，亞太裔是美國成長最快的人口/他的演講開場白是：「我的名字是喬．拜登。我為賀錦麗工作。」

賀錦麗 亞裔演員 拜登

上一則

TikTok創作者提訴訟 盼阻美國禁令

下一則

NTSB報告：撞垮基伊大橋 闖禍貨輪2度失去電力

延伸閱讀

拜登加徵對中關稅 左批北京補貼竊取、右打川普根本沒用

拜登加徵對中關稅 左批北京補貼竊取、右打川普根本沒用
拜登：對抗中國作弊經濟行為 同時捍衛台海和平

拜登：對抗中國作弊經濟行為 同時捍衛台海和平
美國加徵301關稅 中國：違背拜登「不脫鉤斷鏈」承諾

美國加徵301關稅 中國：違背拜登「不脫鉤斷鏈」承諾
紐時分析：拜登的中國貿易戰與川普作法有何不同？

紐時分析：拜登的中國貿易戰與川普作法有何不同？

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
美國麻州可見極光。 （路透）

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

2024-05-11 00:30
「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用