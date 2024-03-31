我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

每周一書／災難求生黃金守則 教緊急應變

每周一書
(世界書局提供)
(世界書局提供)

馬上做判斷，火災發生怎麼逃？飛彈來了怎麼躲？當災難襲來，你該怎麼辦？日本消防救難專家畫重點的58種關鍵救命知識，從大型災禍到日常事故的緊急應變全圖解，堪稱一本從0到99歲都能用的全方位安全指南。

雖然無法預測災難什麼時候會發生，但我們可以為了防止釀成更大的災害，做好提早預防的準備。此外，居家事故也是常見的意外，這本書列舉了藏在日常生活中的危險，教你平時能夠事先做好哪些防範措施。

圖解詳細，描繪快速易懂的處理方式，能夠快速應變各種急救處置。日本消防救難隊長多年的消防訓練與救災經驗為基礎，傳授遇到意外的緊急對策。

每篇列出快速易懂的解決方法及絕對不能做的「NG行動」，如果遇上緊急意外時，就能在第一時間立刻知道「該怎麼做、什麼不該做」，這本書如同緊急安全包，備在家裡就安心。

書中講述第一時間關鍵判斷：你知道當遇到災害時，要去哪裡避難嗎？地震除了保命三原則，平時又該如何預防？火災時，要如何從布滿濃煙的密閉空間逃生？「災害潛勢地圖」和「疏散避難地圖」有什麼差別？不得不避難時，可以做什麼減少生活壓力？土石流有哪些警訊？遇到打雷閃電哪裡才是安全的避難空間？燙傷時，為什麼不能脫掉衣服？遇到持刀襲擊事故，要如何冷靜且有效應對？

以及提前做好應急準備：一定要放在「緊急避難包」的東西究竟有哪些？預防火災於未然，家裡的準備措施有哪些？高樓、透天、開車、大眾運輸……各式火災場景安全應對；隨處可見的AED是什麼？完全新手也可以簡單操作；看到有人昏倒時，輕鬆搬運對方的三種方式；聾啞人士可以使用的各種報案方式有哪些？

作者Taicho是前大阪市消防局職員、防災顧問，以前救難隊員的身分，經營防災YouTube頻道「RESCUE HOUSE」，頻道主題為「拯救得以拯救的生命」。每天介紹災害現場的真實情況與心聲，以及災難大國日本才有的「防災心得」。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

日本 地震 YouTube

上一則

大仁說財經／AI革命腳步快 法令跟不上

下一則

理財百科／理財3大地雷 「踩中愚蠢至極」

延伸閱讀

聖荷西消防緊急中心 市長揮斧剪綵

聖荷西消防緊急中心 市長揮斧剪綵
黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%
大爆炸相隔半月 河北燕郊再傳火災

大爆炸相隔半月 河北燕郊再傳火災
國際油價上漲 鋁價漲至11周高位、黃金接近新高

國際油價上漲 鋁價漲至11周高位、黃金接近新高

熱門新聞

陳立人首度出庭，掃了一眼坐得密密麻麻的旁聽席，然後便轉回頭，眼神空洞地看向前方。(記者葛歆睿 / 攝影)

封面故事／谷歌中國工程師殺妻案 2個關鍵恐讓判決拖很久

2024-03-24 12:33
家庭暴力在華人的傳統文化裡常常被視作家務事，不願意求助他人介入，有時就會導致無法挽回的悲劇發生。(圖／123RF)

封面故事／情殺頻傳 華人怎麼了？

2024-03-24 10:50
阿克沙達姆神廟坐落於新州羅賓斯維爾鎮，占地約200英畝。(路透)

城市傳真／探新州印度神廟 不虛此行

2024-03-24 02:26
TikTok廣受年輕人歡迎，一名使用者正在紐約的時報廣場前拍攝影片，準備上傳TikTok 。(路透)

新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從

2024-03-24 16:50
夫妻爭吵報警，若一方遭警察逮捕，事態便不受當事人控制。（圖／123RF）

封面故事／女性自救 悲劇可以預防

2024-03-24 16:28
美國航空行李費將調高5美元，各家航空公司可能跟進。(美聯社)

大仁說財經／機場託運行李 愈來愈貴

2024-03-24 10:24

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護
相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣