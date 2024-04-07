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美國現象／小紅書成年輕人生活指南

編譯陳韻涵
小紅書成為美國年輕人「听劝」（聽勸）時尚指南。（取材自小紅書）
小紅書成為美國年輕人「听劝」（聽勸）時尚指南。（取材自小紅書）

美國年輕人受夠了美國社群媒體的虛偽稱讚和公然羞辱，轉而尋找誠實且友善的回饋，中國社群媒體「小紅書」正在美國青少年間流行。

華爾街日報報導，小紅書兼具社群媒體Instagram和網路論壇Reddit的功能，堪稱「生活聖經」，每月有逾3億名用戶透過小紅書尋求美容、購物、旅遊和生活建議。

在中國，若要了解饕客對餐廳的評價，尋找操作指南或旅遊攻略，人們都會上小紅書找答案。

對於美國青少年和20多歲的年輕人來說，小紅書則是追趕美妝、時尚潮流的門戶。

小紅書使用者會手持寫有簡體中文「听劝」（聽勸）字樣的白紙，徵求其他用戶就如何改善自己的外表發表意見。

外貌焦慮 找到答案

回應者可在評論區留下建議，也可分享髮型或時尚圖片；好心網民甚至會為發問者修圖，展現改造前後的效果。

比起多數社群媒體，小紅書網民的反饋直接到令人不安，但這些回應多具建設性而非惡意。

華裔網紅Candise Lin在TikTok、Instagram和YouTube上共有近200萬名粉絲，她平時製作解析中國社群趨勢的影片，她說：「現在大家太講究政治正確，不敢說實話，怕被排擠。」

2000年從中國廣東移居加州的Candise認為，中國人直白得可怕，但這是出於善意；美國社群網民則會浮誇稱讚，因此想尋求外貌與風格建議的美國年輕人才會改用小紅書。

內容廣泛 應有盡有 

Daxue顧問公司駐上海市場分析師劉漢宇(Hanyu Liu)表示，小紅書上的坦率回應凸顯「西方社群生態的缺口」。

Meta平台旗下社群媒體占據全球主導地位，每日活躍用戶超過31億9000萬人次。

然而，中國網路防火牆阻擋Meta及其他西方應用程式，中國企業遂自行研發社群媒體，吸引12億用戶，但相關程式極少翻牆，TikTok則是例外。

劉漢宇指出，Meta善於複製社群模式和功能，但複製文化更困難。

小紅書2013年在上海推出，起初是專為中國遊客提供購物建議的應用程式，後來逐漸變成由用戶生成內容的生活百科，內容廣泛，甚至包括如何度過孕期、如何走出離婚低潮等。

劉漢宇表示，小紅書的名字源自前中共中央委員會主席毛澤東的「毛主席語錄」，又稱「紅寶書」，但小紅書的用戶並沒有把小紅書與毛澤東思想混為一談。

劉漢宇表示，紅寶書曾代表中國意識形態與指導思想，而今小紅書則成為中國人生活中的重要指南。

直白回應 獲益良多

小紅書網民的直白回應並未讓新用戶困擾，反而讓使用者獲得未曾從親朋好友方面獲得的坦率反饋。

亞特蘭大公衛系22歲非裔學生札利亞·馬博(Zaria MaBon)三年前發現小紅書，當時她的朋友告訴她，小紅書「就像Instagram，但比Instagram更好」。

馬博曾表示，她已做好詢問時尚建議遭受「種族歧視與身材羞辱」的準備，卻收到小紅書網民的真誠幫助。

許多用戶稱讚馬博的身材，告訴她不用減肥，只需透過化妝、造型和運動，就會更好看，甚至有網友直接修圖提供化妝建議。

馬博說：「這是我第一次沒有收到負評的網路空間。」

小紅書成為美國年輕人「听劝」（聽勸）時尚指南。（取材自界面新聞）
小紅書成為美國年輕人「听劝」（聽勸）時尚指南。（取材自界面新聞）

小紅書 社群媒體 種族歧視

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