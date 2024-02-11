移民專頁／移民局是否豁免面談 視個案而定

鄭毅律師主答

讀者問：

我已經提交 I-485S申請，去年4月補交了一個體檢表，今天一看我需要面試，感覺不妙。 我周圍的同事都沒有 I-485面試，到時間直接拿卡了。我情況還比他們簡單，沒有副申請人，也不是黨員(曾經是團員)，專業也不敏感，國內本科學校也不 list上面。 我來美國七年了，就拿過一張 traffic ticket，其他紀錄很clean，居然要去面試？ 我搞不懂啊，有點怕面試掛了，都要準備點啥啊？ 求指點一下。

答：

依照移民法規定，所有身分調整的申請人都必須接受移民官的面談，除非移民局 豁免面談。移民局什麼情況下豁免面談，是基於個案而定(on a case-by-case basis)。移民局只有一個大概的指南，例如公民的父母、公民未滿21歲未婚子女、永久居民未滿14歲子女、軍人，以及明顯符合綠卡 資格的等可以免面談。

訪談的主要目的是使移民局能夠核實申請人的重要訊息，以確定申請人是否符合調整身分的資格，以及是否有法律上禁止移民的情況。 在面談期間，移民官會核實申請人是否理解申請中的問題，並為申請人提供修改任何錯誤填寫或自提交申請以來已更改的答案的機會。 申請中任何未回答的問題或不完整的答案都將在面試時解決。