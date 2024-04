娛樂／成本降 跳更高 「功夫熊貓」系列吸金20億

「功夫熊貓4」電影海報。(取材自IMDb)

好萊塢 動畫電影「功夫熊貓4」(Kung Fu Panda 4)相隔8年重回大銀幕,作為全球最受歡迎的動畫系列之一,前三部的票房總和超過18億美元,在最新大作上映兩周後,全球總票房輕鬆跨越20億美元大關。

誕生於2008年的「功夫熊貓」在2016年夢工場被環球影業收購後,首度推出新集,劇情講述從「龜大仙」繼承法杖的「阿波」(Po,又譯「阿寶」)已是名副其實的神龍大俠,但師父「功夫大師」一直奉勸他收徒弟、早日登上和平谷靈魂宗師之位。偶然間,阿波聽到會幻術的變色龍「魅影妖后」在山下欺壓百姓,只好特赦前來偷東西的狐狸「小真」(Zhen),讓她帶路去斬奸除惡。然而,阿波不知道自己正一步步落入魅影妖后布下的陷阱中。

「功夫熊貓4」由製作「史瑞克4」(Shrek 4)、「魔髮精靈」(Trolls)的麥克米契(Mike Mitchell)擔任主導演,配音陣容中,除了主角傑克布萊克(Jack Black)、「功夫大師」達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)、「養父鵝阿爹」吳漢章、「生父李山」布萊恩克蘭斯頓(Bryan Cranston)等老班底之外,新加入的「小真」奧卡菲娜(Awkwafina)和「魅影妖后」薇拉戴維絲(Viola Davis)聲音的辨識度也相當高。

與前三部高達1.3億美元至1.5億美元的製作成本不同,最新「功夫熊貓4」的製作費用約為8500萬美元,這跟環球近期的其他動畫作品包括「飛鴨向前衝」(Migration)、「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)等持平;如果再計入通膨,這一部的成本可以說是大幅縮水。

即便如此,不論是場景、角色的造型、細節,還是配樂,「功夫熊貓4」並沒有打折扣,尤其是帶有GoPro相機風格的打鬥過招場面,顯得動態十足;最後靈界之門開啟的過程,更是美輪美奐。

「功夫熊貓4」的北美首映票房5798萬,超越前兩部(第三集4128萬與第二集4765萬)——靠的不單單是基礎粉絲,最新一集維持該系列極高的娛樂效果,情節的起承轉合中埋伏反轉的線索,讓人會心一笑的幽默元素俯拾即是,主題也並非透過生硬的說教傳達,而是融入戲劇性地衝突之中。

「功夫熊貓4」中的大反派「魅影妖后」更充滿其創造性和賣點,一方面是這個角色的身影、神態和動作很符合本體蜥蜴的特性,另一方面是她在變形時帶有東方奇幻的色彩,令觀眾印象深刻。此外,新角色狐狸「小真」也蘊藏進一步發展的空間,她身世複雜、聰慧狡猾,正好是阿波的反面。

「功夫熊貓4」裡充滿特色的反派角色「魅影妖后」。(取材自IMDb)

票房方面,「功夫熊貓4」截至3月26日,全球票房累計已超過2.69億美元,其中,中國上映5天票房1.91億人民幣(約2646萬美元),顯示中國在春節檔後,合家歡電影剛好處於真空期,「功夫熊貓4」趁勢獲得亮眼的成績。

單一明星小製作 叫好不叫座

另一方面,好萊塢影星馬克華柏格(Mark Wahlberg)主演的狗狗電影「極限長征」(Arthur the King,又譯「冠軍亞瑟」)早前上映,雖然觀眾口碑不錯,但無法反映在票房表現上,首映只獲得750萬美元票房,截至3月下旬,北美票房1453萬美元。

由獅門影業發行的「極限長征」製作成本約1900萬美元,根據真實故事改編,講述一隻流浪犬陪伴瑞典越野運動員完成比賽的感人故事。雖然該片在影評網站「爛番茄」上的新鮮度僅64%,不過觀眾評分相當不錯,高達97%,但顯然無法吸引足夠的觀眾走進戲院。

「極限長征」電影海報。(取材自IMDb)

類似這種單一明星領銜的中小型製作電影,常出現「影院評分」(CinemaScore)觀眾評分A級,但美國票房不理想的情況,過去幾年反覆出現。恐怕因為老百姓已經養成面對此類作品無意買票「搶頭香」,只需等待其上線串流媒體後再看即可的消費新習慣。

52歲的馬克華柏格稱得上是好萊塢一線大咖,他在2014年及2017年因電影「變形金剛」(Transformers)系列成為全球收入最高的演員。過去20年裡,他演過「天搖地動」(The Perfect Storm,又譯「完美風暴」)、「決戰猩球」(Planet of the Apes,又譯「人猿星球」)、「神鬼無間」(The Departed,又譯「美版無間道」)以及R級喜劇「熊麻吉」(Ted,又譯「泰迪熊」)等不同類型的賣座片,人氣始終相當高。不過,他在「極限長征」的前一部作品是去年聖誕節直接透過蘋果串流發行、根本沒進影院的動作喜劇「全家逃走中」(The Family Plan,又譯「家庭計畫」)。

馬克華柏格憑2017年上映的「變形金剛5:最終騎士」成為當年片酬最高的好萊塢男星。(取材自IMDb)

此前,他則與諧星凱文哈特(Kevin Hart)合作,演出Netflix 在2022年暑期上檔的喜劇片「最狂Me Time」(Me Time,又譯「唯我獨尊」),同樣沒進戲院。這兩部作品的評價都不怎麼樣,不過看過的人其實不少,「全家逃走中」據說還成了Apple TV+開張四年來觀看人次最多的一部電影。

再往前推,馬克華柏格近年還有「無穹迴役」(Infinite,又譯「無限」)、「史賓塞的機密任務」(Spenser Confidential)等只在串流平台發行的作品。背後的原因,一部分早幾年遇上疫情,另一方面則是串流和院線模式的此消彼長。

近年來,媒體常引用奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)十多年前受訪時的一段金句──非裔演員前輩薛尼鮑迪(Sidney Poitier)給他的忠告:「如果觀眾一周五天不花錢就可以看到你,到了周末,他們就不會掏錢來看你了。」十多年前,電影串流尚未誕生,薛尼鮑迪的意思是電影明星必須保有一定的神祕感,不能隨便什麼電視節目、電視劇都接,等於自貶身價,壞了招牌。

曾幾何時,在以Netflix為代表的串流媒體初殺入市場之際,好萊塢大牌演員、金牌編導也曾對其說不,擔心參與這種不進院線的作品會有損自己的身價。但時移勢易,在串流平台的銀彈攻勢下,這種產業禁忌早被徹底打破,像馬克華柏格這樣的演員,也不得不面對如今這種嚴苛的事實:民眾已習慣在電視上看到你,不願意再花錢去戲院捧場。

2/3美國成年人 更愛在家看電影

除了「極限長征」,包括克莉絲汀史都華(Kristen Jaymes Stewart)主演的驚悚片「血愛成河」(Love Lies Bleeding)、安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)主演的真實事件改編大屠殺題材電影「奇蹟列車」(One Life,又譯「一生」)、諷刺喜劇「美國黑人魔法協會」(The American Society of Magical Negroes)也同檔上映,但在當周,四部新片的首映票房加在一起,還不到「功夫熊貓4」或「沙丘2」(Dune: Part Two)票房的一半。

克莉絲汀史都華(右)主演驚悚片「血愛成河」劇照。(取材自IMDb)

市場調查公司HarrisX最新發布的民調報告,有34%受調查的美國成年人,願意付錢買票在戲院裡觀賞電影;剩下的66%,也就是三分之二的美國成年人,更喜歡待在家中,等電影在串流媒體上線。

「串流媒體服務與電影院 之間的競爭仍在繼續,」HarrisX的副總裁阿里布拉迪(Alli Brady)接受媒體採訪時表示,「雖然近期的票房數據顯現,仍有一部分忠實觀眾願意去實體電影院捧場,但我們的最新研究表明,潛在的電影觀眾中,每三人中有兩人其實更喜歡在家裡透過串流平台來看電影。不過,我們也發現,美國民眾對於電影內容的需求並未減少,反而相比過去增加不少。」

他說,有近半受訪者表示,每周都會觀看至少一部串流媒體電影,有三分之一人每周在串流媒體上觀看兩部或兩部以上電影。「換句話說,美國人仍然愛看電影,或者應該說他們相比以往更愛看電影,只不過地點由影院換成了家裡。」

安東尼霍普金斯主演新片「奇蹟列車」電影海報。(取材自IMDb)

HarrisX於3月在網路上完成了這次研究,共採集超過1000名美國成年人的答案。對戲院產業來說,這份研究報告也並非全是負面消息,有59%的受訪者表示,最吸引他們買票去戲院看戲的動因是「大銀幕體驗」;另有47%的受訪者表示,因為「立體環繞聲系統」願意埋單;還有39%的人表示,到影廳看電影沒有家裡的各種干擾。排名其後的因素,還包括「影院的座椅」、「爆米花等附餐」、「這部電影只在影院能看到」、「與一群人一起看電影的體驗」、「只有戲院才能體會到首映或各種特別放映場次的感覺」等。

至於那些寧可待在家裡等串流媒體上線的人,其實有53%將最重要的原因歸咎於電影票價過高。此外,諸如「家裡的環境比影院座椅更加舒適」、「擔心環境衛生和流感等疾病的傳播」、「現在的電影長度太長,在家裡可以隨時暫停去廁所或休息一下」、「在家看不會受到戲院裡那些差勁的觀眾的影響」、「去戲院交通不便」等因素,都成了阻礙美國人去戲院消費的原因。

