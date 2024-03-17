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每周一書／希冀傷痛一線隔 世事如煙

紐約世界書局
《世事如煙》（紐約世界書局提供）
《世事如煙》（紐約世界書局提供）

華文世界的暢銷文學作家余華說：「《世事如煙》是我人生中美好的往事，是我年輕時曾經有過的夢幻迷離的生活，那時候我相信故事和人生都是不確定的，它們就像隨風飄散的煙一樣，不知道會去何處，也不知道會在何時再次相遇。謎一樣的生活，月光般清凉的世界，還有陣陣戰慄的感受，隱藏在背後的是我寫作的激情和想像飛起來了。」

余華作品翻譯超過40個國家版本、全球銷量累計超過3000萬冊；《世事如煙-新版》收錄他27歲發表的成名作〈十八歲出門遠行〉，及〈愛情故事〉、〈難逃劫數〉、〈世事如煙〉等純熟精鍊的八篇中短篇小說作品。

八篇小說割裂純真想望，底下盡是暗暗滲血的伏流；他們是如何從寧謐表象活成一個個喪魂落魄的人？逼視人性的暴力與殘穢，撥開層層硝煙，又該如何看清欲望的本質？

余華的小說以「荒誕」反映「真實」，帶有宿命論色彩的寓言式筆法，描繪當代人如何在生命中泅游、勾勒死亡的殘酷情狀。無法預測走向的故事軸線，透過詭譎冷凝的情節，刺破中國凡常生活的底心暗面；直視黑洞、翻玩世人多舛的命運。

《世事如煙-新版》八篇余華早期純熟作品，自書寫當代人如輕煙凋零的遺恨，透過陰暗潮濕的寓言書寫，展現龐然且質樸的人文關懷。作者筆觸冷靜、凝鍊，關於人間的荒謬絕非聳人聽聞般爆發，而是一種自然如流水的存在，看似一反常理卻又最貼近真實人性的精神探索。在故事的行進裡，彷彿漆黑摸繩般進入一個又一個晦澀洞窟，洞窟裡闇影幢幢，即便照來幾煦微光，也顯見遍布的汙漬與磨損。余華小說裡的人物並不聖潔、也非罪不可赦；作者以潔淨又帶點魔幻的筆法，書寫你我身邊，關於人的欲望、掠奪、罪咎與憾恨。

希冀和傷痛彷彿一線之隔，而我們也或像〈十八歲出門遠行〉的青年，在俗世中擦傷，又於失落中引頸盼望。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

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