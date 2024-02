稅務漫談／大選年稅改 低收多產家庭受惠

「2024減稅法案」將每個兒童可退稅上限提高到1800元(2024年為1900元。2025年為2000元),這對於收入低而孩子多的家庭是極大的福音。(123RF)

民主黨 近日推出「2024年美國家庭與勞工稅收減稅法案」(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)(以下簡稱2024減稅法案),其要點如下:

一、上調兒童退稅 額

1.現行兒童稅(每個孩子為2000元,但其中僅1600元為退稅)計算方式為工作收入(Earned Income)2500元以上的部分乘以15%,修改後的法規將在現行的15%工作收入基礎上,可以將計算所得兒童退稅額再乘以家庭兒童的數額,但2023年每個兒童的最高退稅不超過1800元。這對於工作收入不夠高但孩子多的家庭,是極大的幫助。現舉例說明。

麥克高(夫妻合報)2023年1099-NEC(自雇收入)1萬5000元,兩個孩子分別為8歲和11歲,按照原8812表(Credit for Qualifying Children and Other Dependents)的計算如下 :

第一部分兒童稅抵減4000元(但高先生因收入低,標準扣減後Taxable Income為零,所以用不到)。

兒童退稅上限 增至1800元

第二部分為可退稅(Refundable Credit)計算如下:

1萬3940元(1萬5000元減去一半的自僱稅扣減)扣除2500元(兒童稅最低收入 「門檻」)為1萬1440元,乘以15%為1716元,所以1040表28行(Refundable Child Tax Credit from 8812)為1716元。

從2023年起改正的8812表可退稅部分改為1萬1440元(工作收入超出「門檻」部分)乘以家庭兒童數(2),所以提高為2萬2880元,再乘以15%為3432元。

「2024減稅法案」將每個兒童可退稅上限提高到1800元(2024年為1900元。2025年為2000元),這對於收入低而孩子多的家庭是極大的福音。

兒童抵稅額 每年提高100元

2.兒童稅抵稅(2000元),從2024年起每年提高100元作為「通貨膨脹」調整係數,所以2024年兒童抵稅額為2100元,2025年為2200元。

3.2024年起直至2025年,享受兒童稅優惠的家庭可以選擇前一年的工作收入代替當年的收入計算兒童稅,如果可以獲得更多的抵退稅。這對於收入起伏(包括失業)的低收入家庭不無小補。

二、延長100% Bonus Depreciation條例至2025年底。

原定百分之百紅利折舊法規至2022年底結束,自2023年起依20%的幅度減少,即2023年紅利折舊可達80%,2024年為60%,2025年為40%,2026年為20%,2027年起失效。

「2024減稅法規」將2023年起開始Phase-out(逐步淘汰)的百分之百紅利折舊法延長至2025年底,這對於刺激中小企業投資無疑是好消息,對於廣大自僱業者也是利好。現舉例說明:

倪先生是出租汽車司機,任職於Uber和Lyft兩家出租汽車公司。2023年6月倪先生購入雪佛萊大型SUV約9萬2000元,由於百分之百紅利折舊法的延長,可多獲得3840元折舊扣減。

三、延長100% Deduction for Research and Experimental Expenditures(簡稱R&E)

原定2022年開始R&E依照5年(美國)或15年(美國以外)的攤提(Amortization)現延長至2025年底。

民主黨減稅法案 瞄準TCJA

民主黨主導的這一系列減稅法案,「項莊舞劍,意在沛公」,無不瞄準共和黨川普於2017年底推出的減稅法案(Tax Cuts and Jobs Act簡稱TCJA)。TCJA中相關公司和個人的減稅法案,大多也將於2025年底到期,其中頗具影響的SALT條款(State and local taxes including property tax or sales tax, state & city withholding tax total deduction can't exceed $10,000 for married filing joint couple, or $5,000 for single, married filing separately or head of household)對華人家庭,特別是紐約、加州、麻州、伊利諾伊州等「藍州」的「逐項扣減」(Itemized Deduction)造成了重大衝擊。

恢復逐項扣減 冀望TCJA失效

無獨有偶,TCJA中的另一把利劍,砍掉了中產階級藉以扣減的2106表與工作相關費用(Unreimbursed Expense),包括電腦、手機、辦公裝備、執照培訓、專業書報雜誌、工作用車等開銷,使高達80%的逐項扣減家庭降級為標準扣減。現舉一例說明:

珍妮佛王與先生住長島,均在曼哈頓任電腦工程師,年薪各約20萬元,W-2州預付稅各1萬5000元,地稅2萬5000元,貸款利息約1萬元,與工作相關開銷約1萬元(扣除AGI2%「門檻」),逐項扣減共7萬5000元,但TCJA框架下只能允許標準扣減(約2萬7700元),少減約5萬元,多交1萬2000元稅金。珍妮佛自然盼望TCJA在2025年底自動失效,逐項扣減重回舊軌,依照川普和共和黨目前的聲勢,她能如願嗎?