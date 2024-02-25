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娛樂／「阿蓋爾」全明星失效 豪砸2億票房沒勁

娛樂新聞組
「機密特務：阿蓋爾」電影海報。（取材自IMDb）
「機密特務：阿蓋爾」電影海報。（取材自IMDb）

蘋果公司和環球影業聯合出品的動作大片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）近期上映，但口碑和票房成績都不盡人意。

蘋果砸錢賺聲量

「機密特務：阿蓋爾」由「金牌特務」（Kingsman，又譯「王牌特工」）系列聲名鵲起的英國導演馬修沃恩（Matthew Vaughn）操刀，投資金額高達2億美元，演員陣容包括亨利卡維爾（Henry Cavill）、布萊絲達拉斯霍華德（Bryce Howard）、約翰希南（John Cena）、山姆洛克威（Sam Rockwell）、杜娃黎波（Dua Lipa）、布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）、山繆傑克森等（Samuel Jackson），稱得上是全明星陣容。

不過，該片上映首個周末僅獲得1800萬美元票房，截至2月中旬，全球票房僅6000萬美元，對照其高額投入，已被認定是2024年第一部票房失敗的好萊塢大片，恐怕也會成為蘋果公司進軍電影業這幾年來最大的一次失利。

「機密特務：阿蓋爾」在評分網「爛番茄」僅獲34%的新鮮度。（爛番茄網站截圖）
「機密特務：阿蓋爾」在評分網「爛番茄」僅獲34%的新鮮度。（爛番茄網站截圖）

同時，這也是繼馬丁史柯西斯（Martin Charles Scorsese）執導的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）和雷利史考特（Ridley Scott）的「拿破崙」（Napoleon）之後，蘋果近幾個月來推出的第三部院線電影。

三部電影的製作成本都在2億美元以上，「花月殺手」和「拿破崙」的全球票房分別是1.5億美元和2.2億美元，再加上不菲的宣發費用，按照業內說法，投資2億美元的電影，需要5億美元的全球票房才能達到收支平衡。因此，「花月殺手」、「拿破崙」再加上這部「阿蓋爾」，其實全都在賠本賺取知名度。

當然，作為電影市場的新面孔，蘋果樂意一擲千金，促成這些電影項目的製作，一方面是為吸引大牌導演、演員與之合作；另一方面，這些作品稍後都會登陸蘋果旗下的串流媒體平台，也能為其引入流量。只不過，這種千金買馬的做法，也難以長久維繫。尤其是相較於「花月殺手」和「拿破崙」，這次「阿蓋爾」的全球票房，恐怕又會再退一步。而據說蘋果原本還計畫要將「阿蓋爾」開發成一套三部曲的系列作品，如今看來應該難以推進。

另一方面，對於馬修沃恩這麼一位執導過「金牌特務」系列等成功商業片的導演，對於這麼一個星光熠熠的演員陣容來說，這樣的票房成績不免讓人大感意外。

「機密特務：阿蓋爾」主演眾星雲集，包括亨利卡維爾（左起）、杜娃黎波、約翰希南等。...
「機密特務：阿蓋爾」主演眾星雲集，包括亨利卡維爾（左起）、杜娃黎波、約翰希南等。（取材自IMDb）

原著是誰 劇組搞神祕

「阿蓋爾」走的是英式間諜片的路線，上映前線上線下的宣傳攻勢做得相當到位。尤其距離該片上映仍有數周時，社群網路上竟流傳起「阿蓋爾」的原著作者不是別人，正是當今最紅的樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的說法。

回到2021年時，製片方最初宣布項目時曾透露：「該片改編自作家艾莉康威（Elly Conway）即將推出的間諜小說『阿蓋爾』，講述了世界上最偉大的間諜被捲入環球冒險的故事……小說計畫於2022年由企鵝蘭登書屋出版。負責改編劇本的是寫過『神力女超人』（Wonder Woman）、『冰原歷險記4：板塊漂移』（Ice Age: Continental Drift）的編劇傑森福克斯（Jason Fuchs）。」

很快就有眼尖的群眾發現，這位作家艾莉康威在網上查不到資訊，且在製片方給出的宣傳文案中，「艾莉」的拼法竟然前後不一。

布萊絲達拉斯霍華在「機密特務：阿蓋爾」中演出小說家艾莉康威。（取材自IMDb）
布萊絲達拉斯霍華在「機密特務：阿蓋爾」中演出小說家艾莉康威。（取材自IMDb）

網誤傳是泰勒絲筆名

2022年9月，權威媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）刊文披露，艾莉康威或許純屬杜撰，她所謂的經紀公司根本聯繫不上。幾天之後，「阿蓋爾」的首款預告片出爐，原來，女星布萊絲達拉斯霍華德飾演的小說家女主角就叫艾莉康威，「阿蓋爾」正是她筆下的英雄主角的名字。

但這也無法回答「艾莉康威」此人究竟存不存在的疑問，甚至出現艾莉康威是泰勒絲特筆名的網路謠言。網友繪聲繪影地提出證據，包括片中主角養了一隻蘇格蘭折耳貓，而泰勒絲也養了兩隻同款寵物貓；還有「阿蓋爾」一詞，只要少一個L，就是「菱格紋」（argyle）的意思，而泰勒斯很常穿菱格紋的服裝。

「機密特務：阿蓋爾」女主角的寵物貓「阿飛」。（取材自IMDb）
「機密特務：阿蓋爾」女主角的寵物貓「阿飛」。（取材自IMDb）
網路謠言泰勒絲是電影「機密特務：阿蓋爾」隱藏的小說作者，圖為泰勒絲帶著愛貓班傑明...
網路謠言泰勒絲是電影「機密特務：阿蓋爾」隱藏的小說作者，圖為泰勒絲帶著愛貓班傑明拍攝「時代」雜誌年度風雲人物封面照片。（取材自X平台）

小說「阿蓋爾」隨著電影上映正式出版，作者署名依然是艾莉康威，但她究竟存不存在，會不會其實是導演馬修沃恩本人，或是編劇傑森福克斯（Jason Fuchs）的筆名，一直都是個謎。劇組始終否認作者是泰勒絲的「陰謀論」，表示「艾莉康威確有其人，也確實是這本小說的作者」，但就是不肯說清此人的確切生平，也明顯有著故布疑陣、製造話題的目的。

賣關子數周後，謎底才算完全揭開，英國「每日電訊報」早前發表作家泰瑞海斯（Terry Hayes）和塔米寇恩（Tammy Cohen）的聯合專訪，兩人表示，他們聯合創作了小說「阿蓋爾」，所謂的艾莉康威，就是兩人的筆名。

今年72歲的海斯本身就是好萊塢的名編劇，寫過「衝鋒飛車隊」（Mad Max 2）、「危險人物」（Payback）、「開膛手」（From Hell）等電影劇本。 2013年，他轉型出版了自己的首部小說「朝聖者」（I Am Pilgrim），很快就被馬修沃恩相中，買下版權。這次，馬修沃恩找到他，讓他幫忙量身訂製「阿蓋爾」配套小說，而他又因為時間和精力不夠，才找了同行塔米寇恩幫忙。

根據兩人的說法，環球影業和蘋果公司從一開始便參與其中，而且合約規定他們必須隱姓埋名，在電影上映前對專案情況嚴格保密。 「他們有這樣的要求也是可以理解的，因為他們希望這能成為一個商業大片系列，『阿蓋爾』只是一個開端。」兩人補充說。不過，照如今的票房來看，後續的配套小說和電影恐怕都要打水漂了。

受到大片賣不動、超級盃搶走觀眾注意力等因素，2月周末票房慘淡，總計2024年開局的前五個周末，北美周末總票房始終徘徊在一億美元以下的低位，其中甚至有三個周末的總票房低過7000萬美元。而去年同期的總票房全都高於7000萬美元，且有兩個周末的總票房超過了一億美元，巨大的反差已讓北美影院行業憂心忡忡。

據票房統計機構Comscore提供的數據，今年1月的北美票房總收入為5.136億美元，比較去年的 5.99億美元少了8000多萬美元。如果對比2016年至2019年這四年的同期平均水平，更是低了足足43%。

（取材自澎湃新聞）

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