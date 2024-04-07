回響／讀夏烈「審判」一文 被徵召有感

傳票有附上一份陪審員資格問卷（Juror Qualification Questionaire），民眾需要填寫一些個人信息和問題，（取材自加州南區聯邦地區法院）

世界周刊2084期封面故事「我被選上陪審員」於2月25日刊出之後，獲得不少讀者回響。作家夏烈日前在聯合副刊發表這篇「審判」文章，從作家卡夫卡、台灣的「國民法官」談到美國遴選陪審員的過程；周刊也在3月17日轉載這篇文章。作家張至璋先生讀了夏烈「審判」一文之後有感，也為文一篇。

（編者）

讀夏烈「審判」一文有感，這篇文章，肯定不少人感興趣。

基本上，民主國家法律一定要排除政治，換句俗話，法律凌駕政治之上。動輒修法，或動搖根本法，均予人不佳印象，縱使「時代變遷，觀念改變」。海洋法陪審制，由陪審員判定是否有罪，但其資格無需具法律學識，量刑由法官為之。此種法律基礎若反向而行似較合理。量刑須先有罪，符合刑期無刑，我覺得也合邏輯。

記得1986年從台灣轉往澳洲 ，擔任聯邦媒體新聞主編，「新人訓練」的第一天，第一句話是「你的薪水來自聯邦政府 ，但是你處理新聞，不是對聯邦政府負責，也不是對議會或黨派，是對社會，是對你的良心負責。」這句話我一直奉為圭臬，說明相比法律和新聞，政治黨派低下。

至於邏輯，儘管「真理愈辯愈明」，但邏輯演繹到辯論，往往是服人之口，非服人之心。子彈射中靶心前必經中途點，中途點的後半程也有中途點，如此而下變成不會有「終點」，於是結論變調，子彈永遠射不到靶心，數學漸進線的構思相近。所以，咱們還是離法律和邏輯遠一點吧。

★應召當陪審員 給公假

住在陪審制的國家，常有被找去當陪審員的經驗。他們用summon這字，讓接到通知的人心裡不舒服，我和妻都被召喚過。第一次我頗感有趣去應召，被選為12人之一。那是個連串強暴殺人的多重刑案，被告是累犯，被害人中包括未成年人，「屢次強暴、殺人、累犯、恐嚇、強暴未成年人、棄屍、拒捕、妨害公務…」看了連串罪名讓人很不舒服，儘管當天拿兩份薪水，一份來自法院，另一份是工作機構給公假，不停薪。當天我在法院四小時，前半是「養成教育」，中段吃了頓公費餐，後段是主戲。吃飯期間嚴禁討論案情，若真討論，陪審員變成被告就糟了。

按當時澳洲訴訟法規定，我們12人排成一列，在法庭上一一緩慢走過被告和他的律師面前。走過時，法庭高唱這名準陪審員的姓名和職業，由被告對法庭叫出agree，還是reject。其實是他邊上的律師示意，由被告親口向庭上表達。我注意到，前面走過被告的人，不論男女，都故意表現輕鬆微笑，抬眼望向法庭崇高的天花板，或是不在乎地左顧右盼，刻意避開看被告和他的律師，就像伸展台上的模特兒，絕不向下望觀眾。

★遭被告否決 如釋重負

輪到我時，卻忍不住瞄了被告一眼，圓領衫、長捲髮、鷹勾鼻、手臂刺青；他的律師西裝革履，面上有皮無肉。兩人給我的即刻印象是，標準電影演員。我們四目相接時，腎上腺催我心跳加速，心想如果他被判極刑，是否會記恨於我？當我離開那不舒服的眼珠時，聽到他高叫reject，頓時如釋重負。感謝他討厭我。

按規定，被告有權對12名準陪審員，否決六人。當然事關人權，避免主宰定罪的12人中有被告的仇人，或原告親屬，或曾倡導加重處罰這類罪犯的人。我記得，被他否決的人裡，有老師、傳教士、消防員、保全人員、家庭主婦；被他認可的人裡有足球 員、退役軍人、汽車推銷員。

我走過被告時，法庭人員叫道「聯邦新聞人員」，他立即否決，事情就是如此簡單。雖說職業無高低，人眼光各有喜惡，然而原本該是要審判他的人，卻先由他來否決，法律這樣妥當嗎？事後我被問，幹嘛要去看他？我說，沒有誰故意去看他，是不經意看到了，意投情不合嘛。

後來在澳洲和美國，我和妻都「否決」了法院的召喚，心情頗為舒坦。