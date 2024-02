新聞眼／伊莉莎白、黛安娜、達絲蒂 逼哭英國人的3位女士

英國伊莉莎白二世女王去年9月離世。(路透資料照片)

英國人幽默不哭,把感情深埋心底,不讓淚珠輕易縱橫臉頰,只因雨水太多。

無奈三位女性葬禮打破這行規,伊莉莎白女王、黛安娜王妃 、達絲蒂‧史賓菲爾德。

2016年,英國舉行皇家閱兵式慶祝女王90歲官方生日6月11日,女王伊莉莎白二世和丈夫菲利普親王乘坐馬車參加皇家閱兵式。(新華社)

2016年4月20日,伊莉莎白二世女王參加慶祝英國皇家郵政500年紀念活動,一名男孩向女王獻花。(新華社)

伊莉莎白二世生前受民眾擁戴。(路透)

伊莉莎白二世/隨和女王 96年一貫微笑

伊莉莎白二世 (Elizabeth II 4/21/1926 - 9/8/2022)的96年皇宮人生,統領大英國協及殖民地國家70年。女王的母親太后早她20年去世,王夫菲利普親王早她一年去世,鍾愛的柯基犬,換了幾代。

女王很隨和,2012年倫敦奧運開幕禮,她和英國007丹尼爾‧克雷(Daniel Craig)共搭直升機。會場高空,007拉開機門,挽著粉紅套裝,半根鞋的「女王」,雙雙一縱,兩張米字旗降落傘飄落會場。五分鐘後仍是半根鞋,粉紅套裝,86歲的女王微笑著走出前台,接受場上萬民歡呼。

英國人不去追究誰是替身,他們目睹之餘,把眼球神經和腦葉神經交集,感受這份幽默,領受女王寬容大度式的幽默。這時女士滾下淚珠,一滴,兩滴,白手套抹去。男人把嘴唇繃成一條線,兩端的肌肉拉出英式微笑。

十年後,女王躺在靈柩裡,移靈西敏寺,移送溫莎堡,下葬皇家墓穴。靈柩外,千萬雙紅腫模糊的淚眼,靈柩內,96年一貫的微笑。兩年過去,每逢冥誕或駕崩日,總有人私下擦幾滴眼淚。

圖為黛安娜王妃1995年造訪紐約時的資料照片。(美聯社檔案照)

查理王子與黛安娜王妃在1981年的大婚,受到全球矚目,當時全球約有近八億人在電視前觀看。(美聯社檔案照)

黛安娜王妃/一個屋簷下 三個人太擠

黛安娜王妃 (Diana, Princess of Wales 7/1/1961 - 8/31/1997)憑那一貫的羞人答答,本來也能捱到同樣榮寵,不幸「自毀前途」,葬身巴黎隧道。這樣說,引發海嘯般憤怒,「黛安娜不是自毀,是被別人毀。」他們揪出認罪的人,排序第一是卡蜜拉,就像庸俗小說奪人夫。慢著,男女幽情總有先來後到,於是第二個罪人出現,愛小三的查爾斯王子。第三個,才輪到攝影狗仔隊。這麼多罪人,數不清淚珠。

我認識一家50年前搬來澳洲 的英國人,成功地發展挨戶廣告業,卻不加入澳籍;黛妃 車禍那年回英國去了,返澳後問他對查爾斯王子看法,「他不壞,只是怪。」這句話中肯。問他為何不歸化澳籍,「沒必要。」也中肯,這英國人在直腸子的澳洲住慣了,不矯情。澳洲有自己的政府,兩國從不翻臉,也許相隔遠,不像台灣海峽。澳洲倡導共和,女王訪澳,記者問她看法,女王大方說,「這要由你們自己決定,但是留在大英國協內,也沒什麼不好。」如今我那澳洲朋友,有個當眾咒罵鋼筆墨水漬透白襯衫的國王。

漫筆至此,新聞查爾斯國王罹癌,和他外公一樣。當年喬治國王駕崩,英國人才知道國王罹患肺癌,現在查爾斯國王打破傳統,開明許多,不知那澳洲朋友是否改變對查爾斯的看法?

1987年,黛安娜王妃與小王子威廉和哈利在西班牙度假。(美聯社檔案照)

榮華、夫妻恩愛都短暫

女王卻不表露她對黛妃和卡蜜拉看法。黛妃車禍去世那幾天,倫敦花店買不到花,都擺在白金漢宮牆外了。她的生命、榮華、夫妻恩愛都短暫,連地雷都還沒掃完呢。她哭著說,「一個屋簷下,三個人太擠。」這句話反覆重播,幾天,幾月,幾年。於是艾爾頓‧強(Elton John)邊彈琴邊唱,「妳的一生,風中殘燭,雨來了,風燭如何依存?」也不斷重播,憐惜那僅36年的殘燭人生。

達絲蒂‧史賓菲爾德從英倫紅到歐美、澳洲各國,歌曲和詞吸引了熟男熟女。(取材自IMDb)

達絲蒂‧史賓菲爾德成名曲是1964年這首輕快愉悅的「 I Only Want to Be with You」。(取自維基共享資源 )

達絲蒂‧史賓菲爾德/天賜嗓音 獨霸舞台

提起唱歌,倫敦出生的達絲蒂‧史賓菲爾德(Dusty Springfield 4/16/1939 - 3/2/1999),有天賜的半女高音嗓子,吟唱以歌詞為導向的搖滾樂,加上外型臉龐,上世紀中下葉從英倫紅到法、德、義、美、加、澳,史賓菲爾德的歌和詞吸引了熟男熟女。

成名曲誕生於1964,輕快愉悅的「只求與君相依,隨你怎麼來著」, I Only Want to Be with You,No Matter What You Do…..。1966年哀戚纏綿的「無需明說你愛我,只要依偎身旁」You Don’t Have to Say You Love Me Just be Close at Hand,史賓菲爾德演唱有個特色,獨自站在舞台聚光燈下,不論是晚禮服哀訴,還是迷你裙蹦跳,看不見伴歌伴舞,為什麼,不用她自己回答,評論家反問,「你可曾看過,羅伊‧奧伯遜(Roy Orbison)摘下黑眼鏡嗎」。

20世紀下半是西方通俗音樂、搖滾樂、合唱團、樂器演奏、鄉村歌曲、黑人靈魂樂等一體熱門音樂大放異彩的時代,和史賓菲爾德齊名的美國女歌星很多,像白蘭黛‧李,康妮‧法蘭西絲,桃樂絲‧黛,茱莉‧安德魯絲,和幾位黑人搖滾樂明星。男歌星更別提了,貓王、披頭四,幾頁紙也寫不完。從60到80年代,史賓菲爾德憑她的音域廣,各方灌製配音,得獎無數,乃至入主葛萊美獎名人堂。

起先史賓菲爾德不傳緋聞,但是因為有個同性同居者,頗受洛杉磯報紙的質疑,「我交男朋友,也交女朋友,有什麼可誇大的?」上了報卻變成,「我無法愛上男人,我和他們上床,夢幻般相愛,結果他們背棄了我。」然而終究,史賓菲爾德在美國涉入很多同性戀事件。1983年4月,她和一名美國女星在教堂結婚了,翌年兩人激烈衝突,史賓菲爾德被鐵鍋擊裂下顎,砸碎牙齒,急救後,婚姻結束。

歌迷流淚 唱歌送行

破碎的不只牙齒,1996年史賓菲爾德舊癌復發,三年後病逝倫敦牛津郡,未滿60歲。廣大心碎的歌迷,男的、女的,男女難辨的,齊集街頭、鄉野,為她出殯,揮撒骨灰,揉合著淚水唱她的歌。如今,馬上就是史賓菲爾德25周年忌日,英國人說,「想當年咱們英國女孩,去美國砸了牙齒,去法國隧道送了命。」

走筆文末,省視全文,似乎矯情。但不禁想,談的全是英國人,何矯情之有?「天佑吾王」。