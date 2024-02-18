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新聞眼／伊莉莎白、黛安娜、達絲蒂 逼哭英國人的3位女士

張至璋
英國伊莉莎白二世女王去年9月離世。（路透資料照片）
英國伊莉莎白二世女王去年9月離世。（路透資料照片）

英國人幽默不哭，把感情深埋心底，不讓淚珠輕易縱橫臉頰，只因雨水太多。

無奈三位女性葬禮打破這行規，伊莉莎白女王、黛安娜王妃、達絲蒂‧史賓菲爾德。

2016年，英國舉行皇家閱兵式慶祝女王90歲官方生日6月11日，女王伊莉莎白二世...
2016年，英國舉行皇家閱兵式慶祝女王90歲官方生日6月11日，女王伊莉莎白二世和丈夫菲利普親王乘坐馬車參加皇家閱兵式。(新華社)

2016年4月20日，伊莉莎白二世女王參加慶祝英國皇家郵政500年紀念活動，一名...
2016年4月20日，伊莉莎白二世女王參加慶祝英國皇家郵政500年紀念活動，一名男孩向女王獻花。(新華社)

伊莉莎白二世生前受民眾擁戴。（路透）
伊莉莎白二世生前受民眾擁戴。（路透）

伊莉莎白二世／隨和女王 96年一貫微笑

伊莉莎白二世 (Elizabeth II 4/21/1926 - 9/8/2022)的96年皇宮人生，統領大英國協及殖民地國家70年。女王的母親太后早她20年去世，王夫菲利普親王早她一年去世，鍾愛的柯基犬，換了幾代。

女王很隨和，2012年倫敦奧運開幕禮，她和英國007丹尼爾‧克雷(Daniel  Craig)共搭直升機。會場高空，007拉開機門，挽著粉紅套裝，半根鞋的「女王」，雙雙一縱，兩張米字旗降落傘飄落會場。五分鐘後仍是半根鞋，粉紅套裝，86歲的女王微笑著走出前台，接受場上萬民歡呼。

英國人不去追究誰是替身，他們目睹之餘，把眼球神經和腦葉神經交集，感受這份幽默，領受女王寬容大度式的幽默。這時女士滾下淚珠，一滴，兩滴，白手套抹去。男人把嘴唇繃成一條線，兩端的肌肉拉出英式微笑。

十年後，女王躺在靈柩裡，移靈西敏寺，移送溫莎堡，下葬皇家墓穴。靈柩外，千萬雙紅腫模糊的淚眼，靈柩內，96年一貫的微笑。兩年過去，每逢冥誕或駕崩日，總有人私下擦幾滴眼淚。

圖為黛安娜王妃1995年造訪紐約時的資料照片。(美聯社檔案照)
圖為黛安娜王妃1995年造訪紐約時的資料照片。(美聯社檔案照)

查理王子與黛安娜王妃在1981年的大婚，受到全球矚目，當時全球約有近八億人在電視...
查理王子與黛安娜王妃在1981年的大婚，受到全球矚目，當時全球約有近八億人在電視前觀看。(美聯社檔案照)

黛安娜王妃／一個屋簷下 三個人太擠

黛安娜王妃 (Diana, Princess of Wales 7/1/1961 - 8/31/1997)憑那一貫的羞人答答，本來也能捱到同樣榮寵，不幸「自毀前途」，葬身巴黎隧道。這樣說，引發海嘯般憤怒，「黛安娜不是自毀，是被別人毀。」他們揪出認罪的人，排序第一是卡蜜拉，就像庸俗小說奪人夫。慢著，男女幽情總有先來後到，於是第二個罪人出現，愛小三的查爾斯王子。第三個，才輪到攝影狗仔隊。這麼多罪人，數不清淚珠。

我認識一家50年前搬來澳洲的英國人，成功地發展挨戶廣告業，卻不加入澳籍；黛妃車禍那年回英國去了，返澳後問他對查爾斯王子看法，「他不壞，只是怪。」這句話中肯。問他為何不歸化澳籍，「沒必要。」也中肯，這英國人在直腸子的澳洲住慣了，不矯情。澳洲有自己的政府，兩國從不翻臉，也許相隔遠，不像台灣海峽。澳洲倡導共和，女王訪澳，記者問她看法，女王大方說，「這要由你們自己決定，但是留在大英國協內，也沒什麼不好。」如今我那澳洲朋友，有個當眾咒罵鋼筆墨水漬透白襯衫的國王。

漫筆至此，新聞查爾斯國王罹癌，和他外公一樣。當年喬治國王駕崩，英國人才知道國王罹患肺癌，現在查爾斯國王打破傳統，開明許多，不知那澳洲朋友是否改變對查爾斯的看法？

1987年，黛安娜王妃與小王子威廉和哈利在西班牙度假。(美聯社檔案照)
1987年，黛安娜王妃與小王子威廉和哈利在西班牙度假。(美聯社檔案照)

榮華、夫妻恩愛都短暫

女王卻不表露她對黛妃和卡蜜拉看法。黛妃車禍去世那幾天，倫敦花店買不到花，都擺在白金漢宮牆外了。她的生命、榮華、夫妻恩愛都短暫，連地雷都還沒掃完呢。她哭著說，「一個屋簷下，三個人太擠。」這句話反覆重播，幾天，幾月，幾年。於是艾爾頓‧強(Elton John)邊彈琴邊唱，「妳的一生，風中殘燭，雨來了，風燭如何依存？」也不斷重播，憐惜那僅36年的殘燭人生。

達絲蒂‧史賓菲爾德從英倫紅到歐美、澳洲各國，歌曲和詞吸引了熟男熟女。（取材自IM...
達絲蒂‧史賓菲爾德從英倫紅到歐美、澳洲各國，歌曲和詞吸引了熟男熟女。（取材自IMDb）

達絲蒂‧史賓菲爾德成名曲是1964年這首輕快愉悅的「 I Only Want t...
達絲蒂‧史賓菲爾德成名曲是1964年這首輕快愉悅的「 I Only Want to Be with You」。（取自維基共享資源 ）

達絲蒂‧史賓菲爾德成名曲是1964年這首輕快愉悅的「 I Only Want t...
達絲蒂‧史賓菲爾德成名曲是1964年這首輕快愉悅的「 I Only Want to Be with You」。（取自維基共享資源 ）

達絲蒂‧史賓菲爾德／天賜嗓音 獨霸舞台 

提起唱歌，倫敦出生的達絲蒂‧史賓菲爾德(Dusty Springfield 4/16/1939 - 3/2/1999)，有天賜的半女高音嗓子，吟唱以歌詞為導向的搖滾樂，加上外型臉龐，上世紀中下葉從英倫紅到法、德、義、美、加、澳，史賓菲爾德的歌和詞吸引了熟男熟女。

來源：Classic Hits Studio

成名曲誕生於1964，輕快愉悅的「只求與君相依，隨你怎麼來著」， I Only Want to Be with You,No Matter What You Do…..。1966年哀戚纏綿的「無需明說你愛我，只要依偎身旁」You Don’t Have to Say You Love Me Just be Close at Hand，史賓菲爾德演唱有個特色，獨自站在舞台聚光燈下，不論是晚禮服哀訴，還是迷你裙蹦跳，看不見伴歌伴舞，為什麼，不用她自己回答，評論家反問，「你可曾看過，羅伊‧奧伯遜(Roy Orbison)摘下黑眼鏡嗎」。

20世紀下半是西方通俗音樂、搖滾樂、合唱團、樂器演奏、鄉村歌曲、黑人靈魂樂等一體熱門音樂大放異彩的時代，和史賓菲爾德齊名的美國女歌星很多，像白蘭黛‧李，康妮‧法蘭西絲，桃樂絲‧黛，茱莉‧安德魯絲，和幾位黑人搖滾樂明星。男歌星更別提了，貓王、披頭四，幾頁紙也寫不完。從60到80年代，史賓菲爾德憑她的音域廣，各方灌製配音，得獎無數，乃至入主葛萊美獎名人堂。

起先史賓菲爾德不傳緋聞，但是因為有個同性同居者，頗受洛杉磯報紙的質疑，「我交男朋友，也交女朋友，有什麼可誇大的？」上了報卻變成，「我無法愛上男人，我和他們上床，夢幻般相愛，結果他們背棄了我。」然而終究，史賓菲爾德在美國涉入很多同性戀事件。1983年4月，她和一名美國女星在教堂結婚了，翌年兩人激烈衝突，史賓菲爾德被鐵鍋擊裂下顎，砸碎牙齒，急救後，婚姻結束。

來源:達斯蒂·斯普林菲爾德

歌迷流淚 唱歌送行

破碎的不只牙齒，1996年史賓菲爾德舊癌復發，三年後病逝倫敦牛津郡，未滿60歲。廣大心碎的歌迷，男的、女的，男女難辨的，齊集街頭、鄉野，為她出殯，揮撒骨灰，揉合著淚水唱她的歌。如今，馬上就是史賓菲爾德25周年忌日，英國人說，「想當年咱們英國女孩，去美國砸了牙齒，去法國隧道送了命。」

走筆文末，省視全文，似乎矯情。但不禁想，談的全是英國人，何矯情之有？「天佑吾王」。

澳洲 黛妃 黛安娜王妃

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