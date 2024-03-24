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每周一書／培養國際觀 不當世界的局外人

紐約訊
《不當世界的局外人》
《不當世界的局外人》

愈認識外面的世界，愈能明辨近在咫尺的危險；愈了解國際上發生的事，愈能對生活的各種面向有所掌控。現代人的國際識讀力，不可或缺。

不論油價、電價、進口車、手機、美豬澳牛、醫療器材，甚至是專業執照、學歷認定、旅行簽證……你以為的日常瑣事，背後都有一顆圓滾滾的毛線球，跟世界的另一端牽上線！

俄羅斯耍個任性，就讓新冠疫情期間的油價比可樂還便宜？

歐盟與科技巨頭開個會，寫app的工程師立刻一個頭兩個大？

北極圈明明又冷又荒涼，卻對國際貿易有舉足輕重的影響？

伊斯蘭國是誰養出來的，中東為何這麼多恐怖組織？

國際觀，就是讓你的生活變得更可預測，進而做出對你或你所在群體最有益的決定。

許多人認為，國際局勢與自己的生活毫無關係，就算懂得再多，對人生也沒有幫助。

事實上，這個世界就是一部活生生的八點檔大戲，這廂的愛恨情仇，都與那廂的纏繞糾葛密不可分。就算我們只是站在角落什麼都不做，也不論從事什麼行業、住在城市或鄉村，國際局勢都會延伸出數十甚至數百隻觸角，從各方面影響我們的生活。

國際局勢是一塊由無數國家共同織就的布匹，任何人的任何決定都會將故事帶往全新方向。讀國際新聞不是為了當神算，也不是為了比誰懂得更多，而是為了讓我們能更清晰地明辨並充分掌握周遭的轉變。

本書作者敏迪畢業於清華大學經濟系，是國際新聞平台「敏迪選讀」創辦人，擅長以詼諧幽默的方式，將自身觀察到的國際動態傳遞給身邊的人。總能把國際新聞講得既有趣又鑑往知來，獨樹一格，用輕鬆易懂的方式，引導大眾理解國際事件、對國際新聞產生興趣，進而學會解讀國際情勢，優化生活或工作層面的決策品質。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

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