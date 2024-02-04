生活／輪胎高速公路上扎釘 善良的陌生人舉動讓人暖心

圖為新澤西收費公路的路況，隨時都會堵車。（作者提供）

前一陣子被派到Newark辦公室幫忙六個月，通勤的路途遙遠，若沒塞車，開車要將近1小時15分，如果堵車要至少要兩小時，上上下下新澤西 付費高速公路(New Jersey Turnpike)的人，開車都很凶猛，雖已從中西部搬到東岸數年，我還是分分膽顫秒秒心驚。

一個細雨綿綿的2月天，我下班開車回家，好不容易平安地穿梭車陣通過收費站，上了高速公路，正慶幸路上車子雖多但通行順暢，突然看到儀表版上出現左後輪胎壓不足的警示，我很驚訝，因為早上檢查時，四個胎壓都是35、36，怎麼一下子變成26？難道是壓到釘子了嗎？

胎壓急洩 所幸出口不遠

新澤西這個高速公路通常每個出口的距離都相當遠，我張望尋找標示，看下一個出口有多遠，幸好再2哩就有出口，我趕緊移車到最右道，眼看著胎壓不到一分鐘直線下降，從26到23再掉到19，我打著緊急燈號，十分著急地出了高速公路，可是我根本不知道自己在哪裡，夾在一串大卡車中間，東張西望地找加油站，但胎壓已降到13，我看到路旁一棟大樓前停了幾輛車，趕緊轉進大樓的停車場停下來，下車查看輪胎，果然是鬆軟無氣，我不會換備胎，得打電話請AAA(註)幫忙。

看看這棟大樓前的招牌，是一個家具店的倉庫，我走進大樓，走廊裡有幾張椅子，一個茶几上，有幾本家具型錄，走廊另一頭有個像郵局辦事的窗台，窗台的另一端有五、六位工作人員不約而同地看著我。我走近窗台說明我的情況，問工作人員這裡的地址，因為我需要打電話請AAA來換備胎，一位男員工把地址寫在紙條上遞給我。我打電話給AAA告知我的地點，對方說一小時左右才會到。

外面仍飄著寒冷婆娑的雨，輪胎已經扁了，我不能坐回車上增加重量，於是我問工作人員可不可以在這走廊裡等，給我地址的男員工問了老闆後說可以，我就在走廊打電話給我老闆，跟他說一下情況，並請了隔日的假要送車去修輪胎，老闆很擔心，直說要開車來幫我換備胎，我忙說不用，我已經打電話叫AAA了，並答應老闆到家後跟他報平安。

善良女孩 想為晚餐埋單

掛完電話，我翻著家具型錄打發時間，一位年輕小姐從辦公室出來，拿著一個電暖器，插了電跟我說：「外面天氣冷，這個小暖爐可以讓你保暖。」我好感動地謝謝她。十幾分鐘後，我看到AAA的卡車，趕緊衝出大樓到停車場跟修車人會面，跟他說了狀況，告訴他備胎在哪裡，在他回卡車取工具時， 我突然想起走廊上的暖氣還開著，趕緊跑回去把暖爐關了，並到窗口跟那位小姐說AAA已到，我把暖氣關了，再次跟她道謝。

我回到停車場幫修車先生撐傘擋雨，他說如果在Turnpike上打電話向AAA求救，他們會叫你打#95，因為AAA不能在Turnpike上服務。這條公路是I-95，所以#95很好記，我很高興又學到一個新知識。

和修車先生閒聊時，我不經意回頭，看到那位送電暖爐的小姐，頂著雨迎面走來，她塞了一張20元紙鈔給我，跟我說：「你今天碰到這件麻煩事，一定很累，回家不要煮飯了，拿這錢去買晚餐吃。」她的善解人意和誠懇的話語，讓我感動萬分，我把錢推回去跟她說：「我非常感謝你的善意，今天我先生做飯，所以我回去有晚餐吃。雖然我遇到輪胎扎釘的麻煩事，但是你使今天成為我最幸運、最難忘的一天，我可以給你一個擁抱嗎？」她開心地點點頭，我擁抱著她跟她說她是天使 下凡，然後撐傘送她回辦公大樓，跟她致謝道別。

順利返家 感恩旁人善舉

備胎換好後，修車先生交代不能上高速公路，車速不能超過45哩，我希望回報方才那位小姐對我的善行，於是遞錢給修車先生買熱飲保暖。回程得開一般道路，須經過幾十個紅綠燈，我一路微笑著回想這一個半小時的經歷，雖然不幸扎到釘子，但一下子就有高速公路出口可以出去，又很快地找到一個安全地點停車，AAA不久就到場換備胎，家具行的員工都很幫忙，尤其那位良善的女孩，這一切像是冥冥中有神明或天使指引守護著，比起在公路上因車拋錨遇害的人，我是何其幸運啊！

幾個星期後，我帶著一點禮物，回去那家具行探訪那位善心的女孩，我到窗口沒看見她，同事說她那天請假，於是我跟她同事說我是幾星期前輪胎扎釘來求助的人，我想再次向她道謝，希望把這小禮物送她，她同事把禮物放在她桌上，我道謝後有點失望地離開。

雖然我沒能當面再次向女孩致謝，但她的善舉永銘我心，我深信她的良善和正面能量會吸引正面的人與事，讓她有個美好的人生。有一點我很確定的是，她有我終生的祝福。

註：AAA是American Automobile Association的縮寫，該機構除了提供會員行車路上緊急服務，包括換備胎和電池以及拖車，還有房屋汽車保險 和旅遊服務。