與亞太裔年輕人對話 賀錦麗爆粗口「你得踢f-door」反獲掌聲

拜登總統（右二）與賀錦麗副總統（右）13日參加白宮亞太裔活動。(美聯社)

副總統賀錦麗 13日在一場由華裔喜劇演員歐陽萬成(Jimmy O. Yang)主持的談話活動中，向亞太裔年輕人提供如何衝破障礙的建議時，忍不住說了f字母開頭的粗話。

賀錦麗是美國首位女性副總統，也是首位亞裔和非裔副總統；她的母親來自印度，父親來自牙買加。

華裔喜劇演員歐陽萬成。(路透)

當歐陽萬成問賀錦麗，作為第一位亞裔副總統代表什麼意義、亞裔傳統如何影響她作為領導者的觀點和角色時，賀錦麗的答覆很長。

賀錦麗告訴年輕人，在進入一個沒有人與他們外表相似的領域時，要保持抬頭挺胸。她說：「我們必須知道，有時候人們會為你開門並保持開門的狀態，有時候他們不會這麼做。那時候，你就得踢那扇該死的門（f—door）。」

現場觀眾聞言後，鼓掌歡呼。賀錦麗則是笑道：「原諒我說了粗話。」

賀錦麗發表這番講話的場合是美國亞太裔研究所國會立法領導力年度峰會(Asian Pacific American Institute for Congressional Studies Legislative Leadership Summit)；白宮網站現場直播了這場對談。

在政壇上，說粗話並不罕見。但賀錦麗通常避免在公開露面時使用這類語言。

共和黨總統候選人川普上周末曾在一場造勢集會上帶大家高呼「bulls—」，意指他在紐約市面對的刑事審判。拜登 擔任副總統時，也曾有人無意中聽到他告訴時任總統歐巴馬，新通過的醫療保健立法是一項「他x的重大協議」。

13日稍晚，賀錦麗與拜登總統和亞裔演員 劉玉玲一起在白宮玫瑰園舉行的招待會上發表講話，慶祝五月亞太裔傳統月。

劉玉玲表示，賀錦麗當選首位非裔和亞裔女性副總統，「證明了美國夢的無限可能性」。

拜登則表示，亞太裔是美國成長最快的人口/他的演講開場白是：「我的名字是喬．拜登。我為賀錦麗工作。」