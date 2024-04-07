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新聞眼／中國女網紅瘋來美取精 做試管嬰兒

記者王若然
李雪珂常在社交媒體上分享育兒經驗。（取材自抖音）
李雪珂常在社交媒體上分享育兒經驗。（取材自抖音）

現代社會的女性愈來愈獨立，在精神、物質充裕的情況下，婚姻並不是每個女生的必然選擇。這些女性到了一定年紀，不想結婚的她們也會嘗試試管嬰兒來要孩子，即使沒有婚姻，也擋不住她們享受養孩子的樂趣。特別是在恐婚恐育風氣正旺的中國社會，「去父留子」的現象愈來愈普遍。近幾年有不少經濟富裕的單身女性來美做試管嬰兒，而且特別偏好混血娃，在社群媒體上曬娃，又能帶來不錯的流量和經濟收益。

★「去父留子」 偏好混血娃

例如中國身價千萬的單身女CEO、網紅葉海洋，在2017年赴美花費50萬元人民幣(約6.9萬美元)購買了一名高學歷四國混血男子的精子，自己懷孕，生下了一個五國混血女兒，取名Doris。五年後，她再次前往美國購買了同一人的精子，再次誕下一名女嬰，取名Hatti。葉海洋雖然沒有結婚，但有兩個女兒的陪伴，她每天過得很幸福。

中國網紅薛冬白的Instagram，有超過2萬粉絲。她是一名帥氣的女生，她與女友育有一個可愛的混血女寶寶。這位女寶寶2022年6月21日開始出現在她的Instagram上，長相可愛甜美，吸引了大量的點讚。

另一名在中國事業有成的女網紅李雪珂在經歷了幾次感情挫折後，於30歲那年決定成為單親媽媽。在沒有婚姻，沒有伴侶的情況下，做試管嬰兒。她在泰國成功做了胚胎移植手術，順利懷上三名異卵中英混血寶寶。她將三個混血寶寶的日常發至抖音等社群帳號，吸引了不少眼球，目前在抖音的粉絲達170多萬。

中國網紅薛冬白的Instagram帳號，常曬可愛的混血娃。（取材自Instagr...
中國網紅薛冬白的Instagram帳號，常曬可愛的混血娃。（取材自Instagram）

★曬娃成風氣 女星也洽詢

加州橙縣EFC試管嬰兒生殖中心（Ember Fertility Center，原名Envita Fertility Center）運營總監張敏毅介紹，近幾年，來美做試管嬰兒的中國經濟獨立的單身女性非常多，並且這些女性來美國購買的精子大多出於白人男子，混血娃幾乎成為這些單身媽媽的標配。

EFC試管嬰兒生殖中心近日也出現在了美國知名真人秀節目「90天：單身生活」中。節目中，該診所接待了其中一位主演金髮美女Natalie，她剛與男友分手不久，雖然很痛苦，但生活還得繼續。今年已經38歲的她想要一個孩子，於是有了節目中的片段。

張敏毅說，現代社會中，較為富裕的女性因為年齡、感情不順等因素的驅使，會選擇做單親媽媽。這一現象已不是美國社會專屬，在「去父留子」風氣很重的中國社會，近年來，來美買精的現象非常普遍。而這些人擁有混血寶寶後又頻頻在社交媒體上曬娃，生混血寶寶的風氣就這麼被帶了起來。張敏毅稱，EFC試管嬰兒生殖中心也接待過某位來自中國的女星，不過因為客人隱私，不便透露姓名。

位於加州橙縣的EFC試管嬰兒生殖中心（Ember Fertility Cente...
位於加州橙縣的EFC試管嬰兒生殖中心（Ember Fertility Center）。（EFC試管嬰兒生殖中心提供）

抖音 加州 社群媒體

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