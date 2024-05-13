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MoMA首位華裔首席策展人 郭怡安：推廣亞裔作品 需要更多亞裔觀眾

記者范航瑜／紐約報導
今年年初，郭怡安(Michelle Kuo)成為現代藝術博物館的首席策展人兼出版人。(取自MoMA官網)
今年年初，郭怡安(Michelle Kuo)成為現代藝術博物館的首席策展人兼出版人。(取自MoMA官網)

今年年初，郭怡安(Michelle Kuo)被任命為現代藝術博物館(Museum of Modern Art，簡稱MoMA)首席策展人兼出版人(Chief Curator at Large and Publisher)，成為首位獲此職位的華裔。在25日接受世界日報專訪時，郭怡安分享了她對於推廣華人藝術家以及吸引華人觀眾的見解。

在史丹福大學求學之時，郭怡安就尤其著迷於1960年代的藝術史。在這一時期，藝術家開始嘗試將新興技術如電視、廣播和早期計算機與藝術進行融合，為藝術開闢了新的天地。對於當代藝術的熱愛，深深影響了郭怡安的藝術和職業道路，郭怡安後來進入華府國家藝廊(National Gallery of Art)的視覺藝術高級研究中心(Center for Advanced Study in the Visual Arts)工作，並在哈佛大學取得了藝術和建築的博士學位。

2018年，郭怡安加入MoMA，負責畫和雕塑的策展。在MoMA這六年，郭怡安發現亞洲文化藝術有著很大的潛力。「我一直在探索如何建立更廣闊的文化視野。MoMA的展覽已經收錄了眾多亞裔藝術家的作品，但我認為我們仍有很大的擴展空間。」在郭怡安的努力下，MoMA近年來推出了一系列亞裔藝術家的展覽，例如最近正在展出已故華裔畫家黃馬鼎(Martin Wang)的作品。「談及1980年代的藝術，很多觀眾來可能只會關注安迪沃荷。可在同時期，黃馬鼎也是他們其中一員。」她認為這樣的藝術家值得被更多人看到和了解，尤其是華裔觀眾自身。

除了展示華人藝術家的作品，郭怡安還尤其關注華人和亞裔觀眾。「在紐約這樣一個多元化的大都市，我一直在思考如何讓更多觀眾來到MoMA欣賞藝術。」作為策展人，她會通過策展和舉辦特別展覽來吸引觀眾。但此外，MoMA也會通過定期的活動、研討會和地鐵廣告等多種方式營銷。2022年底，MoMA就邀請了台灣導演蔡明亮來展示他的作品並舉辦講座，吸引了眾多華人觀眾。

新冠疫情前，郭怡安在上海參加了一個全球性的博物館會議。會上，她與來自世界各地的藝術家和博物館界的重要人物探討了博物館的未來。「藝術有一種共通的屬性，將不同的視角匯聚在一起，在多樣性中促進溝通和理解，」她說。郭怡安希望藝術能作為一種無聲的語言，連結起東西方，並創造出更多的可能性。

(專訪全文請見5月26「世界周刊」)

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