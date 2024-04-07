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星座／3月31日至4月6日 金牛座戀愛告急 巨蟹座幸運降臨

科技紫微網

2024年4月7日至4月13日12星座運勢如何？

牡羊座

3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。

幸運色彩：梅子青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座

 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉；幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙子座

 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。過去看起來不起眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人，而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

巨蟹座

 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：草根白

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

獅子座

 7月23日~8月22日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉；為今之計，落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座

 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首，你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：香檳金

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天秤座

 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：璀璨紫

開運服飾：夾克

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫或影響你的心情，做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

射手座

 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：松石綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

摩羯座

 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

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