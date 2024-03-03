生活／再見「大富翁」 追憶社區超市

商家提供了類似大富翁的遊戲，顧客可以在圖片中找到對應的貨品，貼上籌碼，獎品林林總總。此為示意圖。（圖／123RF）

清理車子時，發現一張類似「大富翁」的圖，還有一大袋的籌碼，原來是一個很有挑戰性的遊戲， 但是，發行的商家已搬走了，不論輸贏，都不再有任何意義。

住家附近的「幸運超市」(Lucky Super Market)一直在小商場中扮演著舉足輕重的角色，右邊的咖啡 店和左邊早餐店，像大鵬的兩翼，滿足了日常生活之外的那一點奢華，當然，再遠一點的郵購中心，和武術館更增加了許多功能性。家長們趁著送孩子上武術，把衣物送進乾洗店，走進超市補齊家用，順便捎杯咖啡，也替車子加滿油，外帶一份晚餐。一切活動仍然是以幸運超市為中心，它像一個心臟，供氧，輸血，也和所有的附屬器官息息共存。

採買顧客們 寫日常故事

每周的減價吸引了許多家庭主婦，用折扣券買了不一定必要買的，轉身把必要的清單再補上，超市前總是排滿了購物車，進進出出的人羣寫著日常的故事，每逢節日到了更是升起一陣紅紅火火的購物風潮。商家提供了類似大富翁的遊戲， 顧客可以在圖片中找到對應的貨品，貼上籌碼，獎品林林總總，從廚房的用具到電氣，年底的酬賓活動伴隨著聖誕鈴聲而來，彷彿在催促著雪橇送來滿車的禮物。

在疫情 最嚴峻的時刻，食物架上除了不斷上升的價錢，幾乎是所剩無幾。大夥還是一如既往地在限定的時間去採買，戴上口罩的人們依然努力地在幸運超市找尋熟識的雜貨，甚至聊天的同伴，打破抗疫的沉寂和無端的恐懼。

2023年，社區逐漸解封，幸運超市恢復了生氣，像一條甦醒的巨龍，翻了翻身子，牽動了附近的店家，春意盎然，人們集結在超市旁的咖啡店，小心奕奕地守護著難得的自在。那一年夏天，幸運超市推出了物美價廉的水果、零食，像慶祝疫情離去，我們幾乎都沉浸在一個小確幸中；從此庭院靜好，天下太平。

好景不常，加州 通過47號提案，讓財物價值950元以下的竊盜罪從重罪變成輕罪，受害的不僅是一般居民，還被迫關了許多店家。舊金山市區最繁榮的購物中心變得滿目瘡痍，那些公然搶劫的紀錄片在網路上瘋傳，一項提案掀起了亂紀，附近的城市都形成骨牌效應，驚悚的新聞報導層出不窮，日常又被打亂了腳步 。

超市在生活中扮演著舉足輕重的角色。（圖／123RF）

挺過了疫情 敵不過治安

片片楓紅隨風飛舞，大地染上一層胭脂，忽然發現幸運超市的門被木板釘上了，原來擺在門前的南瓜碎了一地，一夜之間，一羣蒙面人撬開了破璃門，合法而不合理地搶走了1000元之內的貨品。雖然，內部已清理完畢，平日笑容可掬的店員們卻都垂頭喪氣，購物的情緒受到挫折，悻悻然地走出門，陣陣秋風襲來，不禁打了個寒顫。一場假戲真做的人鬼大戰在萬聖節之前提前報到。

幾天後收到幸運超市的廣告通知，不僅有減價，還有贈品，迤迤然地邁向商場，聽見一位老顧客在詢問：「你們何時搬店呀？」這會兒，才意識到門口貼了一張告示： 「12月初將結束營業。」彷彿在緊急救護時，聽見醫生放棄治療的指示，頓時感到一陣暈眩。放眼望去，幾乎可以預見咖啡店、加油站、乾洗店，甚至武術館...都將要凋零，衰竭。

這回，輪到我們垂頭喪氣了！

離開櫃台時，店員忙不迭地塞給我一堆籌碼：「祝您幸運得獎。」回頭道謝時，我看見購物架上已經清空了，那熙來攘往的節慶氣息也將淡去。

似乎又來了一場疫情，然而，這一次，沒有疫苗，「大富翁」也找不到回家的路。