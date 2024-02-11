封面故事／動動腦／「爆竹聲中一歲除」語出何人的新年詩？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.鞭炮早先是用竹子做的，所以叫做爆竹，到了哪個朝代才普遍用紙筒和麻繩製作？

2.壓歲錢最早並不是使用真的錢，而只是鑄成錢幣狀的東西，其目的是什麼？

3.請找出分別代表《發財》、《好彩頭》和《長長久久》的3個新年應景菜。

4.1911年農曆新年期間，中國歷史上發生了哪一件重要事件？

5.哪一個亞洲國家不過農曆新年？

6.初二回娘家的習俗由來很難考證，但有一說法和明朝哪位皇帝的女兒安慶公主有關？

7.是誰寫出這首新年詩：爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符？

8.華人 電影史上的最早賀歲片，應該是1937年湯曉丹執導的一部粵語片。劇情是講述一個家庭在歲晚遺失一張彩票，最終開心尋回的故事。請問片名是什麼？

9.羅馬神話中，愛神邱比特的母親是誰？

10.明朝皇帝朱祐樘一生只娶一個妻子，可謂癡情。據說有一樣個人衛生用品還是他發明的，請問是何物？

答案：1.宋代 2.辟邪 3.髮菜、白蘿蔔、韭菜 4.辛亥革命 5.日本 6.朱元璋 7.王安石 8.花開富貴 9.維納斯 10.牙刷