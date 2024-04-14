樂在其中／結緣乒乓球 十年磨一劍

2023年7月，奪得美國高齡全國賽女雙75-79歲組冠軍。（圖／作者提供）

剛踏入球場，碰見打完球的老球友，幾個銀髮族閒聊幾句，有位球友稱讚我，80歲大齡族，十年磨一劍，還能有進步，難得啊。細思量，如果把乒乓拍當劍看待，從14年前67歲開始拿起乒乓球拍，和球友胡亂揮拍至今，真的已超過十年。

★80歲大齡族 還能有進步

一直很感謝有些球友很熱心，當年即使我完全不會，只會亂打亂揮拍，球飛到被我戲稱太平洋的球桌下，人人為我撿球也不生氣，總也會放水一下，餵我幾個球，讓我過癮一下。

有位球友大概看我勇氣可嘉，建議我試著打州賽，就這樣步入第一年打州賽取資格，第二年打全國賽的龍套裡。兩年一度的全國賽，自掏腰包吃住機票上千元費用，仍樂此不疲，主要是全國賽分年齡分男女，很公平。同時，我也想以外戰養戰技，打完回來檢討自己的缺點，再苦練自己不會的球技。

曾一度因為有一位高手拿著球拍追著我跑，他要看我打不到球而藉機羞辱我的窘境，讓我停拍兩年多。後來一位好心朋友把我帶入他參加的另一個球館裡，才終於在70歲左右重拾球拍。這回除了新冠疫情 嚴重時球館被封之外，持續十年風雨無阻，在太平洋裡撈球的窘狀，終於稍有改善。不過開始的幾年，沒捨得也沒錢找教練，僅憑血氣之勇，實在進步不大。

體能普通的人，球技要進步，首先還是要靠悟性與興趣支撐。許多善心球友，隨機指導一些小技巧；有些教我如此這般練手感，都是要靠悟性及興趣，才能持之以恆的練下去。難怪有人說，興趣是最好的老師。但是同樣重要的，學打乒乓球，最好能有人肯一對一的陪練基本功，才能更容易提升穩定控球的能力。多年來追著球跑，撿球的時候多，打到球的機會少，就是沒有穩定控球的基本功。

2023年2月，我命中的球場貴人終於出現了。他原本是高手，曾因生病停打許多年。球技仍在，但為防跌倒，已不再敢神勇飛奔救球，因此不再打比賽。他自職場退休 後，加入下午的歡樂乒乓球陣營，以運動為目的，性格溫和，不會因我打不到球而生氣。

★學藝養興趣 健身又開心

一年來，每天下午，我絕不隨便缺席，快樂似神仙的球場生涯於焉開始。我們先練基本功，他溫和地餵我球，我把球正確地定點回上桌，漸漸地不再球球打下太平洋游泳。再練我的腳步及回球力度，雖因大齡受限，跑步的速度及殺球力度不夠，常常心想事不成，還得偶爾海底撈球。但是一年下來，仍大有進步，這就是今天球友笑談我「十年磨一劍，八十仍增色」的原因。

學才藝養興趣，才氣普通沒關係，在天時—有閒暇與興趣；地利—有場地與設備；人和—有良師益友，再配合自己的體能與毅力，只要肯下苦功磨練，或多或少都會有進步，學打乒乓只是其中之一。

賈島的劍客詩「十年磨一劍，霜刃未曾试」，他的劍刃，想來已是寒光閃閃，轉瞬十年過，卻還沒試過此劍的鋒芒。我們這群老球友，天天下午捉對磨練球技，雙刃雖尚未磨利，卻早已開鋒。相比對照，我們和賈島唯一不同的是心境，大部分的球友都沒有要出人頭地，或要求球藝進展到絕頂高手的念頭，都以健身開心為目標。所以下午的球場裡，我和球場貴人練完將近一小時的基本功後，就參加雙打或單打陣營。在時而歡聲笑語，時而殺聲震天中，我常常是萬綠叢中的那一點紅，聽到女高音的吼叫聲，那就是我啦。

多次看到視頻介紹頂級乒乓球員孫穎莎、王曼昱等人，每次球隊練完球後，她們都會留下，自己單獨再多苦練一些時候。他們的成功，就是在良師訓練指導下，靠著自己的興趣及悟性，再加苦練，十年磨劍終於踏上成功之路。

這一年來，一有機會就和球場貴人苦練基本功。真心感謝他看我這高齡徒弟肯刻苦而沒放棄我，我也因稍有進步而發憤繼續更努力。雖然年華已老，資質普通，仍寄望來年不但能保持身強體健，還能百尺竿頭，小小地再進一步。