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旅遊情報站／灣區賞櫻 8景點浪漫相約

記者葛歆睿
櫻花盛放時非常美麗，但花朵的生命非常短暫，象徵了生命與美麗轉瞬即逝的遺憾。（取自箱根園Instagram）
櫻花盛放時非常美麗，但花朵的生命非常短暫，象徵了生命與美麗轉瞬即逝的遺憾。（取自箱根園Instagram）

日本慶祝櫻花已有一千多年的歷史，賞櫻活動可以追溯到九世紀，並在貴族中流行。櫻花盛放時非常美麗，但花朵和樹木的生命非常短暫，盛開兩周便凋零，也因此象徵了生命與美麗轉瞬即逝的遺憾。

如今，不僅每年春天都有成千上萬來的遊客慕名前往日本賞櫻，世界各地也都在慶祝櫻花盛開。在美國，華盛頓特區的櫻花最負盛名，而舊金山及周邊地區其實也有不少地方栽有櫻花樹，本文整理了八個灣區賞櫻去處，趁著4月進入盛開期，不妨去赴一場浪漫的櫻花之約！

舊金山

金門公園內有多處賞櫻地點，日本茶園是最佳選擇。(取自日本茶園網站）
金門公園內有多處賞櫻地點，日本茶園是最佳選擇。(取自日本茶園網站）

1 金門公園(Golden Gate Park)

金門公園內有多處賞櫻地點，毫無疑問日本茶園是最佳選擇，遊客可以在原始的茶屋喝茶，或以寶塔為背景拍攝櫻花照片。植物園的溫帶亞洲花園也有幾棵櫻花樹。日本茶園門票18.5元，植物園門票15元，但是對舊金山居民免費開放。此外，還可以順道去Lindley Meadow，那裡還有七棵櫻花樹。

2 日本城(Japantown)

這個街區點綴著大量的櫻花樹。4月13日至14日和4月20日至21日，第57屆北加州櫻花節將在日本城和平廣場(Japantown Peace Plaza)舉行。北加州日本文化和社區中心(JCCCNC)的櫻花樹幾年前遭到破壞，但在社區的努力下，籌集了數萬元，重新種植了四棵新的櫻花樹。

南灣

1 聖荷西日本友誼花園 (Japanese Friendship Garden)

聖荷西的日本友誼花園是市內一年一度的櫻花節的舉辦地點。 它的靈感來自聖荷西的日本姐妹城市岡山的後樂園，可以在其三個池塘的岸邊看到盛開的櫻花樹。

南灣的箱根莊園與花園有櫻花夜觀賞活動。（取自箱根園網站）
南灣的箱根莊園與花園有櫻花夜觀賞活動。（取自箱根園網站）

2 薩拉度加箱根園 (Hakone Estate and Gardens)

箱根莊園與花園占地18畝，其歷史可追溯至一個多世紀前。4月12日前的每周一至周五晚，園內有櫻花夜觀賞活動，門票17元，建議提前購買。

3 庫比蒂諾紀念公園(Memorial Park)

庫比蒂諾一年一度的櫻花節將於4月27日至28日在這裡舉辦。但如果想避開人群，也可以在此之前參觀紀念公園的節日場地，看看是否能找到櫻花。

4 費洛麗莊園與花園(Filoli Estate & Gardens)

有全美最美莊園之稱的費洛麗莊園與花園，是灣區春天賞花的必去之地。 這裡有超過100萬朵的水仙花田，數以萬計的鬱金香。開花樹木除了櫻花，還有蘋果花和梨花蘋果和梨子。當然，也不要錯過菲洛麗特有的紫藤花。

東灣

1 聖拉蒙(San Ramon)

這座城市周圍有無數的櫻花可供觀賞。 參觀聖拉蒙社區公園(Rancho San Ramon Community Park)，或沿著布林格峽谷路 (Bollinger Canyon Road)開車尋找成片的櫻花樹林。

2 海沃市日本花園(Japanese Gardens)

海沃的本花園全年都適合遊覽。 佔地3.5畝的空間周圍點綴著幾棵櫻花樹，這個名不見經傳的花園被認為是當地隱藏的寶藏。

日本 賞櫻 舊金山

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