亞太裔傳統月／嚴歌苓：我作品探索的就是自由

嚴歌苓希望透過她的小說和電影，讓全世界人都能聽到中國故事。（記者劉先進／攝影）

今年年初，記者從微博看到有位在美國的創作者寫：刷到朋友的照片，才發現「女作家」在2023年就發了新書，是自己在德國 成立的出版機構所出，據說是這麼多年來「最自由的創作」。

而後又有一位追隨者眾的讀書博主轉發：看了這條才得知「喜歡的作家」的近況。她的百科詞條已無，然而作品的詞條仍在，她編劇的電影「金陵十三釵」只剩下劉恆一位編劇，「芳華」乾脆就沒編劇。作品尚在，但作者佚名。

若不是看到她作品的名字，可能記者還要花一些時間去想他們指的「女作家」、「喜歡的作家」究竟是誰？在4月紐約的一場公開活動中，嚴歌苓用「在他們給我『拉黑』以後」，來指她兩年多前為鐵鍊女與新冠疫情 等中國時政問題發聲之後的境遇，而「拉黑」這一生動和口語化的詞，博得了現場一陣大笑。

「想要自由 甘蔗就不能兩頭甜」

整整一個4月，定居德國柏林的嚴歌苓攜新作《米拉蒂》，開啟了在美國各地的宣傳之旅，每一場活動都座無虛席，甚至因為人數過多，部分觀眾被安排到其他的房間，透過大屏幕看直播。

嚴歌苓在紐約舉行最新作品「米拉蒂」簽書會。（記者魏碧洲／攝影）

她的美國外交官丈夫王樂仁(Lawrence A. Walker)，也在每一場活動陪伴左右。他被她稱為「如今所有部門的老總」，身兼出版人、財務總監、公關、音樂劇製作人等數職，她在台前、他在台下，一摞子有待簽售的新書之後，活動間，兩人不時有眼神或言語的交會。

和以往出版社至少有十幾人來安排，而她只需亮相、說相對短促的場面話相比；嚴歌苓說，如今放棄每年幾千萬人民幣的中國國內版稅，而得「自己搖著貨郎鼓走街串巷，擺攤賣自己的書」，這對於清高的知識分子來說，確是有些難為情的。

「哎唷，我就覺得好苦，圖什麼呢？」她說：「就圖了自由了，我這是自作自受、求仁得仁。就是這麼一回事。你想要自由，甘蔗就不能有兩頭甜」。

《第九個寡婦》寫土改 下筆沒有顧慮

除了新書發表會外，4月上旬，在曼哈頓中城一家表演藝術劇場，由嚴歌苓小說《扶桑》改編的同名音樂劇進行了兩場結合音樂的業內劇本圍讀，這是她的作品、也是華語小說首次被改編成音樂劇。

由嚴歌苓(右)的小說改編、Christine Toy Johnson(左)創作歌詞的全新音樂劇「扶桑」(Fusong)，日前在曼哈頓百老匯舉辦劇本圍讀活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

在中國大陸反響最大的那幾年，嚴歌苓的小說可以賣上幾百萬冊，作品和劇作頻繁被改編成名導們的電影，張藝謀還與她簽署了作品優先權，只有他決定不拍時，才將改編權再予他人。這讓人誤以為她已經習慣也可能享受聚光燈下的聲名，以至也會讓人有些難以追溯：在探索自由邊界的過程之中，她是如何在兩年前決定按下發送鍵，然後不可逆又更極致地走向另一種生活。

「我覺得我的作品一直以來所探索的東西實際上非常連貫，那就是『自由』，」嚴歌苓這樣回答：「就是你想失去多少表達、思考、言說、討論的自由，作為一個有豐富思想與感情的人，自由在一點點失去的話，對我來說很不舒服。」

嚴歌苓憶述，2005年，她隨丈夫外派到了非洲，那片土地的飢餓、苦難、腐敗與政府的不作為，使她開始寫以中國土地改革為主題與背景的《第九個寡婦》」。

「土改在紅色中國的歷史上非常重大，是顛覆性的巨大運動，我那時候也知道，這本小說不被出版的可能性很大，」嚴歌苓說，但她下筆時並未留情，也沒有顧慮。

「《芳華》是我最誠實的一本書」

2011年，對她最重要的作品、也是她公認的代表作《陸犯焉識》出版，她以自己的家族歷史為摹本，以「我祖父」為主人公，講述了他作為政治犯在文革時期的勞改生涯，也反映一代知識分子在紅色風暴中被摧殘的命運。她清楚這一本書「他們不喜歡」。

到2017年，她在數次採訪中都提及，《芳華》是她「最誠實的一本書」，她深挖，也寫了許許多多內心的東西。她寫主人公劉峰，看見一群著軍裝的越戰後的殘疾老兵在街上乞討，當她得知被改成「一群殘廢兒童」時，「我就鬧了，我說(書)不出了，但我想到我的編輯也很辛苦，這也不是他的錯」。

當然這些反應和追求，並非首先是為了政治訴求。數年前，她曾在紐約時報 的訪談中說，她是為藝術而非政治訴求來書寫歷史。此次她也在訪談中重申，藝術和審美要當先，「我沒有把政治和說清歷史真相放在重要的位置，而是把藝術放在最重要的位置，這是小說特色的第一位」。

2007年，嚴歌苓(右)與曾任職美國在台協會的外交官先生王樂仁，以及領養的中國女兒合影。（資料照片，記者何定照／攝影）

「哪天我也自我審查就壞了」

在新作《米拉蒂》中，她寫主人公米拉的父親米瀟，在接受多年的紅色洗腦後，進入80年代那麼一瞬創作的自由，卻反而覺得自己已經無法創作，這和她的作家父親蕭馬有某種相通，他曾痛苦地向嚴歌苓提及，自己在政治指導的氛圍中已經被掰扯成某種形狀，很難再跳脫出來。

「哪天我的腦子裡或是下意識裡也出現了自我審查，那就壞了，悲哀都來不及，創作出來的東西一定一塌糊塗，那趁這個沒有出現與滋長，我就趕緊寫了《米拉蒂》，」嚴歌苓說，「沒有什麼比自由創作更重要」。

而此次她攜《米拉蒂》，似乎又到了一種全新的自由天地，這是她第一本沒有審查的書，寫起來自由灑脫。

而另一方面，用「不說」來保全，似乎也愈來愈難過她自己的關隘，「我要完成自己的人生完整度。不說的話，我就不喜歡自己了。我的選擇是每年上千萬收入不要了，財比我痛痛快快做人，次要很多。」

而結果正如她所言，是「求仁得仁」，上了黑名單的同時，也是自己為自己買下了更多的「自由」。

（專訪全文請見5月19日「世界周刊」）