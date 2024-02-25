醫藥／衝浪後小腿疼痛 原來是椎間盤破裂

醫師指出小腿腓神經的位置，當受到壓迫會造成小腿外側的疼痛麻木甚至垂足。（圖／台灣七賢脊椎外科醫院提供）

台灣高雄50歲張先生在衝浪後，右小腿外側合併臀部輕微疼痛，求診及核磁共振檢查發現腰椎第四、第五節椎間盤破裂，同時壓到右側第五對神經根。腰椎手術後，張先生小腿的疼痛明顯改善，腳掌卻呈現「垂足」狀態；再到其他醫院就醫時發現，病人合併有腓神經壓迫造成，治療後恢復正常。

台灣七賢脊椎外科醫院副院長、微創脊椎外科醫師蔡東翰表示，張先生膝蓋肌腱反射正常，麻木位置主要分布於小腿及腳背。因症狀發生在衝浪後，而衝浪非常需要下盤的力量，特別是小腿的肌肉長時間處於內旋緊繃狀態，因此懷疑腓神經同時受壓迫。經超音波掃描，患側的腓神經確實比較腫脹。因病人垂足及運動功能受損，建議做腓神經鬆解術手術，在局部麻醉下進行，約耗時半小時，後續病人也能較快恢復日常生活。

蔡東翰表示，病人應屬於「雙夾擊症候群」，除了腰椎椎間盤造成的神經根壓迫外，同時合併有腓神經壓迫。

腓神經是一條混合型的神經，包含感覺神經及運動神經，主要掌管小腿外側及腳掌的感覺功能以及腳踝、腳趾往上翹的運動功能，所以當受到壓迫會造成小腿外側的疼痛麻木甚至垂足，而這樣的症狀跟腰椎第五對神經根受到壓迫或者病變造成的症狀是高度重疊的。