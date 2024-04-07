醫師的話／每天睡眠少於6小時 當心失智

2021年4月發表的一項研究，認為每晚睡眠時間少於六個小時的話， 50到60多歲的人在以後的生活中得到失智症的風險較高。（圖／123RF）

愈來愈多的人懼怕「失智症」這三個字。隨著老年人口增加，愈來愈多的人罹患失智症。目前全世界有超過5500萬人患有失智症，根據美國疾病防治中心 的估計，世界上每三分鐘，就有一名新的失智病患。據估計到了2050年，也就是說大約再過25、26年左右，失智症患者將高達1億5300萬人。

Q1：為什麼失智症這麼可怕？

A1：由於人口老年化，跟隨而來，也有許多的疾病，為什麼失智症這個毛病，讓人害怕呢？原來失智症讓人喪失了自尊心、自信心和生活自理的能力。患者首先感覺腦中詞彙量減少、說話混淆、做事速度變慢，對外界事物感覺模糊、開車或是走路的時候，感覺到焦慮與不安。許多人有臉盲（按，即臉孔辨識難症，失認症）、交際困難、閱讀興趣降低、無法跟上或者進行複雜的對話、記憶力降低無法記住讀過或聽到的內容。而且精神清晰度下降，每天下午三、四點之後就覺得疲憊不堪。即使喝大量咖啡因也無法增加注意力和記憶力。最後甚至無法料理自己的生活。生命除了還有一口氣、還活著之外，已經沒有品質可言，所以才這麼恐怖。

所以醫學界和科學家們都集中精力在研究、如何避免和延緩失智症的發生。除了不可改變的個人基因和家族血統之外，目前發現在可逆的致病因子中，睡眠的品質常受到忽視，但卻與失智症有密切的關係。

最近在阿茲海默症 雜誌上的研究，探討了睡眠時間與失智症風險的關聯性。結果此項研究對象為50到60歲的中老年人，長期隨訪8000名志願者中，確診失智症患者共有521人。其中凡是睡眠時間少於六小時者與正常睡眠時間七到八小時的人比較，失智症的風險竟然增加了30%。

Q2：正常睡眠7到8小時中，做夢期和沉睡有不同嗎？

A2：根據神經科學的研究，提供了許多的資料與數據，發現對於60歲以上的人來說，深度睡眠也就是慢波睡眠若是每年減少了1%，就幾乎等於增加了27%老年失智症和32%的失智症風險。

早在2017年發表於神經學會期刊上的研究，發現睡眠周期中的「快速動眼期」，也就是最常做夢的時候，如果這段時間不足夠的話，可能會提高得到失智症的機率。研究當中使用腦電圖紀錄了所有睡眠過程中發生的各種不同睡眠深度的變化。詳細的說，一般人在睡醒之前的90分鐘左右大腦中作夢最活躍。

研究參與者皆為60歲以上的人，男女各半。睡眠期中腦神經活動的紀錄有多少睡眠圖記錄。這個圖像是一般在探討睡眠不同的階段、睡眠周期、快速動眼期和非動眼期的生理和腦波改變以及失眠問題中最有幫助的檢測 儀器。參與者被調查追蹤19年，目的是觀察睡眠是否與失智症有關。結果發現罹患失智症的人，平均在睡眠中只有17%是在「快速動眼期」。而那些未罹患失智症者，至少有20%是在「快速動眼期」。換算一下，每降低眼球快速運動期睡眠時間1%就增加9%的失智症機率。所以睡期中，快速動眼期和慢波深睡期都影響著失智症的風險。

Q3：那麼什麼是慢波睡眠呢？

A3：原來身體在睡眠期間會經歷四個主要周期，有三個非快速動眼睡眠周期和一個快速動眼睡眠周期。前兩個非快速動眼期發生在身體剛要入睡的時候。第三個非快速動眼期也就是深度睡眠，這個周期是其中最長的一個。慢波睡眠周期間，身體的心跳速率和呼吸都會減慢，腦波會變得更大更慢，而且身體通常很難醒過來。另外在這個深度睡眠期間，身體迅速地補充能量、是身體中器官組織骨骼和細胞修復和再生的時機。另外有助於身體加護免疫系統的功能。對腦神經細胞而言，能夠透過儲存記憶、來激活認知和高效率學習功能。

Q4：怎麼知道深度睡眠與失智症有關聯呢？

A4：2021年4月發表的一項研究，認為每晚睡眠時間少於六個小時的話，50到60多歲的人在以後的生活中得到失 智症的風險更高。

202 1年6月發表的研究報告，認為深度睡眠時周期中，有助於清除大腦中與阿茲海默症相關的澱粉蛋白。

2023年5月發表的一項研究，提出明顯的證據，認為深度睡眠的確能防止大腦中存在的大量B澱粉樣蛋白的沉積。而大腦中B澱粉樣蛋白的沉澱，到目前為止仍然被認為是引起阿茲海默症的主要原因之一。

Q5：常聽人說可以訓練身體來適應睡眠不足的情況？

A5：在生理科學和睡眠專家的眼中，這種流傳是非常不正確的。真的身體需要七到九小時的睡眠。儘管有些人聲稱睡眠不足感覺良好，但是專家認為他們很可能是習慣了睡眠減少的負面影響。很多人認為他們，睡眠不足，但是已經適應了，能保持更多的清醒狀態，可是並沒有意識到他們的表現水準正緩慢逐漸衰退。目前沒有任何一個醫學者能夠否認睡眠不足對身體造成的傷害。訓練身體減少睡眠並不是一個明智的選擇。

（作者為大華府地區執業醫師）