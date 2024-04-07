娛樂／成本降 跳更高 「功夫熊貓」系列吸金20億

「功夫熊貓4」電影海報。（取材自IMDb）

好萊塢 動畫電影「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）相隔8年重回大銀幕，作為全球最受歡迎的動畫系列之一，前三部的票房總和超過18億美元，在最新大作上映兩周後，全球總票房輕鬆跨越20億美元大關。

誕生於2008年的「功夫熊貓」在2016年夢工場被環球影業收購後，首度推出新集，劇情講述從「龜大仙」繼承法杖的「阿波」（Po，又譯「阿寶」）已是名副其實的神龍大俠，但師父「功夫大師」一直奉勸他收徒弟、早日登上和平谷靈魂宗師之位。偶然間，阿波聽到會幻術的變色龍「魅影妖后」在山下欺壓百姓，只好特赦前來偷東西的狐狸「小真」（Zhen），讓她帶路去斬奸除惡。然而，阿波不知道自己正一步步落入魅影妖后布下的陷阱中。

「功夫熊貓4」由製作「史瑞克4」（Shrek 4）、「魔髮精靈」（Trolls）的麥克米契（Mike Mitchell）擔任主導演，配音陣容中，除了主角傑克布萊克（Jack Black）、「功夫大師」達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）、「養父鵝阿爹」吳漢章、「生父李山」布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）等老班底之外，新加入的「小真」奧卡菲娜（Awkwafina）和「魅影妖后」薇拉戴維絲（Viola Davis）聲音的辨識度也相當高。

與前三部高達1.3億美元至1.5億美元的製作成本不同，最新「功夫熊貓4」的製作費用約為8500萬美元，這跟環球近期的其他動畫作品包括「飛鴨向前衝」（Migration）、「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）等持平；如果再計入通膨，這一部的成本可以說是大幅縮水。

即便如此，不論是場景、角色的造型、細節，還是配樂，「功夫熊貓4」並沒有打折扣，尤其是帶有GoPro相機風格的打鬥過招場面，顯得動態十足；最後靈界之門開啟的過程，更是美輪美奐。

「功夫熊貓4」的北美首映票房5798萬，超越前兩部（第三集4128萬與第二集4765萬）——靠的不單單是基礎粉絲，最新一集維持該系列極高的娛樂效果，情節的起承轉合中埋伏反轉的線索，讓人會心一笑的幽默元素俯拾即是，主題也並非透過生硬的說教傳達，而是融入戲劇性地衝突之中。

「功夫熊貓4」中的大反派「魅影妖后」更充滿其創造性和賣點，一方面是這個角色的身影、神態和動作很符合本體蜥蜴的特性，另一方面是她在變形時帶有東方奇幻的色彩，令觀眾印象深刻。此外，新角色狐狸「小真」也蘊藏進一步發展的空間，她身世複雜、聰慧狡猾，正好是阿波的反面。

「功夫熊貓4」裡充滿特色的反派角色「魅影妖后」。（取材自IMDb）

票房方面，「功夫熊貓4」截至3月26日，全球票房累計已超過2.69億美元，其中，中國上映5天票房1.91億人民幣（約2646萬美元），顯示中國在春節檔後，合家歡電影剛好處於真空期，「功夫熊貓4」趁勢獲得亮眼的成績。

單一明星小製作 叫好不叫座

另一方面，好萊塢影星馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演的狗狗電影「極限長征」（Arthur the King，又譯「冠軍亞瑟」）早前上映，雖然觀眾口碑不錯，但無法反映在票房表現上，首映只獲得750萬美元票房，截至3月下旬，北美票房1453萬美元。

由獅門影業發行的「極限長征」製作成本約1900萬美元，根據真實故事改編，講述一隻流浪犬陪伴瑞典越野運動員完成比賽的感人故事。雖然該片在影評網站「爛番茄」上的新鮮度僅64%，不過觀眾評分相當不錯，高達97%，但顯然無法吸引足夠的觀眾走進戲院。

「極限長征」電影海報。（取材自IMDb）

類似這種單一明星領銜的中小型製作電影，常出現「影院評分」（CinemaScore）觀眾評分A級，但美國票房不理想的情況，過去幾年反覆出現。恐怕因為老百姓已經養成面對此類作品無意買票「搶頭香」，只需等待其上線串流媒體後再看即可的消費新習慣。

52歲的馬克華柏格稱得上是好萊塢一線大咖，他在2014年及2017年因電影「變形金剛」（Transformers）系列成為全球收入最高的演員。過去20年裡，他演過「天搖地動」（The Perfect Storm，又譯「完美風暴」）、「決戰猩球」（Planet of the Apes，又譯「人猿星球」）、「神鬼無間」（The Departed，又譯「美版無間道」）以及R級喜劇「熊麻吉」（Ted，又譯「泰迪熊」）等不同類型的賣座片，人氣始終相當高。不過，他在「極限長征」的前一部作品是去年聖誕節直接透過蘋果串流發行、根本沒進影院的動作喜劇「全家逃走中」（The Family Plan，又譯「家庭計畫」）。

馬克華柏格憑2017年上映的「變形金剛5：最終騎士」成為當年片酬最高的好萊塢男星。（取材自IMDb）

此前，他則與諧星凱文哈特（Kevin Hart）合作，演出Netflix 在2022年暑期上檔的喜劇片「最狂Me Time」（Me Time，又譯「唯我獨尊」），同樣沒進戲院。這兩部作品的評價都不怎麼樣，不過看過的人其實不少，「全家逃走中」據說還成了Apple TV+開張四年來觀看人次最多的一部電影。

再往前推，馬克華柏格近年還有「無穹迴役」（Infinite，又譯「無限」）、「史賓塞的機密任務」（Spenser Confidential）等只在串流平台發行的作品。背後的原因，一部分早幾年遇上疫情，另一方面則是串流和院線模式的此消彼長。

近年來，媒體常引用奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）十多年前受訪時的一段金句──非裔演員前輩薛尼鮑迪（Sidney Poitier）給他的忠告：「如果觀眾一周五天不花錢就可以看到你，到了周末，他們就不會掏錢來看你了。」十多年前，電影串流尚未誕生，薛尼鮑迪的意思是電影明星必須保有一定的神祕感，不能隨便什麼電視節目、電視劇都接，等於自貶身價，壞了招牌。

曾幾何時，在以Netflix為代表的串流媒體初殺入市場之際，好萊塢大牌演員、金牌編導也曾對其說不，擔心參與這種不進院線的作品會有損自己的身價。但時移勢易，在串流平台的銀彈攻勢下，這種產業禁忌早被徹底打破，像馬克華柏格這樣的演員，也不得不面對如今這種嚴苛的事實：民眾已習慣在電視上看到你，不願意再花錢去戲院捧場。

2/3美國成年人 更愛在家看電影

除了「極限長征」，包括克莉絲汀史都華（Kristen Jaymes Stewart）主演的驚悚片「血愛成河」（Love Lies Bleeding）、安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）主演的真實事件改編大屠殺題材電影「奇蹟列車」（One Life，又譯「一生」）、諷刺喜劇「美國黑人魔法協會」（The American Society of Magical Negroes）也同檔上映，但在當周，四部新片的首映票房加在一起，還不到「功夫熊貓4」或「沙丘2」（Dune: Part Two）票房的一半。

克莉絲汀史都華（右）主演驚悚片「血愛成河」劇照。（取材自IMDb）

市場調查公司HarrisX最新發布的民調報告，有34%受調查的美國成年人，願意付錢買票在戲院裡觀賞電影；剩下的66%，也就是三分之二的美國成年人，更喜歡待在家中，等電影在串流媒體上線。

「串流媒體服務與電影院 之間的競爭仍在繼續，」HarrisX的副總裁阿里布拉迪（Alli Brady）接受媒體採訪時表示，「雖然近期的票房數據顯現，仍有一部分忠實觀眾願意去實體電影院捧場，但我們的最新研究表明，潛在的電影觀眾中，每三人中有兩人其實更喜歡在家裡透過串流平台來看電影。不過，我們也發現，美國民眾對於電影內容的需求並未減少，反而相比過去增加不少。」

他說，有近半受訪者表示，每周都會觀看至少一部串流媒體電影，有三分之一人每周在串流媒體上觀看兩部或兩部以上電影。「換句話說，美國人仍然愛看電影，或者應該說他們相比以往更愛看電影，只不過地點由影院換成了家裡。」

安東尼霍普金斯主演新片「奇蹟列車」電影海報。（取材自IMDb）

HarrisX於3月在網路上完成了這次研究，共採集超過1000名美國成年人的答案。對戲院產業來說，這份研究報告也並非全是負面消息，有59%的受訪者表示，最吸引他們買票去戲院看戲的動因是「大銀幕體驗」；另有47%的受訪者表示，因為「立體環繞聲系統」願意埋單；還有39%的人表示，到影廳看電影沒有家裡的各種干擾。排名其後的因素，還包括「影院的座椅」、「爆米花等附餐」、「這部電影只在影院能看到」、「與一群人一起看電影的體驗」、「只有戲院才能體會到首映或各種特別放映場次的感覺」等。

至於那些寧可待在家裡等串流媒體上線的人，其實有53%將最重要的原因歸咎於電影票價過高。此外，諸如「家裡的環境比影院座椅更加舒適」、「擔心環境衛生和流感等疾病的傳播」、「現在的電影長度太長，在家裡可以隨時暫停去廁所或休息一下」、「在家看不會受到戲院裡那些差勁的觀眾的影響」、「去戲院交通不便」等因素，都成了阻礙美國人去戲院消費的原因。

（取材自澎湃新聞）