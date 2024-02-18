美國現象／土撥鼠預測早春 又蠢又有趣
打從演員比爾莫瑞(Bill Murray)主演1993年電影「今天暫時停止」（Groundhog Day，又譯「土撥鼠日」）之後，2月2日在賓州小鎮普克蘇托尼（Punxsutawney）附近「火雞丘」（Gobbler's Knob）舉行的土撥鼠預測天氣活動，年年人氣爆棚。
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這個德國後裔傳統活動其實已有好幾世紀歷史，美國至少28州和加拿大部分省份，「土撥鼠日」當天都有特定土撥鼠告訴飼養員，他是否看見自己的影子，預測冬天是否會再持續六周或早春即將到來。
「土撥鼠日」是冬至和春分之間的中間點；在賓州西部普克蘇托尼的火雞丘負責預測天氣的土撥鼠叫「菲爾」（Phil）；賓州東部和中部各自有「司職」的土撥鼠。
已故賓州大學教授約德(Don Yoder) 表示，歷史學家在一本1841年日記中發現賓州摩根鎮（Morgantown）德國後裔家庭記載了2月初的土撥鼠天氣預報。約德2003年出版的「土撥鼠日」書中總結道，這個節日的起源很古老，「毫無疑問是史前天氣傳說」。
普克蘇托尼是賓州德裔人士定居地，自1880年代末開始以野餐、狩獵和吃土撥鼠來慶祝「土撥鼠日」。普克蘇托尼土撥鼠俱樂部成立於1899年。
1993年電影「今天暫時停止」上映兩年後，活動組織者曾對來看熱鬧的人群整夜喝酒、爬樹、甚至脫光內衣等行徑表示擔憂。菲爾所在的火雞丘，現已禁止飲酒。
菲爾當然也有競爭對手。賓州東南部夸利維爾（Quarryville）1907年起，由土撥鼠奧菲（Octoraro Orphie）負責「冬季預報」。夸利維爾旅館董事會主席查理哈特（Charlie Hart）認為，奧菲的預測能力比菲爾好得多；他說：「今年是第116年，奧菲年年都很準。」
普克蘇托尼俱樂部執行總監加蘭多則希望大家面對此事別太嚴肅。他說：「我們知道這又蠢又有趣；我們希望人們帶著幽默感來。」
「嚴肅的無稽之談」（Serious Nonsense）一書作者、庫茲敦大學（Kutztown University）人類學教授、唐納（William W. Donner）介紹了此類土撥鼠天氣預報俱樂部的特色；他說：「這只是人們喜愛的傳統儀式，或許可讓人遠離現代生活15分鐘。
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