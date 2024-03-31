憶往／紐約常青墓園 半部華人移民史

常青墓園景觀。（李洪傑提供）

生命三部曲：誕生、成長與死亡。「人生自古誰無死，黃泉路上是早晚。」人，一旦離逝，親屬會為逝者舉行喪禮和遺體安葬。至親至愛的人亡故，作為家人要為其安排後事，送最後一程，入土為安，長眠大地。

有紀錄顯示從1848年，已有華人 來到紐約地區，現在的紐約有來自世界各地數十萬的華人，他們在此安家落戶，為追求「美國夢」，奮鬥在這裡。 雖說「落葉歸根，魂歸故里」，但有些人到老還是留在了異國，安葬在他鄉。

為過世的親人選一處離家近、風水好、有田園風光的墓園，也是為了自己百年之後的考慮，在兒女的陪同下，我走訪了紐約市內幾處墓地，當來到布魯克林的常青墓園(The Evergreens Cemetery)，我被這裡獨特的地貌環境和擁有許多華人墓地吸引，在常青墓園工作人員解說和嚮導下，對它的今昔有了了解。

常青墓園地標建築。（李洪傑提供） 常青墓園標牌。（李洪傑提供）

1853年 安葬首位華人

常青墓園建立於1849年，是紐約最早的都會墓園之一。墓園位於布魯克林及皇后區交界，占地225英畝，是丘陵起伏、綠草如茵、斜坡平緩的山坡地。墓園內有樹木千顆，包括鬱金香樹、山毛櫸、楓香、柳橡樹、柏樹、雪松和其他常綠植物，墓園因此而得名。春夏季節，繽紛花叢散布在田園美景之中，已有176年歷史的常青墓園，目前有超過53萬8000名往生者長眠於此。

一座墓園，暗藏著半部華人移民史。常青墓園長久以來服務於華裔 的紐約客，與華人和華人社區有著緊密聯繫，這種聯繫可追溯到19世紀，並延續到今天。常青墓園是紐約市第一個華人使用的公墓，許多華人的棺槨和骨灰都安葬在這裡，這些棺槨和骨灰分布在占地225畝的墓園內。其中Celestial Hill #1、#2，BeaconHill#3，Peniel，Kwong Fai Toi，Wing Lok, Gibron，and Mount of Olives等園區是墓園內最大、華人最集中的土葬區。

根據記載，常青墓園接受第一批華裔往生者是船員和商人，第一位在紐約土葬的華裔人士是名叫John Shu的水手。1853年，他被安葬在常青墓園為船員提供的墓葬區內，從此常青墓園開始接受來自紐約地區的華人，相繼又開發出華人墓地。可是後來，華人墓葬區沒有發展反而受到了種種限制，這反映出從1882年美國制定的「排華法案」（Chinese Exclusion Act）以後，開始制約和阻礙華裔移民安葬在這裡。1892年，該法案由「基瑞法案」（Geary Act ）延長十年，法案在1902年被西奧多·羅斯福推動延伸後，更被取消了時限，並在1902年修訂為永久法案。

第二次世界大戰期間，中美兩國成為反法西斯同盟國，「排華法案」成為中美關係的障礙。經羅斯福總統提議，美國國會1943年12月17日通過了「麥諾森法案」（Magnuson Act），或稱「排華法案廢除案」，從而廢除了所有排華法案，這樣在美國華人的命運得到了轉機。

在充滿種族歧視與偏見的19世紀，紐約常青墓園是當時少數開放給華人在此入葬安息地。在當時許多墓園拒絕安葬華人，而常青墓園則始終堅持尊重往生者的承諾，不論他們的種族、信仰和宗教。

1877年，在Hickory Knoll一帶有一塊很大的地方賣給了一位華人慈善機構，那裡埋葬了32名華裔逝者。雖然當時有地方人士反對，但常青墓園堅守包容的理念，華裔逝者最終能安息於此。

華人區 採傳統殯葬習俗

1883年，當地的中國領事Au Yang Ming及華人慈善聯合協會一起來常青墓園，表達希望能在這裡開闢一處華人墓園區。後來根據風水的原理設計，將此區取名為「天體山」，到了1891年已有約200華人安葬此園區。後來其他幾個華人墓園區也陸續開發出來，園區入口設立中國式山門牌坊。此後，許多華人都選擇常青墓園作為他們長眠之地，並採用華人傳統的殯葬習俗。

在那時，只要是1937年以前的遺骸，入土5年之後，可以挖出撿骨，送回中國，所以他們的後代子孫可以重新將祖先遺骨帶回故土安葬。但由於1937年中日戰爭爆發，已無法再透過船運送遺骸回中國，至此以後，在紐約的華人就選擇了墓園作為永久性的安葬地。

許多名人英雄 長眠於此

Joseph Thoms是常青墓園內享有盛名的往生者。他是一位出生在中國的優秀醫生和社區活躍人士，他在紐約華埠 成立了華人醫院，是全美首家以西醫西藥來治療華裔病人的醫院。另外還有兩名華裔戰爭英雄長眠此地。

Ou Loo在第一次世界大戰中是美國海軍的船員。他服役的船在戰爭中受到德軍潛水艇擊而身亡，後來被安葬在船員墓葬區。

Benjamin Ralph Kimlau是第一批在華埠擔任華人守墓者的後代，他曾是第二次世界大戰的美軍飛行員，1944年在飛經新幾內亞的時候被擊落。他的遺骸被運回美國，安葬在常青墓園。

如今無論人種和族裔，無論國籍身分，只要親友和家屬能提供逝者的「死亡證明」（DEATH TRANSCRIPT）和「火化證明」（CREMATION TRANSCRIPT），墓地都會接受遺體和骨灰來這裡安葬。

常青墓園長期以來包容華人文化傳統，殯儀習俗，為逝者提供辭世長眠的安息地，從19世紀以來一直努力堅守承諾，從未動搖過。每年清明掃墓時節，會有數百華人前來祭祖，他們帶來食物、水果、茶酒、冥幣、鮮花和香火等供品，祭拜悼念先人，常青墓地會指導並提供場地與便利。

聽到看到這些，我們在工作人員的引導下，實地走入墓園不同的區域，了解常青墓園是如何為逝者提供了一個優美安靜的長眠之地。

多元安葬 提供祭掃服務

擁有火葬設施的常青墓園提供多種選擇：土葬、骨灰安葬、壁葬等。墓園也提供生前規畫及後事安葬及祭掃服務。

常青墓園安葬逝者的三種方式：

一、土葬。土葬區的面積較大，地面平整。 一塊安葬棺槨墓地寬3英尺，長10英尺，可立墓碑，由於地勢高低、方位不同，價格各異，購買土葬地價在一至三萬美元之間。

在紐約有許多華人選擇傳統的土葬。我實地觀看了華人土葬區的墓碑，墓碑大都採用花崗岩和灰白色大理石，碑高3英尺，寬3英尺，碑厚8英寸。也注意到有的石碑上刻滿了漢字，內容是：逝者的中文名、出生省份和城鎮的地名，還有的具體到鄉和村名，如同寫在信封上的地址，可準確無誤知道 逝者的家鄉原住址。

墓園華人土葬區。（李洪傑提供）

有的石碑上方僅刻有姓氏一個漢字，如「趙」、「錢」、「孫」、「李」，餘下空白，墓地工作人員解釋說「這是已簽約買下的墓地，人還活著，待百年後，安葬此處時，工匠會刻上逝者的名字及相關文字。」

二、安葬骨灰盒，分兩種方式：

1.骨灰盒安放墓園。與土葬的方式不同，遺體火化後，骨灰被放入專用的骨灰盒埋葬地下，墓碑被平嵌在草坪表面。常青墓園專設有櫻桃園(Cherry Court）及蘋果園(Apple Court)，可永久安置骨灰罈。在有限的綠地放入體積較小的骨灰盒，大大節省了墓地資源，比起土葬的費用，更加經濟，安葬骨灰盒也是入土為安了。

安置骨灰盒的墓地是採用可容納二人骨灰盒的使用方式，一塊墓地寬2.4英尺，長2英尺，價格兩千美元，墓園負責挖墓穴安放骨灰盒，鑲嵌地表的石碑和刻字費用，都是另外計算。一塊墓地可放入兩個骨灰盒用於夫妻合葬，地碑刻入名字是「男右女左」，一側先刻上先亡故者的名字和出生年及逝世年；另一側留空白，待另 一位配偶亡故後，骨灰盒埋入此處，再由工匠補刻後來逝者的名字和出生年及逝世年。近來也有華人選擇骨灰盒安葬，畢竟是入土為安，喪葬費用也經濟。

室外骨灰安葬，一個石碑二人用。（李洪傑提供）

2.五個骨灰盒墓地（家族墓地）。 售價五千美元，挖墓穴和立石碑刻字費用同上。由於是可容納五人的墓地，石碑的體積相對較大，可以刻下五人的名字和相關的內容。

三、壁葬，分兩種方式：

由於常青墓園使用和開發已有175年，空地越來愈少，可供土葬和安放骨灰盒的地方變得愈加珍貴，陵園已開始興建室內和室外地上建築物，以壁葬（Wall burial）的方式永久存放棺槨和骨灰盒，壁葬是一種新式的喪葬理念和殯葬方式。

室内棺槨壁葬。（李洪傑提供）

1.棺槨壁葬是將棺槨放入室內加厚牆的壁龕內，一個安放棺槨的壁龕寬9英尺，高3英尺。壁龕在牆壁上的高低不同，價格各異，一個棺槨壁龕的價格要超過萬元。

2.骨灰盒壁葬是將骨灰盒鑲入室內和室外加厚牆壁的壁龕內，一個壁龕寬1英尺，高1.2英尺。高處和低處的壁龕價格一千五百美元，中間位置是高低處的兩倍，兩個骨灰盒並聯的壁龕在三至六千美元之間。一面牆壁可收納數十個骨灰盒，真可謂「占天不占地，殯葬有效益」。

室内骨灰盒壁葬。（李洪傑提供） 室外骨灰盒壁葬。（李洪傑提供）

無論棺槨還是骨灰盒，放入壁龕後，表面會鑲嵌拋光大理石板，作為壁碑，刻上逝者的英文名和出生年和逝世年，若要刻漢字，額外再加一點費用。另外，逝者家屬還可另付費用，由墓園負責精美製作，將逝者生前照片貼在大理石板表面，以便利家屬瞻仰。

逝者安息 生者堅強

我們問及墓園的價格是否會漲？工作人員說：「墓地的價格每年年初都會上調。不過無論哪種安葬，簽約付款，得到地契，墓地可永久使用。」

這讓我想起30年前一位前輩說的，「人過了中年，就要考慮買墓地，早買就是添福增壽，將來有經濟回報，過五年十年後，墓地價格就翻倍了。 」

藍藍的天空，白白的雲朵，站在墓園的高坡，遠看錯落有致的曼哈頓城和寬敞的哈德遜河，也可隱約望見哈德遜河口上的「自由女神」像。陽光下平緩的墓園山坡，排列著大大小小，碑型各異，高低不一的墓碑，墓園裡見不到行人，沒有車輛穿梭，只有風兒緩緩吹拂，草木輕輕搖曳，松果落到青草地上也無聲。

有句名言：「我們無法選擇在那裡出生，但可以選擇在何處安息。」四海為家，他鄉亦是故鄉。 幽靜的紐約常青墓園為背井離鄉，遠渡重洋，追求夢想，奔波勞碌，客死異邦的華人逝者提供了安息之地。 讓活著的人緬懷他們，更懂得去珍惜和善待身邊的親人，也祈福逝去的親人永安長眠。 逝者安息，生者堅強。