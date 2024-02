美國現象／登月、911…電視最重要75個時刻

電視學院日前投票選出電視最重要的75個時刻。太空人阿姆斯壯的名言「個人的一小步,人類的一大步」被列為榜首。(美聯社)

電視被公認為是20世紀最偉大發明之一,現代人已難想像生活中沒有它的日子。電視學院(Television Academy)日前投票選出電視最重要的75個時刻,其中包括登陸月球、披頭四樂團首次在美國電視上亮相,以及馬丁.路德.金恩的「我有一個夢」(I have a dream)演說。

電視學院日前投票選出電視最重要的75個時刻。第二名是紐約世貿中心911恐怖攻擊事件的報導。(美聯社檔案照)

來自電視產業的學院成員與學界合作,對80年來的電視歷史進行了梳理與票選,在12日揭曉的名單中,1969年阿波羅11號首次登陸月球與太空人 阿姆斯壯(Neil Armstrong)的名言「個人的一小步,人類的一大步」(one small step for man, one giant leap for mankind)被列為榜首。第二名是紐約世貿中心911恐怖攻擊事件的報導,第三名是披頭四1964年在「蘇利文劇場」(The Ed Sullivan Show)的亮相;金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說則位居第六。

金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說。(美聯社)

披頭四1964年在「蘇利文劇場」亮相,也登上電視最重要的75個時刻。(美聯社)

雖然新聞事件包辦前幾名,但經典電視劇、喜劇與特別節目中的許多非真實畫面也出現在排行榜上,其中包括電視劇「鷹眼」中向好友B.J.隊長的告別,以及以韓戰前線陸軍野戰醫院為背景、1983年「外科醫生」(M.A.S.H.)最後一集(第8名)、1965年「查理布朗的聖誕節」(A Charlie Brown Christmas)中奈勒斯(Linus)朗誦耶穌誕生的故事(第14名),以及2007年「黑道家族」(The Sopranos)中備受討論、最後畫面瞬間全黑的部分(第36名)。

艾倫.狄珍妮曾在「艾倫秀」中表白自己是同性戀。(美聯社)

上榜的還有「艾倫秀」(Ellen)中艾倫.狄珍妮(Ellen DeGeneres)表白自己是同性戀那集(第13名)、「歡樂單身派對」(Seinfeld)演出態度囂張的「納粹 湯王」(Soup Nazi)那集(第27名)、麥可傑克森(Michael Jackson)的「顫慄」(Thriller)MV 首次播出(第48名)、惠妮休斯頓(Whitney Houston)在超級盃 開幕式上高唱國歌「星條旗歌」(第65名)以及「芝麻街」(Sesame Street)與「羅傑先生的鄰居們」(Mister Roger’s Neighborhood)影集中的幾個片段。