手機搶拍日全食美照 這「8件事」要注意

由於8日的日全食，月球距離地球超近，「罩住」日光的時間超長，這一天將是科學觀測與實驗的最佳時機。圖為2017年8月21日在田納西州觀測到的日全食。(路透)

千百萬國人8日可以看到日食；華盛頓郵報 報導，欲拍下今年這個壯觀景象，需要做些功課。

器材方面，你的手機要有遠攝鏡頭，例如iPhone 15 Pro就有達三倍的遠攝鏡，可取得最佳的視覺效果，也可用到15倍遠攝，只是效果沒那麼俐落。假如手機沒有遠攝鏡頭，或者你想拍得更遠，就要加裝其他遠攝鏡頭，一般價格在30到50元之間。

另要準備三腳架，可以助你構圖得當，減少打噴嚏或強風搞砸你的相片，另外讓你在月亮由太陽正前方經過前，不必看太陽的方向。

準備好太陽濾鏡，它可以大幅減少進入你手機鏡頭的光線量，保護好裡面珍貴的感測器。

如果你用濾片及手機內建鏡頭，可用膠帶把濾片貼在鏡頭前方，拿起來就定位。若追求最好效果，可以找一點黑布，固定在濾片周遭，把外部光線滲入你照片的量減到最小。

今年日食估計時長四分半鐘，是2017年日全食 的幾乎一倍，但還是很短，需要預作準備；華郵 建議早一天先準備好，測試一次，確保一切就緒。測試之前，先確定手機鏡頭乾淨，濾片安裝妥當。

連拍模式可以讓你快速拍下多張照片；對焦鎖定可以讓你專注於日食本身；RAW模式拍下的影像是你手機鏡頭感知器「瞧見」景象的未壓縮版，讓你編輯時有更多彈性。

實拍日食有八件事要做好。反覆檢查鏡頭是否潔淨；把太陽濾片裝在鏡頭或加買的遠攝鏡頭前方；假如你加買了遠攝鏡頭要按指示先裝好；把手機安裝在三角架，讓太陽處於你想要的畫框，有必要就拉近畫面；讓焦距鎖定太陽，手指上下於螢幕而定好曝光量；月亮開始轉進到太陽前面時立即開始拍攝；日全食發生時可以除下太陽濾片，也可以把手機由三角架拿下來，拍些四周陷入夜色的景象，但你若想拍攝日偏食的照片，等那四分半鐘結束時，就要裝回濾片；記得別老盯著相機，好好享受日食片刻。