王文祥憶嚴父：當王永慶的兒子…真的不容易

王文祥(左四)與王范文華(左二)當年舉辦婚宴，左三為父親王永慶、左六為母親楊嬌。(王文祥提供)

王文祥擁有多個身分，他是JM Eagle總裁兼執行長、台塑化董事，也是公益團體的支持者等，然而，他還是台灣「經營之神」王永慶的兒子。在王文祥的描述裡，父親是一位典型的東方式嚴父，感情內斂，鮮有鼓勵，但他也會用自己方式傳遞支持和肯定。

王文祥自小就來美國生活，與父親王永慶相處的時間不多。只在1990年時，父子二人有機會朝夕相處了兩年。而就是這樣短暫的團聚生活，也似乎被父親安排成了一場修煉。王文祥說，那時的父親每天都會花幾個鐘頭與他談話，從內到外，教授業務知識，傳授管理經驗。一家企業要運營，如何安排生產、營銷、財務，人資等，這些經驗都在其中。在學習過程中，王文祥時常受到父親嚴厲的批評，甚至在眾人面前也不會留情面。

之前有人告訴王文祥，在台灣，男孩子之間開玩笑的時候會調侃對方說：「你有什麼了不起啊？當自己是王永慶的兒子嗎？」對此，王文祥笑著說，「當王永慶的兒子挺好，但真的不容易。」

不過，在王文祥看來，嚴父也會用自己的方式傳遞父親的支持和肯定。有一次，父親在台塑期刊上這樣寫道：JM Eagle一年的塑膠管材銷售量是日本 整個市場的需求量。王文祥一字不差地背下這句話，對他來說，這是記憶中父親對他最直接的褒讚。

新澤西州 的冬天很冷。 一天晚上，王文祥應同事之約準備外出。 出門前，父親對他說了一句：「外面很冷，你要小心著涼，多穿些衣服。」

這本只是萬家燈火中的一句普通的關心話，但在王氏父子之間，意義遠大於此，王文祥九歲移居美國，父親的這一聲關愛厚重而又陌生。以至於時至今日，讓近花甲之年的王文祥依然記憶猶新。這是記憶中父親鮮有的溫柔，是父與子之間的親密時刻。（專訪全文請見5月19日「世界周刊」）