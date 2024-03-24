我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

醫藥／呼吸難又喘 揪出右心症

陳雨鑫
右心症患者常合併卡塔格氏症候群，可能導致不孕。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
右心症患者常合併卡塔格氏症候群，可能導致不孕。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

新冠疫情令民眾格外注意呼吸道問題，台灣有一名20多歲男性因呼吸困難、喘就醫，初期完全找不到病因，後來恰逢公司健康檢查，意外發現自己是「右心症」患者。

台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，右心症患者與正常人的器官功能無異，但右心症約有1/4的患者會合併卡塔格氏症候群（Kartagener Syndrome），即纖毛運動異常，肺難以排痰肺功能較差、精蟲難運動等併發症

右心症發生率大約是1萬2到1萬5分之1，右心症發生的原因被認為是胚胎在發展時，心臟從一根管子發展到扭轉分隔階段時，未能完成分隔，導致出現右心症，有些右心症患者除了心臟位置不同，肝臟、脾臟也會跟著呈現鏡位。

蘇彥伯表示，許多右心症的患者都是在成人時期才被發現，新生兒階段雖然有檢查，但新生兒的心臟太小，加上心臟位置本來就相對靠中間，新生兒時期如果沒有非常仔細判斷，很難立刻找出右心症，不少患者是因為肺部功能異常或是不孕症等因素，又或是健康檢查時才意外發現。

蘇彥伯表示，右心症器官功能通常與常人無異，但比較容易出現心臟瓣膜狹窄、中膈缺損，少部分因橫隔膜未生長健全，導致胃部脫垂。常見併發症為卡塔格氏症候群，是一種纖維絨毛異常，可能表現在支氣管，例如容易出現慢性鼻竇炎、支氣管擴張、肺部慢性發炎等。

蘇彥伯表示，該名20多歲的男性右心症患者，就有支氣管不適的問題。而卡塔格氏症候群的纖維絨毛異常，也會表現在大腸活動，比較容易出現腸阻塞現象，精子運動也會變差，容易導致不孕。

併發症 疫情

上一則

養生／6蔬菜 增免疫力抗過敏

下一則

醫藥／憂鬱、疲勞 恐是心臟發警訊

延伸閱讀

染新冠康復後竟「心衰竭」 女靠三總撐28天 移植獲救

染新冠康復後竟「心衰竭」 女靠三總撐28天 移植獲救
阻「零元購」 店經理遭攻擊 心臟病發險沒命

阻「零元購」 店經理遭攻擊 心臟病發險沒命
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
心臟放支架仍不戒菸 46歲司機半年後差點喪命

心臟放支架仍不戒菸 46歲司機半年後差點喪命

熱門新聞

蔥花肉鬆炒蛋

料理功夫／家的味道 雞蛋料理2式

2024-03-17 02:10
網紅荷普·祖克伯(Hope Zuckerbrow)將自己以「舒適」為導向的健身方式與哲學和觀眾分享，顛覆了許多人對於運動鍛鍊的觀念，意外引發另類健身風潮。（美聯社）

運動／不用太認真 「舒適有氧」掀風潮

2024-03-17 02:09
父親七歲時拍的全家照，距今90多年了。(圖皆為作者提供)

封面故事／整理遺物 一段傷感之旅

2024-03-17 13:00
「沙丘2」沙蟲造型的爆米花桶。（取材自X平台）

娛樂／票房收入不夠穩 戲院靠爆米花桶吸客

2024-03-17 11:08
有形遺物暖兒身，無形言教傳家寶。(圖為作者提供)

封面故事／談何容易斷捨離？

2024-03-17 15:46
爺爺玩我疫情時做的布偶書。(圖為作者提供)

封面故事／漫長的告別

2024-03-17 02:26

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數