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美國現象／登月、911…電視最重要75個時刻

編譯周靜芝
電視學院日前投票選出電視最重要的75個時刻。太空人阿姆斯壯的名言「個人的一小步，人類的一大步」被列為榜首。(美聯社)
電視學院日前投票選出電視最重要的75個時刻。太空人阿姆斯壯的名言「個人的一小步，人類的一大步」被列為榜首。(美聯社)

電視被公認為是20世紀最偉大發明之一，現代人已難想像生活中沒有它的日子。電視學院(Television Academy)日前投票選出電視最重要的75個時刻，其中包括登陸月球、披頭四樂團首次在美國電視上亮相，以及馬丁．路德．金恩的「我有一個夢」(I have a dream)演說。

電視學院日前投票選出電視最重要的75個時刻。第二名是紐約世貿中心911恐怖攻擊事...
電視學院日前投票選出電視最重要的75個時刻。第二名是紐約世貿中心911恐怖攻擊事件的報導。（美聯社檔案照）

來自電視產業的學院成員與學界合作，對80年來的電視歷史進行了梳理與票選，在12日揭曉的名單中，1969年阿波羅11號首次登陸月球與太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)的名言「個人的一小步，人類的一大步」(one small step for man, one giant leap for mankind)被列為榜首。第二名是紐約世貿中心911恐怖攻擊事件的報導，第三名是披頭四1964年在「蘇利文劇場」(The Ed Sullivan Show)的亮相；金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說則位居第六。

金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說。(美聯社)
金恩博士於1963年華盛頓大遊行中所發表的「我有一個夢」演說。(美聯社)

披頭四1964年在「蘇利文劇場」亮相，也登上電視最重要的75個時刻。(美聯社)
披頭四1964年在「蘇利文劇場」亮相，也登上電視最重要的75個時刻。(美聯社)

雖然新聞事件包辦前幾名，但經典電視劇、喜劇與特別節目中的許多非真實畫面也出現在排行榜上，其中包括電視劇「鷹眼」中向好友B.J.隊長的告別，以及以韓戰前線陸軍野戰醫院為背景、1983年「外科醫生」(M.A.S.H.)最後一集(第8名)、1965年「查理布朗的聖誕節」(A Charlie Brown Christmas)中奈勒斯(Linus)朗誦耶穌誕生的故事(第14名)，以及2007年「黑道家族」(The Sopranos)中備受討論、最後畫面瞬間全黑的部分(第36名)。

艾倫．狄珍妮曾在「艾倫秀」中表白自己是同性戀。（美聯社）
艾倫．狄珍妮曾在「艾倫秀」中表白自己是同性戀。（美聯社）

上榜的還有「艾倫秀」(Ellen)中艾倫．狄珍妮(Ellen DeGeneres)表白自己是同性戀那集(第13名)、「歡樂單身派對」(Seinfeld)演出態度囂張的「納粹湯王」(Soup Nazi)那集(第27名)、麥可傑克森(Michael Jackson)的「顫慄」(Thriller)MV 首次播出(第48名)、惠妮休斯頓(Whitney Houston)在超級盃開幕式上高唱國歌「星條旗歌」(第65名)以及「芝麻街」(Sesame Street)與「羅傑先生的鄰居們」(Mister Roger’s Neighborhood)影集中的幾個片段。

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