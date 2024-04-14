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理財／退稅款莫花光 5招聰明用途

編譯周靜芝
將退稅支票存入退休帳戶，是一個好的投資策略。(圖／123RF)
將退稅支票存入退休帳戶，是一個好的投資策略。(圖／123RF)

今年報稅季將在4月15日截止，如果之後能從山姆大叔那獲得退稅，將是件讓人興奮的事；畢竟，這筆「意外之財」對平日一些力有未逮的開銷不無小補，例如大筆房屋裝潢或夢想清單上的旅遊地點。不過，雅虎新聞網站指出，在花光所有退稅款前，最好考慮一下如何利用這筆額外的錢來改善個人財務狀況。以下是收到退稅支票的5種明智用途：

1.當作應急基金

退稅款是儲蓄應急基金的最佳種子基金(seed money)。至於該準備多少錢作為應急基金？雖然不管多少，都聊勝於無，但專家建議最好存下三至六個月的生活費用。

2.增加儲蓄

將退稅支票的大部分存入儲蓄帳戶，避免衝動購物，是個好主意；但要注意的是，並非所有儲蓄帳戶的利率都一樣。如果選擇高利息儲蓄帳戶、貨幣市場帳戶或高收益定存(CD)，可獲得更多的報酬。但在把錢存到這些帳戶前，要先瞭解這些帳戶的運作方式；此外，切記要選擇有加入聯邦存款保險公司(FDIC)的銀行。

3.償還高利息債務

用退稅支票所做最有價值的事之一就是償還債務，不論是還清卡債、支付醫療帳單，或其他利息高達兩位數的債務，都是穩健處理個人財務的方法。如果沒有高利息債務，也可額外支付於學貸、車貸甚至是房貸，加速償還這些負擔沈重的貸款。

4.存入退休帳戶

由於複利的神奇力量，將退稅支票存入退休帳戶，不失為獲利豐厚的投資策略。

5.用於財務投資

將退稅的「意外之財」用於實現個人財務目標，並花些時間仔細思考優先順序，其中包括：參加「529大學教育儲蓄計畫」存學費、利用終身學習稅收抵免(Lifetime Learning Credit)投入職能訓練、開創實體店面或網店、購買人壽保險、當作房屋裝潢基金等。

退稅 儲蓄 支票

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