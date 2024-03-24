城市傳真／探新州印度神廟 不虛此行

阿克沙達姆神廟坐落於新州羅賓斯維爾鎮，占地約200英畝。(路透)

聽說新澤西州腹地湧現一座規模僅次於印度 首都擁有的同名印度教神廟，我們全家不久前趕去朝聖，一探虛實，結果大為它的精刻細雕和恢弘氣勢所震撼，只能以歎為觀止來形容。

神廟名為阿克沙達姆(Akshardham)，意為「不朽的住所」，主要祭祀縮寫為BAPS的印度教派一個19世紀精神領袖斯瓦米納拉揚(Swaminarayan)。它地處新州首府東面的羅賓斯維爾鎮(Robbinsville)，離紐約一小時車程，從費城前往半小時即可抵達。阿克沙達姆工程歷時十餘年才於去年底舉行落成典禮，正式對外開放。

整個阿克沙達姆神廟占地約200英畝，南邊是超級寬廣的停車場，足以停泊成百上千的大小車輛。下車後朝北行走，首先看到的是正前方廣場上一座約50英尺高的金色銅人像，其兩旁是整齊排列的多個褐色圓頂方亭神龕，明顯屬印度建築風格。

神廟正前方廣場上，矗立著精神領袖的金色銅人像。(本報檔案照)

金色銅人 金雞獨立

銅人雙手高舉過頂，一足如舞蹈般上勾，僅留一腳金雞獨立，猜想一定要有極佳的平衡處理，才能確保銅像穩立不倒。我原以為銅像塑造的是個年輕女子，後看說明，才知是那位精神領袖年輕時身姿。只怪銅像的面容塑造得太過姣美，頭頂還留有髮髻，讓我產生錯覺。

銅像後面是一汪清澈寧靜人工湖，湖水倒映出四圍的秀麗景色。繞過人工湖就來到訪客中心，內設資訊台、服務處和錄影放映室等便利設施。

其西面是個稱為曼迪爾(Mandir)的小型寺廟，凡入內者須脫鞋存放於鞋架，然後只穿襪子在大理石地面走動；幸好能感覺到大理石地面的溫暖，地下明顯裝有暖氣設施。

入口處地面上有個燦爛奪目的彩色圓花環，由許多美麗花卉組合成優美圖案。一個佩戴服務徽章的印度長者要我們注意，說地面上的花紋並非手繪，而是直接用不同顏色的大理石塊拼接而成。與傳統馬賽克不同，這圖案拼接得天衣無縫，不露斧鑿痕跡，神廟建築的精緻細膩可見一斑。

阿克沙達姆神廟的遊客中心，採用緬甸柚木建成。(路透)

曼迪爾的右手角落有個單間房，訪客進入後會得到一個裝滿清水的不鏽鋼杯子，然後可走到站立於水盆中的小金人銅像前，從他頭上往下灑水，想必是個虔誠禱告和純潔淨化的儀式。

雕像林立 目不暇接

曼迪爾大廳四壁全是一絲不苟雕刻出來的花紋裝飾，走到哪都能看到大大小小的神像和信徒雕像，有大如真人立於基座的，也有小巧玲瓏而鑲嵌壁上的；人物形象中或扶琴，或吹奏，或捧書，或端水，更多的是翩翩起舞，大都為印度教義和神話所推崇的姿態舉動。

神廟使用產自義大利等地的石材，由印度工匠手工雕刻後運至新澤西州，圖為一個華麗的圓頂。(美聯社)

讓人驚訝的是，廊柱和屋頂天花板上都布滿絲絲入扣的花紋圖案，使人目不暇接。大廳的一個桌上還特意擺放一塊雕刻好的蓮花狀大理石零件，寫明專供訪客觸摸體驗，結果被眾人用手撫摸得無比晶瑩剔透。

離開曼迪爾後再往北走，穿越左右兩旁的美麗花壇和長方形噴水池，這才來到佇立於園地後方正中央的雄偉神廟。

大理石外牆 氣勢非凡

遠遠看去，神廟由十多個相對矮些的圓拱頂眾星環月似的烘托出中間的挺拔主塔樓，塔尖上飄揚著印度教的紅白色旗幟。神廟所有外牆和屋頂無例外地全是潔白的大理石結構，都有密密實實的雕刻花紋覆蓋，實屬建築奇蹟和氣魄非凡的大手筆。

神廟內外的建築都精心雕琢，美不勝收。(路透)

因為神廟正面台階不開放，訪客都從邊門進入，再從裡面的樓梯走上正廳。正廳裡的設置和結構與曼迪爾有相似處，即全都布滿栩栩如生的大理石雕像和精緻的繪畫圖案，而且也需要脫鞋入內。當然正廳的殿堂更加高大和器宇軒昂，規模雄渾莊觀，一派金碧輝煌。

再一個明顯不同點，是正廳內最顯要處供奉著精神領袖的巨型安坐雕像，仍是魁梧金身，一腳著地，右腳擱於左腿之上，也許這是他的習慣打坐姿勢。與他的高大形象相比，他右下方跪倒在地的信徒更顯低矮渺小，正雙手合攏，抬頭仰望，一副虔誠模樣。

我們看到很多印度男女也都正襟立於雕像前，默默無聲地禱告，露出頂禮膜拜的神情，可見人們對精神領袖的竭誠崇拜。我們還看到不少身穿民族服裝的印度婦女席地而坐，正用抹布擦拭大理石地面並整理修飾，辛勤地維護神廟的乾淨整潔。

參觀完已是傍晚，我們循指示路牌來到神廟附屬的食品店，購買了幾盒又脆又香的金色酥餅片作為零食。最後我們又到神廟經營的餐廳購買了全素食品當晚餐，其中最可口的無疑是熱氣騰騰的素披薩，上面撒了綠色的辣椒片和起司等，撕下一片放入嘴裡，熱乎乎又香噴噴，煞是爽口好吃。

我們旁邊一桌是一對華人 年輕夫婦和兩個男孩，男孩吃飽了正互相打鬧嬉戲，非常開心的樣子。來參觀的訪客中自以印裔為主，但華人民眾也為數不少，顯然都是慕名前來觀賞壯觀建築和景點。

阿克沙達姆神廟是現今印度境外最大的印度教寺廟，建造十餘年，去年10月正式對外開放。(美聯社)

義大利 石材 不惜工本

神廟正廳底部走廊兩側的告示牌提供了一系列驚人資料，告知訪客神廟建造的不易，包括總共動用1萬2000多名志願者參與施工，總計設有1萬多個形態不一的石頭雕像。

另外，神廟需用的所有大理石和花崗岩石都從義大利等地採得，先運到印度加工，最後才運抵北美，可謂不惜工本。

阿克沙達姆神廟雖耗時經年，其實尚未完全竣工，我們看到神廟左右兩邊的大象雕塑群旁仍有大型施工機器，工人還在場地上忙碌加班，畢竟是個浩瀚工程，需投入大量的人力物力，精雕細琢。

作為訪客，我們不能不佩服為神廟建設作出巨大貢獻的印度教領導人和他們麾下的無數信徒，是他們傾全力、盡所能而創造了如此氣勢磅礴而神奇壯麗的神廟，為美東地區增添一個金碧輝煌旅遊景點，再次向世界展示印度教的深遠影響和印度文化的迷人魅力。

進入神廟內部須脫鞋，訪客以印度裔為主，也有不少其他族裔慕名前來。(路透)

但若允我透露些個人看法，我似想說，花費如此巨大人力財力，精心雕刻如此眾多的雕像和圖案，又把它們全數雲集成堆，難道不會給人以重巒疊嶂、難以招架，甚至頭暈目眩之感？英文俗語說，有時少些反而顯多(Less is more)，放到神廟上怕也同樣適用，少而精也許反能收恰到好處之效。