娛樂／票房收入不夠穩 戲院靠爆米花桶吸客

「沙丘2」沙蟲造型的爆米花桶。（取材自X平台）

2024年至今已近一季，美國票房因「沙丘2」（Dune: Part Two）的上映終於有些起色，當周的周末總票房開出1.14億的好成績。但在此之前，只有一個周末的北美總票房超過1億美元；回到2019年與2020疫情前夕，同比至少有超過五個周末的總票房破億美元。據英國媒體早前預測，今年的北美總票房相比去年會有10%的跌幅。

由於票房並未全面復甦，電影院 為求生計只能自謀出路。近期，北美多家電影院紛紛推出各種售價昂貴的電影主題爆米花容器，因其設計特殊且限量供應，再經過社交媒體的推波助瀾，製造不少噱頭，為影院帶來了額外營收。

早前「死侍」（Deadpool）主演萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）在「死侍與金剛狼」（Deadpool & Wolverine）的首款預告片於超級盃中場廣告放送後，在X帳號上發了一條補充訊息——「等著看我們死侍的爆米花桶吧」，無疑是在回應廣大網友對於「沙丘2」前陣子推出的一款沙蟲爆米花桶的狂熱反應。

沙丘沙蟲造型 網友熱議

AMC推出的「沙丘2」爆米花桶以片中的巨大沙蟲為造型，標榜購買預售票就有機會搶先獲得，但其外觀令許多網友想入非非，掀起一波迷因熱潮。連「沙丘2」主演之一的女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）都忍不住在脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）的節目上大呼：「到底是誰設計的？這真的很不OK，大錯特錯。」

據說，專為某部電影設計的爆米花容器最早誕生於2019年，當時是北美最大院線AMC和迪士尼達成合作意向，配合「星際大戰：天行者崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）的上映生產了一款R2-D2機器人造型的爆米花桶，雖然售價高達49.99美元，卻很快就售罄。其後，其他公司紛紛效仿，一個嶄新的產業鏈就此形成。

爆米花桶除了能讓戲院和製造商賺錢之外，向他們出售IP的好萊塢電影廠商也可以獲得一筆額外的收入。從商業角度來看，是利及多家的好事。

目前，在美國二手網站上搜尋上述這款R2-D2爆米花桶，售價普遍在80美元以上，這樣的轉售獲利空間，也讓這類產品完全不愁銷路。去年夏天，AMC院線為配合「芭比 」（Barbie）上映，推出過一款粉紅跑車款爆米花桶，2萬5000件在首映後的第一個周末便悉數售罄，乘以其34.99美元的單價，意味著院線可以獲得87.5萬美元的額外收入。

AMC Theatres is selling #Barbie corvette as a popcorn bucket with doll included — priced at $64.99. pic.twitter.com/XCTPUJqsgj — Pop Base (@PopBase) 2023年7月20日

「辣妹過招」15%觀眾為周邊商品買票

而且，這類衍生商品不單賣，必須先買一張電影票才能附加添購，可別小看這種「買櫝還珠」行銷策略的吸引力，據北美市場調查機構表示，1月上映的新版「辣妹過招」（Mean Girls），有15%的觀眾表示其購票的理由正是因為敵不過那些漂亮周邊商品的吸引力。

新版「辣妹過招」為派拉蒙出品的歌舞片，年初靠著2800萬美元首映票房成為2024年第一部周末票房冠軍新片，全球票房約1億美元。該片改編自2018年推出的百老匯同名音樂劇，而音樂劇又改編自2004年上映的舊版「辣妹過招」。原始版本由女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）等聯袂主演，當年全球票房高達1.3億美元，遠勝今年上映的新版。

也正是基於其強大的群眾基礎，派拉蒙決定在20年後將其重新搬上銀幕，差別僅在於改成了歌舞片的樣式。不過，新版「辣妹過招」原本只計畫單純在派拉蒙的串流平台上投放，並沒打算要進院線，但試映時的觀眾反響非常熱烈，遠超公司期待，於是派拉蒙高層改弦易轍，決定讓其大規模進入戲院公映，而最終獲得的票房成績，也確實不負所望。

「辣妹過招」新版本由薩曼莎傑恩（Samantha Jayne）和小阿圖羅佩雷斯（Arturo Perez Jr.）聯合執導，主演安格瑞賴斯（Angourie Rice）、芮妮拉普（Reneé Rapp）和奧麗伊卡瓦洛（Auliʻi Cravalho）也都是影壇新人。舊版「辣妹過招」在影評網站「爛番茄」的新鮮度高達84%，而新版目前的評分是74%，口碑也算過關。

新版「辣妹過招」電影海報。（取材自IMDb）

值得一提的是，新版「辣妹過招」首周末觀眾之中，高達76%的購票者為女性，60%觀眾年齡在25歲以下。自2023年票房大熱的「芭比」、「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour）再到如今的「辣妹過招」，這一年齡層的美國年輕女性儼然成了電影市場的最重要力量之一。

蜘蛛夫人慘摔

回顧好萊塢2月的電影票房，除了有總統日假期，還有西洋情人節，本該是北美電影市場今春的重要檔期，不過最後開出的票房還是延續了2024年開年以來的欲振乏力，周末三天的總票房只有約7700萬美元。對比去年同期數據驟減47%，若再算上通膨因素，恐怕2024年的總統日小長假檔期是自有票房數據統計以來最糟糕的了。

漫威超級英雄電影今年仍持續頹勢，「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）近期主演的「蜘蛛夫人」（Madame Web）票房滑鐵盧，首映當周甚至輸給傳記片「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love，又譯「鮑伯馬利：一份愛」）。

「蜘蛛夫人」電影海報。（取材自IMDb）

這兩部片同時選在情人節檔期上映，講述樂壇傳奇人物巴布馬利傳奇人生的「雷鬼之父：音樂無國界」獲2770萬美元票房，榮登當周票房冠軍。相較之下，「蜘蛛人 」（Spider Man）宇宙衍生作、來自索尼影業的「蜘蛛夫人」（Madame Web）情況就糟糕很多，該片首映票房僅1515萬美元，只比「雷鬼之父」票房的半數多一點。

派拉蒙出品的「雷鬼之父：音樂無國界」，由拍過「王者理查」（King Richard，「國王理查德」的雷納爾多馬庫斯格林（Reinaldo Marcus Green）執導，首映五天的北美總票房已超過5000萬美元。截至3月上旬，全球票房約1.46億美元，有望成為2024年第一部美國本土總票房超過1億美元的電影，而其製作成本則是7000萬美元。

「雷鬼之父：音樂無國界」電影海報。（取材自IMDb）

目前，該片在影評網「爛番茄」新鮮度僅43%，對比導演前作「王者理查」90%的新鮮度，以及同樣由派拉蒙出品的艾爾頓強（Elton John）音樂傳記片「火箭人」（Rocketman）的89%新鮮度，有明顯差別。不過，該片主攻中老年觀眾、非裔和拉丁裔觀眾市場，他們都對該片給予熱情回應，「爛番茄」的爆米花觀眾評分衝上92%。

反觀「蜘蛛夫人」在占領全北美所有IMAX影廳、獲得高額票價優勢的情況下，截至3月初，北美票房僅4065萬美元。業內盛傳由於近年超級英雄電影口碑下滑，尤其是在「驚奇隊長2」（The Marvels）票房失利之後，片商擔心以女性領銜的同類電影無法再引發觀眾的興趣，所以索性就不再強調該片與「蜘蛛人」系列的關係。

因此這次「蜘蛛夫人」發行商索尼在宣傳前期主打驚悚元素，而非與漫威宇宙的關聯性，轉而推銷其本身的劇情如何高潮迭起。而主演達珂塔強生也在上節目宣傳時不斷強調：「你不需要了解任何前情、背景，就能直接觀看這部電影。」

「蜘蛛夫人」的「爛番茄」新鮮度僅有13%。（爛番茄網站截圖）

不過，許多媒體對此說法不認同，「滾石」雜誌的影評稱該片是「車諾比核爆等級的災難」（A genuine Chernobyl-level disaster）；「綜藝」則評它是「空洞的蜘蛛人衍生品」。整體而言，該片目前在影評網站「爛番茄」上只有13%的新鮮度，爆米花指數也是不及格的55%。如此糟糕的口碑，讓這部製作成本8000萬美元的電影的後續票房，也不存在任何反敗為勝的機會

（取材自澎湃新聞）