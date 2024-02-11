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娛樂／新春檔中國電影 巨星廝殺

娛樂新聞組
「第二十條」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「第二十條」電影海報。（取材自豆瓣電影）

中國電影院在跨年場迎來「開門紅」，而在高歌猛進的新年檔裡，話題之作不少，包括劉德華主演的「紅毯先生」、賈玲自導自演的「熱辣滾燙」、張藝謀的新作「第二十條」等，預售總票房在上映前便賣破3億人民幣（約4224萬美元），其中喜劇電影占了大宗，陪觀眾開心大笑過新年。

「紅毯先生」

導演：寧浩

劇情講述過氣明星劉偉馳（劉德華飾）想力拚一座影帝獎項重新找回事業輝煌，因此與導演林浩（寧浩飾）合作拍攝農村題材電影、參加國際影展，卻因此引發了一系列啼笑皆非的荒誕鬧劇。該片2月10日同步在北美、澳洲、紐西蘭等地上映。

寧浩的才華加劉德華的人格魅力，真的讓人很難抗拒。雖然是一部喜劇電影，但「紅毯先生」也探討了更深的人生和社會議題，至於對號入座的吃瓜樂趣，叱吒娛樂圈的巨星劉德華來演繹，不會有人比他更有說服力了。

「紅毯先生」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「紅毯先生」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「熱辣滾燙」

導演：賈玲

自甘墮落的樂瑩（賈玲飾）每天宅在父母家中，因與妹妹發生矛盾，遂離開家尋求獨立生活。經歷了種種波折和傷害後，慢慢發覺，拳擊這項運動似乎能為她的人生帶來些許改變。

劇組早前釋出「即時登場」定檔海報，海報中，樂瑩背光而立，低頭整理著拳套，為登上拳擊台做著最後準備，也為熱辣滾燙地活一次做好了準備。本片賈玲再度自導自演，並和張小斐再度合作，「你好，李煥英」創造票房奇蹟之後，下一個奇蹟是在銀幕看賈玲成功瘦身100斤（約50公斤）。

「熱辣滾燙」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「熱辣滾燙」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「第二十條」

導演：張藝謀

檢察官韓明（雷佳音飾）捲入一起分歧巨大的案件，與此同時他的家裡也面臨著相似的考驗。該片以小人物視角為切口，演出中國刑法第20條關於「正當防衛」法條背後的公理人情。

張藝謀近年來實在是「高產」得令年輕人都望塵莫及，單看劇情簡介頗有些去年中國十一檔「堅如磐石」的意味，而影片類型中又寫著喜劇。

看來嘗到「滿江紅」的甜頭（2023年春節上映，總票房突破45億元人民幣），戲謔敘事下講述嚴肅核心是否會成為張藝謀的新風格？

「第二十條」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「第二十條」電影海報。（取材自豆瓣電影）

「飛馳人生2」

導演：韓寒

上一部那位不想輸的賽車手張馳（沈騰飾）留下了傳說，歸來的只是一身傷病想躺平賺點錢的駕校陪練，可惜天不從人願，經過眾人一番曉之以利動之以情，張馳和朋友們重組車隊，跌跌撞撞地再次奔赴最後一屆賽車比賽。

相隔2019年上映的前作，五年前飛出去的張弛這次帶領著「廢棄物聯盟」車隊，要再開一局。韓寒、沈騰、喜劇、賽車……想像中就應該是那種熱血沸騰的好笑。據說這部也拍出了中國賽車戲的最高工業水準，那這種速度與激情，令人期待。

「飛馳人生2」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「飛馳人生2」電影海報。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）

賽車 電影院 澳洲

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