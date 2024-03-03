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醫藥百科／噎到勿拍背 哈姆立克法保命

林佩均
如果是自己噎到，可找穩固桌椅，頂住肚臍與劍突的中間處用力推擠，也有急救效果。（圖／台中慈濟醫院提供）
如果是自己噎到，可找穩固桌椅，頂住肚臍與劍突的中間處用力推擠，也有急救效果。（圖／台中慈濟醫院提供）

老人及小孩吞嚥功能較差，吃東西時邊聊天、大笑或嘻鬧，很容易吸進異物到氣管造成梗塞，台灣台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，梗塞發生千萬別拍背，馬上使用哈姆立克急救法才能把握黃金時間救命。

莊浩凌提醒，異物梗塞時千萬別拍背，因為可能使異物完全堵塞氣管，導致難以挽救的後果。「異物梗塞的國際求救姿勢是，兩手抓住喉嚨並做嘔吐狀。」莊說，身邊有人做這個動作時，先鼓勵他咳嗽排出異物，若無法咳嗽表示氣管完全堵塞，就要馬上做哈姆立克急救。

噎到者意識清醒時，施救者站在他背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間，若是孕婦噎到無法雙手環抱時，擠按部位要移至胸骨下半部。

莊解說，雙手往內、往上施力五次，反覆動作直到梗塞者咳出異物。如果梗塞者因缺氧而意識不清倒地，就要做心肺復甦術，每個循環後，檢查口中是否有異物並清除。

嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間五次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓五次。反覆施行兩種動作，直到排出異物；如嬰兒昏迷，就改用心肺復甦術，立即送醫。

莊浩凌補充，如果是自己噎到，別慌張，只要找到穩固桌椅，頂住肚臍與劍突的中間處用力推擠，也有急救效果。

哈姆立克法原理是藉由快速擠壓的力道將橫膈膜往上頂，使胸腔內空氣向上衝而排出異物。莊提醒，邊聊天邊吃東西還是要細嚼慢嚥，給老人與小孩吃的食物，最好剪碎再吃。

施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手...
施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間施力。（圖／台中慈濟醫院提供）
嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一...
嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間5次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓5次。（圖／台中慈濟醫院提供）

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