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影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

周日動動腦／蚯蚓在中藥材中被稱為什麼？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.人工合成的第112號化學元素Cn，中譯《鎶》，是用以紀念哪一位著名的天文學家？

2.有「植物界活化石」之稱的數種植物中，哪一種因多年才能結果，而被人戲稱作「公孫樹」？

3.於1979年獲得諾貝爾獎的德蕾莎修女原籍是哪一國人？這個國家還以她的名字命名他們唯一的一座國際機場。

4.唐代段成式所著的《酉陽雜俎》內容提到「貓洗面過耳則客至」，似乎與當今流行的什麼概念類似？

5.全球獲獎最多的機場在哪一個國家？

6.蚯蚓在中藥材中被稱為什麼？

7.哪個國家的國徽上有一隻戴著皇冠的獅子，四周還有九朵銀色玫瑰？

8.魯迅的本名是什麼？

9.青藏高原東北部的何處因藏羚羊而聞名於世，並在2015年列入《世界遺產名錄》？

10.有四位名人的大腦在死後被認真研究，一個是愛因斯坦，還有三位是誰？提示：俄羅斯政治人物、法國哲學家、德國數學家。

答案：1.哥白尼 2.銀杏 3.阿爾巴尼亞 4.招財貓 5.新加坡 6.地龍 7.芬蘭 8.周樟壽 9.可可西里 10.列寧、笛卡兒、高斯

諾貝爾獎 新加坡 德國

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