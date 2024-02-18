美國現象／土撥鼠預測早春 又蠢又有趣

土撥鼠預測早春的傳統活動，年年都吸引大批人潮。(路透)

打從演員比爾莫瑞(Bill Murray)主演1993年電影「今天暫時停止」（Groundhog Day，又譯「土撥鼠日」）之後，2月2日在賓州 小鎮普克蘇托尼（Punxsutawney）附近「火雞丘」（Gobbler's Knob）舉行的土撥鼠預測天氣活動，年年人氣爆棚。

2月2日在賓州小鎮普克蘇托尼附近「火雞丘」舉行的土撥鼠預測是否「早春」的活動，年年吸引大批人潮。 Lisa and Liz Gibson特別從匹茲堡前來狂歡。（路透） 」 2月2日在賓州小鎮普克蘇托尼附近「火雞丘」舉行的土撥鼠預測是否「早春」的活動，年年吸引大批人潮。（路透）

這個德國 後裔傳統活動其實已有好幾世紀歷史，美國至少28州和加拿大 部分省份，「土撥鼠日」當天都有特定土撥鼠告訴飼養員，他是否看見自己的影子，預測冬天是否會再持續六周或早春即將到來。

「土撥鼠日」是冬至和春分之間的中間點；在賓州西部普克蘇托尼的火雞丘負責預測天氣的土撥鼠叫「菲爾」（Phil）；賓州東部和中部各自有「司職」的土撥鼠。

已故賓州大學教授約德(Don Yoder) 表示，歷史學家在一本1841年日記中發現賓州摩根鎮（Morgantown）德國後裔家庭記載了2月初的土撥鼠天氣預報。約德2003年出版的「土撥鼠日」書中總結道，這個節日的起源很古老，「毫無疑問是史前天氣傳說」。

在賓州小鎮舉行的土撥鼠預測是否「早春」的活動，土撥鼠俱樂部的副主席手上展示天氣的預測表，另一位則抱著土撥鼠「菲爾」。（路透） 在賓州小鎮舉行的土撥鼠預測是否「早春」的活動，土撥鼠俱樂部的副主席手上展示天氣的預測表。（路透）

普克蘇托尼是賓州德裔人士定居地，自1880年代末開始以野餐、狩獵和吃土撥鼠來慶祝「土撥鼠日」。普克蘇托尼土撥鼠俱樂部成立於1899年。

1993年電影「今天暫時停止」上映兩年後，活動組織者曾對來看熱鬧的人群整夜喝酒、爬樹、甚至脫光內衣等行徑表示擔憂。菲爾所在的火雞丘，現已禁止飲酒。

菲爾當然也有競爭對手。賓州東南部夸利維爾（Quarryville）1907年起，由土撥鼠奧菲（Octoraro Orphie）負責「冬季預報」。夸利維爾旅館董事會主席查理哈特（Charlie Hart）認為，奧菲的預測能力比菲爾好得多；他說：「今年是第116年，奧菲年年都很準。」

2月2日在賓州小鎮普克蘇托尼附近「火雞丘」舉行的土撥鼠預測是否「早春」的活動，年年吸引大批人潮。（美聯社） 1954年2月2日，威斯康辛州密爾瓦基華盛頓公園動物園，太陽透過陰沉的天空，土撥鼠看到了自己的影子。 （美聯社）

普克蘇托尼俱樂部執行總監加蘭多則希望大家面對此事別太嚴肅。他說：「我們知道這又蠢又有趣；我們希望人們帶著幽默感來。」