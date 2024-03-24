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星座／3月24日至3月30日 金牛座從零學習 射手座運勢上升

科技紫微網

2024年3月24日至3月30日12星座運勢如何？

牡羊座 月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識，出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你備感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性問題時，會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

處女座  8月23日~9月22日

 

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周將發生一些過去從未遇到的事，可以慢點去辦；多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這周會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後，試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還須謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗，對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言矇騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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