社安天地／4種人 不用付社安稅

有四種狀況可躲掉社安稅。(路透)

勞工應納稅收入有7.65%要繳紅藍卡 與社安稅，也就是聯邦工資稅，其中6.2%提供給社安金 ，雇主承擔另外6.2%。2024年裡，需要繳社安金的應納稅薪資上限為16萬8600元。根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計，2023年有1億8000萬民眾繳交社安稅(Social Security taxes)，對於絕大多數民眾來說，想要躲掉社安稅幾乎不可能。不過，以下四種狀況則可能例外：

●符合資格的打工學生

正在就學的學生如果在就讀學校打工，完成學業之前可以不必繳社安稅。不過，學校必須以臨時工(temporary job)形式聘用，因此全職學校員工在學校修課則不符規定。

●符合條件的宗教團體成員

根據社會安全局規定，1950年12月31日之前成立的宗教團體，如果為教友提供適當津貼，教友並不領取政府福利，成員就填寫國稅局 (IRS)4029表格(Form 4029)，要求豁免繳交社安稅，同時放棄領取社安金的任何權利。不過，一旦成員領過社安金，就喪失免繳社安稅的資格。送出4029表格之後若改變心意，可向國稅局申請重新繳交社安稅。

●特定政府雇員

參加政府某些退休俸計畫的雇員，可以不必繳社安稅。根據國稅局規定，218條款協議(Section 218 Agreement)少數職務也可免繳社安稅，例如部分急難應變人員、選務人員、農務工人。外國政府雇員也不必繳社安稅。

●某些沒有永久居留權的外籍人士

外籍人士即使不是美國公民或還沒拿到綠卡，在美國工作還是要繳社安稅。可以免繳特例包括身為短期訪問教授、短期訪問研究學者、互惠生(au pairs)、短期訪問醫師或外國政府員工。這些外籍人士的家屬也享豁免不必繳社安稅。