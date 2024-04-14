樂在其中／牽手看世界

烏克蘭數百座華彩雍容的老教堂細訴曾經的絕代風華。（作者提供）

我們最大的樂趣是牽手去旅行。自從網路可以獲得旅遊信息後，我們加快了自由行的腳步。

三毛說：我們來不及認真地年輕，只能選擇認真地老去。

體會暴風雨 敬畏大自然

退休了，人生遲暮已至，平凡的日子淡卻了感動，瑣細的生活不再有激情，索性放逐心情，背起行囊去看世界。地球儀上陌生的地名，名著中冰冷的場景，電影裡生動的畫面，從飄渺的遠方突然就來到了眼前。探索無盡城池裡的一室一窗，見識大千世界里的芸芸眾生，世界之大無奇不有，世界之美目不暇接。我們從花甲走進古稀，再走入耄耋，從容走過生命的最後一道風景。

北美每一座國家公園都別樣風情，我們自駕 遊覽。春天的優勝美地漫山野花如荊釵布裙的小女子。秋

天的新英格蘭 楓林紅艷似火，樺樹流金溢彩。沿密西西比河溯源，領略父親河數千里風塵水闊天長，鑄成一首宏大的史詩。坐觀景火車漫遊，在歷史小城住幾日，補習美國歷史文化。

故國山河壯美，我們幾乎走遍：迷醉在如歌的新疆；坐木船冒險橫渡雅魯藏布江，在雅魯藏布江大峽谷幸運邂逅夕照南迦巴瓦峰；五彩經幡下藏民感天動地的信仰讓我們深受感動。沿著茫茫天路去朝拜納木措，途中遭遇暴雨冰雹肆虐，15分鐘後風靜雨停，高原暴風雨來無影去無蹤，人類如此渺小脆弱。旅行是學習對大自然的敬畏。

憶遊烏克蘭 為戰事祈禱

歐洲便捷的公交容易自由行，我們去了十次，漫遊所有國家：雨果最喜愛的驕傲高貴的萊茵河，史特勞斯旋律裡浪漫的多瑙河；皇宮和城堡裡上演著無盡的前朝軼事，博物館記錄著人類的偉大文明。東歐諸國十幾年前尚未成為旅遊熱點，旅遊性價比高。我們坐火車環遊烏克蘭，第聶伯河水孕育了烏克蘭璀璨的文化藝術，數百座華彩雍容的老教堂細訴曾經的絕代風華。這些世界文化遺產在戰火中能否倖免？

拉丁美洲讓我們經歷了別樣的旅行。瑪雅金字塔、印加帝國、亞馬遜河，混血的高喬民族、激情的探戈，奔放的森巴，燃燒著狂野之火的足球。在阿根廷我們最後一分鐘跳上渡船跑到烏拉圭，當地人的眼睛都在問：這兩個東方老背包客來幹嘛？在秘魯坐小飛機俯瞰納斯卡地畫，被顛得翻江倒海，也不忘抓緊相機掃射腳下巨大的無字天書。在多美尼加問路，總有幾個人湊過來熱心指點，聽不懂的語言看不懂的字，我們還是搞不懂路在何方。

忐忑不安走進瓜地馬拉湖區，目睹火山噴發；在山區體驗瑪雅人集市、絢麗的民族風情和獨特的宗教儀式。瑪雅人將聖母和耶穌的面貌加以改造，棕色皮膚兩撇小鬍子。山民在瑪雅神和聖母像前同樣莊重地跪拜，放下虔誠的奉獻。只要能應允自已的祈求，祖先的和外來的神一起敬拜又有何妨？從蒂卡爾回瓜地馬拉城，客機晚點，等幾小時盼來一架小客貨兩用機，後排沒有安全帶，飛機滑行中才發現後艙門沒關。搖搖晃晃升空，駕駛員忘情地說笑，有驚無險真是萬幸。

緬甸茵萊湖上的漁夫。（作者提供）

與企鵝散步 看動物遷徙

世界自然與文化遺產、國家公園是遊覽的重點。我們登上南極冰雪世界與企鵝一起散步；兩次走進北極圈冰原凍土，在極晝白夜逛世界最北、不准生不准死的朗伊爾城。馬達加斯加島的麵包樹，愛爾蘭的懸崖峭壁，冰島冰與火的對峙，澳洲大堡礁、東非大裂谷，西非納米比亞等，原始自然美景留下滿滿的回憶。

野生動物世界吸引著我們。在加拉帕戈斯群島觀賞大象龜及珍禽異獸，在福克蘭群島與高大的帝王企鵝面對面，在墨爾本海灘夜幕下等待藍企鵝歸巢，在紐西蘭湖洞裡窺視奇異的螢光蟲。還有非洲動物大遷徙，大象王國博茲瓦納，北冰洋海象，秘魯海獅等。野生動物和我們共享地球，人類應該善待牠們。

旅行中看不一樣的風景，體驗不一樣的人生，是學習、吸取、思考的過程。

柬埔寨吳哥到處有小孩討錢，海關官員索要小費。開羅、加爾各答滿街垃圾骯髒雜亂，常有人纏著你兜售物件伸手要錢。感慨曾向世界饋贈文明的古老國家會落敗，後代變得沒有尊嚴。走過前南斯拉夫解體獨立的七國，來到狄托墓前。真想問這位鐵腕領袖：您如何能在巴爾幹火藥桶上將種族、信仰、經濟水平迥然不同的六個共和國捏合在一起，建設成華沙條約成員國裡最富庶的國家？外高加索三國山水相連，種族、文化、宗教完全不同，又一直處在東西兩大帝國的夾攻之下，三國關係風雲變幻錯綜複雜，歷代為領土爭端兵戎相見。我們對亞美尼亞的悲情與憂憤充滿同情。

我們牽手走過56個春秋，走進七大洲近百個國家。

遇97歲遊客 更勇敢逐夢

難忘70歲激流泛舟在科羅拉多河無人區；74歲登上挪威呂瑟峽灣布道石，再飛越德雷克海峽登上南極大陸；徒步智利巴塔哥尼亞高原迎接80歲生日。旅行中變換的美景，奇異的遭遇，萍逢許多生命中的匆匆過客，納米比亞辛巴部落紅泥人，撒哈拉大沙漠柏柏爾人，道別時知道今生永不會再見，卻不會忘懷。每一次旅行就是一次心靈歷練，猝不及防地遭遇深沉的觸動，感嘆世界的博大，自身的卑微渺小。我們對世界多了一些好奇與期許，更能體會真情與感恩，更珍惜已經擁有的一切。

老人旅行唯一優勢是時間自由。

厄瓜多加拉帕戈斯群島，雄性軍艦鳥築好巢，鼓起喉囊求偶。（作者提供）

老了都有病，每日服用的藥需多帶分兩份放在不同地方。我們在法國尼斯背包被搶，所幸行李箱還有一份藥。養老金有限，安排豐儉有度，要旅遊不要窮遊。旅行前做詳籌畫，車船票、旅館、門票在互聯預定有折扣。最後就是勇氣。南極船友Reva太太97歲，獨自旅行想走就走。幾位先生80多歲，談笑風生說自己從來不覺得老。某老太80歲想進西藏，丈夫反對，旅行社嫌她老，隻身坐火車進藏。背包客們叫她奶奶，徒步者帶她走一程，自駕者有空位就帶她到遠處玩幾天，圓了西藏夢。過分小心終將與多彩的生活絕緣。人生諸多夢想並非破滅，只是被自己以各種理由推遲，直至病老力不從心無法完成。

旅行讓我們保持好奇心，學習寫遊記、攝影、電腦修圖、人文地理。幾十年來積累的50萬文字、萬張照片，是我們人生軌跡的一部分。在生命的冬天裡，我們不僅看飄落的雪花、落寞的田野，數點光禿枝椏上的寒鴉，更多是回憶平凡又感恩的人生。

今生最珍貴的收藏，一定是牽手走過的路，看過的風景。