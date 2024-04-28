封面故事／遊佛州 別錯過聖奧古斯丁

聖奧古斯丁老城門，如今只剩門柱。（作者提供）

到佛羅里達州旅遊，人們的目光常常投向大城市奧蘭多、邁阿密和坦帕。奧蘭多有迪士尼樂園，邁阿密和坦帕有海灘、陽光，那裡的各種歷史文化景點和美食也特別吸引遊客。而一個常被忽略的旅遊景點是佛州 東北部的小城聖奧古斯丁，是一個非常值得參訪的地方。

在「美國歷史大事紀年」中，名列第一的是「1492年，哥倫布發現新大陸」，第二是「1507年，新大陸被命名為美州」，第三即是「1565年，西班牙人建立聖奧古斯丁，是歐洲人在北美洲建立的第一座城市」。可見這座小城歷史悠久，在美國乃至北美洲發展的歷史上都十分重要，而且這座小城並沒有因為後來的各種變故而被湮滅，尤其是城中一座由西班牙人建造的古老城堡，至今巍然屹立。

住民宿 感受文化氛圍

結束邁阿密的行程後，沿著靠海的1號公路開車北上，途中走走停停，賞美景品美食，天快黑時才到達聖奧古斯丁，住進了一家民宿。有別於住酒店，民宿是近些年來興起、專門為遊客住宿提供的另一種選擇。我們這次遊佛州大多都住民宿，除了價格便宜，常常還有更接近景點的優勢。在聖奧古斯丁住民宿，除了上述兩個優點，還有一個好處是，能讓你更快進入歷史文化氛圍。

這間民宿是一棟非常老的住房，房前立有「歷史建築」的牌子，兩層樓七間客房一間餐廳，當夜客滿。這間民宿中所有的設施和家具都很「老式」，我們睡的大床是那種可以在頂上掛幔帳的；軟坐椅很老舊，但看得出來以前簇新時應該是很好看的；洗澡用的是單體浴缸，如今已不多見。總之，一旦住進這樣的民宿，就彷彿走進歷史回到過去，這可視為我們遊覽歷史名城聖奧古斯丁的序幕。

民宿的老房子古樸精緻。（作者提供）

夜間遊 探密聽鬼故事

根據網上「驢友」的推薦，我們去聖奧古斯丁老街的一家餐館，老街離住處只要步行幾分鐘，在夜色和昏暗的燈光下，飢腸轆轆的我們加快了步伐。四周好像沒什麼人，我心裡嘀咕「這是什麼鬼地方」， 還真被我說著了，這還真是一個「有鬼的地方」。就在我們快到老街入口時，看見一輛帶遊客環遊小城的旅遊觀光車駛過來，經打聽，這樣的環遊中有「探密鬧鬼」項目，領遊客去墓地等幾處「鬧鬼」的地方遊覽，途中還可以聽鬼故事。

小城有許多有關鬼魂的傳說，據說有一個叫伊麗莎白的女孩，被埋葬時只是昏迷並未死亡，後來她的鬼魂就經常在墓地遊蕩，有人還聽到她在求救的聲音。還有一個鬼故事是說一個看守燈塔的人從塔上跌落摔死了，之後經常有人看到他的鬼魂在夜裡爬上燈塔。

像聖奧古斯丁這樣古老的城市，總是不乏各種傳說的，不管你信不信有鬼，這樣的傳說都是小城迷人的地方，而對鬼魂的探密也成了當地文化的一張名片。不過我們不能做「餓鬼」，得趕緊吃飯。

我們去了據說是老街最好的一家餐館，這是一家「西班牙餐館」，選擇它不難理解，聖奧古斯丁最早就是由西班牙人建立，又統治了好些年，它能留給後人的除了故事和建築，就是這舌尖上的歷史。吃「西餐」也是幫助我們進一步深入小城的西班牙文化氛圍 。

主菜點的是海鮮飯，這是最具西班牙特色的菜餚，這頓晚餐是聖奧古斯丁之行的開篇；節目的高潮是一段演唱，在美國，客人到餐館裡過生日，通常會受到服務生祝福，他們會在你吃蛋糕前到桌邊為你唱「祝你生日快樂」。在我們旁邊桌子用餐的是一對老年夫妻，當天是老先生的生日，只見三個服務生來到桌邊，但唱的不是熟悉的英文歌「祝你生日快樂」，而是西班牙歌，估計歌詞大意也差不多吧；他們聲音宏亮，還有肢體動作，不僅老人看了很開心，也感染了周圍的人。

夜晚的老街人來人往、熱鬧非凡，原來人們都跑這裡來快活了。很多人在泡酒吧，有一間是音樂吧，一塊露天場地有一個簡陋的小舞台，台上歌手演唱，台下聽眾喝著酒大聲喝采，人聲、歌聲、音樂聲鬧得震天響。我們原本因為奔波一天有些疲憊，但也被「震」得來了精神，在老街又逛了一會兒。

訪古蹟 一起重溫歷史

此行的目標地之一是有300多年歷史的古城堡，城堡就在老街邊上，我們仍舊從老街穿行而過；老街的主街是聖喬治街，早上人不多，正好讓我們仔細觀賞晚上看不清楚的老街真實面貌。老街的房子看上去都很老舊，多僅一、兩層樓，據說是具有殖民時期風格的建築，我看其實和我們住的民宿差不多。街上有保存下來的老藥店和老學校，前者據說是老街僅存的義大利建築樣式的老房子；後者是全美最早的木頭房子學校，都是珍貴的歷史遺留。

老街邊上就是古城門，再往前走就是古城堡。從外表看，這座城堡也算得上是雄偉的建築，牆高溝深，主體為正方形，但四個角呈弩箭頭狀向外凸出，頂端還有瞭望塔。進城堡要經過木橋，城堡大門是可以吊起和放下的，這一點讓人看著眼熟。城堡內有將士的睡房、廚房、彈藥房、監獄等各種功能的房間，做禮拜也有專門的內室。通過這座城堡，就可瞭解古代歐洲城堡大致的狀況和樣式。

老街上最老的學校，房子是木造的。（作者提供）

城堡是用來抵禦英軍進攻的。最初是木頭的，被英軍砲火毀壞得十分嚴重。現存的城堡是西班牙殖民者於1672年開始用石料重建的，主體結構完成於1695年。城堡也曾幾易其主，最初的主人是西班牙人，給城堡取名為聖馬科斯堡 (Castillo de San Marcos)，後來英國人占領後改名為聖馬克堡 (Fort St. Mark)，1783年城堡回到西班牙人手中，恢復原名。城堡最後為美國人所有，又改名馬里昂堡 (Fort Marion)。

城堡在上個世紀30年代由美國國家公園管理局接管，之後不久便恢復其最初的名稱聖馬科斯堡。城堡內有一幅展示城堡內士兵的畫卷，包括了不同時期的西班牙士兵、英國士兵和美國士兵，這讓我想起中國一句老話「鐵打的營盤，流水的兵」，而城堡的歷史就是由他們來書寫的。

城堡內還成列有許多珍貴的歷史照片和畫像，最有意思的是有一張土著印第安人囚犯的畫像。此人叫奧西歐拉，是武裝反抗政府強行遷移他們的土族人的領袖，他在美國軍隊亮出白旗表示願意和談時，未加提防就前去談判了，結果一到那裡便被抓，最初就被關押在這座城堡中，幾個月後身亡。而那個欺騙他的將軍後半生也不好過，他的背信被視為美軍歷史上最無恥的行為，他也因此終身名譽掃地，受人指責。

上午城堡上有火砲開砲表演，去參觀的人千萬不要錯過。參加表演的五人都穿西班牙軍人服裝，說西班牙語。整個過程儀式感十足。

曾被囚禁在城堡中的印第安人首領奧西歐拉。（作者提供）

逛大街 建築美輪美奐

聖奧古斯丁不光有承載著歷史的古城堡和殖民時期風格的陳舊小房子，也有許多具有悠長歷史、又輝煌大氣的漂亮建築。這就不得不說到一個人，亨利‧弗拉格勒。

此人早年和洛克菲勒一起經營石油業而成了大富翁，他們一家原本住在紐約，因為醫生建議他身體不好的妻子去暖和地方居住，才來到佛羅里達州。後來他看中聖奧古斯丁，認為這裡可以吸引美國的有錢人來度假遊玩，於是斥巨資造酒店，因為客人的定位是富人，所以酒店內外都非常富麗堂皇，盡顯奢華。

弗拉格勒的三家豪華酒店，至今只一家還在營業，另兩家皆因住客不足而變身；其中的龐塞德萊昂酒店(Ponce de Leon Hotel)，具有西班牙文藝復興時期的風格，後來成為弗拉格勒學院的一部分，於是佛州有了一間外觀漂亮，環境舒適的學府。另一個阿卡薩酒店(Alcazar Hotel)，如今裡面有博物館 、商店和餐飲店，這間原本只供富人享受的殿堂不再神祕，向所有的人都敞開了大門，人們可以在裡面參觀，購物和休息。

值得一提的是，聖奧古斯丁還有幾座很大、外觀非常漂亮的教堂，其中也有弗拉格勒出資捐贈的。

在小城的大街上閒逛，可能沒走幾步眼前就會一亮，碰到一棟好看且很有特點的建築。

漂亮的弗拉格勒學院正門。（作者提供）

博物館 種類多藏品豐

聖奧古斯丁小城本身就是一個大博物館，大到古城堡，小到老街上的老藥店和老學校都是它的「藏品」。更讓人驚奇的是，小城不大，各種名頭的博物館卻非常多，前面提到的原阿卡薩酒店內，就有一家由出版商和收藏家萊特納(Lightner)創辦的博物館，展品屬於不同年代，且豐富多樣，從畫作、家具、樂器、燈具到貝殼和標本都有。

不遠處也有一家具特色的佐雷達博物館(Villa Zorayda)，博物館的房子原來是一位富豪冬季避寒的別墅，它的內部樣式、裝飾、物件和擺設都非常獨特，據說是受具有伊斯蘭風格的西班牙阿爾罕布拉宮所啟發，而設計建造成。它是佛羅里達州第一棟具有異域風情的民用住宅，建造時還首次使用水泥澆鑄方式，這些都是它的歷史價值。