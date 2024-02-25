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星座／2月25日至3月2日 金牛座充實一周 雙子座笑口常開

科技紫微網

2024年2月25日至3月2日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：日光黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

空閒時間增多，但對你而言是閒不下來的一周，因為一旦閒下來內心就會感到空虛。不妨按照自己的興趣排好計劃，你會過得充實而開心。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計劃就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：奶油白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：森林綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：古銅青

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：深海藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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