每周一書／災難求生黃金守則 教緊急應變

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馬上做判斷，火災發生怎麼逃？飛彈來了怎麼躲？當災難襲來，你該怎麼辦？日本 消防救難專家畫重點的58種關鍵救命知識，從大型災禍到日常事故的緊急應變全圖解，堪稱一本從0到99歲都能用的全方位安全指南。

雖然無法預測災難什麼時候會發生，但我們可以為了防止釀成更大的災害，做好提早預防的準備。此外，居家事故也是常見的意外，這本書列舉了藏在日常生活中的危險，教你平時能夠事先做好哪些防範措施。

圖解詳細，描繪快速易懂的處理方式，能夠快速應變各種急救處置。日本消防救難隊長多年的消防訓練與救災經驗為基礎，傳授遇到意外的緊急對策。

每篇列出快速易懂的解決方法及絕對不能做的「NG行動」，如果遇上緊急意外時，就能在第一時間立刻知道「該怎麼做、什麼不該做」，這本書如同緊急安全包，備在家裡就安心。

書中講述第一時間關鍵判斷：你知道當遇到災害時，要去哪裡避難嗎？地震 除了保命三原則，平時又該如何預防？火災時，要如何從布滿濃煙的密閉空間逃生？「災害潛勢地圖」和「疏散避難地圖」有什麼差別？不得不避難時，可以做什麼減少生活壓力？土石流有哪些警訊？遇到打雷閃電哪裡才是安全的避難空間？燙傷時，為什麼不能脫掉衣服？遇到持刀襲擊事故，要如何冷靜且有效應對？

以及提前做好應急準備：一定要放在「緊急避難包」的東西究竟有哪些？預防火災於未然，家裡的準備措施有哪些？高樓、透天、開車、大眾運輸……各式火災場景安全應對；隨處可見的AED是什麼？完全新手也可以簡單操作；看到有人昏倒時，輕鬆搬運對方的三種方式；聾啞人士可以使用的各種報案方式有哪些？

作者Taicho是前大阪市消防局職員、防災顧問，以前救難隊員的身分，經營防災YouTube 頻道「RESCUE HOUSE」，頻道主題為「拯救得以拯救的生命」。每天介紹災害現場的真實情況與心聲，以及災難大國日本才有的「防災心得」。

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