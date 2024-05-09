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紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

從新移民到市議員 顧雅明將在法拉盛圖書館分享心路歷程

記者尤昱程／紐約報導
顧雅明將在10日於法拉盛圖書館分享他的個人奮鬥史。(法拉盛圖書館)
顧雅明將在10日於法拉盛圖書館分享他的個人奮鬥史。(法拉盛圖書館)

為響應一年一度的亞太裔傳統月，法拉盛圖書館將在10日下午2時，舉辦「與顧雅明對話」講座，顧雅明本人將主講他的傳記作品「顧雅明傳」，分享自己如何從新移民，一路成為深受法拉盛居民信任的民選代表。

顧雅明1952年出生於中國上海，1971年移民至美國，1975年畢業於新墨西哥大學藥學院，靠連鎖速食店的工作賺取最低工資支付學費，他而後成為藥劑師，有五家藥品連鎖店，並在2010年1月1日，當選紐約市議會第20選區市議員。

在他擔任20選區市議員的12年、三個任期內，他在紐約市為法拉盛選民大力發聲，爭取包括亞裔和華裔在內的各族居民的利益；並在任期內為法拉盛爭取到2億4000萬元經費，以用於學校、圖書館以及老人服務等。

2013年，「顧雅明傳」中文版在紐約出版，獲得大量的讀者關注，十年後才由三位皇后區圖書館員工翻譯成英文正式出版。書裡詳實記載他個人成長的紀錄，也同時反映了華裔美國人的奮鬥和成功的歷史。

值亞太裔傳統月之際，法拉盛圖書館將於10日邀請顧雅明開辦講座，並與「顧雅明傳」作者和譯者對話。活動為免費入場，地點在法拉盛圖書館，地址：法拉盛緬街41-17號，更多資訊，可致電(718)661-1200詢問。

法拉盛 圖書館 紐約市

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