每周一書／「我是太子」 神鬼小說解謎奇案

《臺灣神鬼傳奇：太子與鐵道上的男孩》。（圖／紐約世界書局提供）

天有異象，神治無方

失蹤案件現場的三太子神像

要出動道士與兒童心理學家？

甲綁乙還的兒童失蹤事件

三頭六臂的神怪解謎冒險

所有男孩都做了夢，有聲音對他們說話，飛鳥帶他們走出鐵道……。

往圓山的捷運 上失蹤的男孩，在阿里山 廢棄的「新高口駅」出現；板橋站到江子翠找同學的男孩於花蓮木瓜山的廢棄鐵軌獲救；台南搭火車前往新營的男孩最後到了宜蘭太平山。

毫無理由的男童失蹤案一再發生，唯一能串得起來的線索是他們農曆同月同日生，以及夢中聽到的同一句話：「我才是太子。」

兒童心理專家賀若芬受警方之託協助處理這奇怪的案件，她找到道教博士韓希元加入，想借韓的宗教知識從失蹤男童的言語反應中找出線索，案情卻引向最多人祭拜的中壇元帥：三太子。此時全台各宮廟的三太子神像不約而同地陀螺般旋轉，一行人實地踏查時，每到一座廟還把天雷暴雨 帶過去。

當謎題愈來愈往超自然的方向過去時，承辦的刑警卻從韓希元身上找出了其他可能性。

「穿黃袍戴金冠的小孩子跑過去，我追，追不上，他停下來等我，我再追。不論我怎麼追總追不到他……。」

全台三太子神像不斷陀螺般旋轉，五營將軍廟雷劈失火……。

是三太子震怒，還是他惹到了誰？

「對方也三頭六臂，和三太子一樣。」

難道神明也有真假太子？

台灣作家張國立去年底出版的新書《臺灣神鬼傳奇：太子與鐵道上的男孩》，是繼《搶神大作戰》之後，再次融合宗教與傳統的小說。

他從現代角度寫神話角色的冒險故事，以道教神鬼論探討身分焦慮與自由的抉擇。

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