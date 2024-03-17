養生／老年憂鬱 引發假性失智

憂鬱會引起「假性失智」，若未及時治療，症狀惡化，腦部神經也會受到損傷。(圖／123RF)

「醫師，我最近常忘記事情，是不是得了失智症？」「我父親的脾氣變得很暴躁，覺得鄰居都在講他的壞話，是失智還是其他精神疾病呢？」台北三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟說，當經歷重大壓力事件，容易引發憂鬱情緒，對周遭人事物的興趣明顯減退，漸漸地失去活力，專注力和判斷能力也下降，如果久未痊癒，認知功能會跟著變差，讓人誤以為是失智了。

老年憂鬱是失智症的早期徵兆之一，當家中長輩亂發脾氣、無理取鬧時，先別下「上了年紀都會這樣」的定論，找出是否因生活改變、慢性疾病影響造成的。憂鬱會引起「假性失智」，若未能及時得到治療、症狀逐漸惡化，腦部神經也會受到損傷。

謝嘉娟指出，有些患者對健忘感到不安，主動求診主述困擾的問題，但真正的失智症患者是無法察覺到自己的記憶力衰退或下降，忘東忘西不自知，而且會把旁人的提醒和好意想成負面的攻擊。

好發於65歲以上長者的失智症，並非正常的老化，其症狀為記性變差、反應變慢、變得消極、無法完成過去可以勝任的事情，也會出現健忘和妄想。老人憂鬱和失智症的症狀相似，常被搞混而錯失治療時間，要分辨兩者的最大關鍵是「病識感」。

謝嘉娟表示，許多長輩很堅持「自己沒有生病」，不承認自己有問題，甚至妄想是其他人要加害於己，種種情緒、精神行為加重照顧者的壓力。

除了病識感，憂鬱導致的記憶力下降可經由提醒想起來，而失智症患者則是怎麼刺激也無法達成記憶目標，有此情形應盡早前往精神科、老年醫學科評估診斷。謝嘉娟說，睡眠是影響情緒的重要因素，長期睡眠不足易引發自律神經失調，影響腦內代謝，相對提高失智的風險。

謝嘉娟指出，不良生活習慣也會提高罹患失智風險，例如：三高 、肥胖，容易引發血管型失智症；頭部外傷、憂鬱症 跟神經退化的阿茲海默症 相關。

民眾最常詢問：「老年憂鬱與失智症到底該不該吃藥？」謝嘉娟建議，以藥物為輔、非藥物為主，最好多參與社交活動或是外出運動，增加人際互動的機會。在飲食建議食用結合得舒飲食和地中海飲食的「麥得飲食（Mind Diet）」，強調多吃原型食物，選擇全穀類食物、限制高飽和脂肪食物及精緻食物，有助於穩定血糖、延緩認知功能退化的速度。