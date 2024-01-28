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新聞眼／火山噴發 冰島人如何準備應對？

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冰島法拉格達爾火山一個月內第二次噴發，熔岩流入城鎮、燒掉三棟房屋，所幸無人傷亡。 (美聯社)
冰島法拉格達爾火山一個月內第二次噴發，熔岩流入城鎮、燒掉三棟房屋，所幸無人傷亡。 (美聯社)

「有如末日景象的火山噴發冰島人如何提前準備？」冰島西南方的法拉格達爾火山(Fagradalsfjall volcano)在1月14日噴發，熔岩流進城鎮、燒毀了三棟房屋與供暖系統管線，所幸居民提早撤離，無人傷亡。該火山已是一個月內第二次噴發，更是半世紀以來首次造成冰島的人類居住地毀損。專家預測該火山活動不斷增強，當地知名溫泉景點「藍潟湖」也被迫關閉，未來恐將面臨長期且更廣泛的災難，政府必須盡快設想「長期方案」，不排除撤離火山附近3萬居民。儘管冰島的火山噴發並不罕見，但面對嚴重的天災末日，冰島人又是如何準備？

1月14日當地時間上午8時，法拉格達爾火山噴發，火紅的熔岩流流進格林達維克鎮(Grindavík)，人民都在電視或網路前看著Live直播，目睹被拋棄的住宅起火燃燒。不僅如此，「TIME」報導指出，鎮上地面還陸續出現兩道大裂縫，第一道在早上冒出時還是450公尺長，傍晚已擴張至900公尺；第二道長約100公尺，兩道裂縫都會間歇性噴出少量熔岩，幸好到了15日早上就不再活躍。

距上次噴發已半世紀

冰島座落於歐亞板塊和北美洲板塊之間，地熱資源豐富，而儘管島上擁有數百座火山、地震和火山噴發都是司空見慣，這次畫面對居民來說依然頗為嚇人──因為距離上一次有火山影響到住宅區已是整整50年前。1973年1月冰島南部赫馬島(Heimaey)上的埃爾德菲爾火山(Eldfell)噴發，上百萬噸火山灰吞沒半個島嶼，破壞了400座建築、導致5000居民撤離。

此次噴發的法拉格達爾火山，過去曾處於休眠狀態超過815年，但自2020年以來科學家就觀測到火山活動持續增加，近幾個月更偵測到數千起地震以及地表下大量岩漿流動的跡象。紐約時報報導，法拉格達爾火山在2021年迎來數百年來第一次噴發，起初為城鎮帶來更多觀光客，也吸引更多新進居民尋求工作。如今火山活動加劇，居民的生存也陷入危機。

格林達維克是一座位於冰島西南方的南半島區(Reykjanes Peninsula)、人口約4000人的小型漁港，距離首都雷克雅維克僅須開車45分鐘，近年也有不少人看中這一點而搬進鎮上。冰島大學火山學者索爾達森(Thorvaldur Thordarson)表示，南半島區面對的新狀態將會持續很長一段時間，半島上其他城鎮、總計超過3萬居民都會受到影響，「很大一塊人口稠密的區域都會面臨風險。」

總統約翰尼森(Gudni Johannesson)當晚也罕見在電視台發表演說，強調此次事件凸顯冰島將進入新一波火山活躍期。「一段嚇人的地殼運動又要開始了，儘管我們不希望如此，但還是會發生。」

預先撤離 發電站建堤防

因為預測到火山可能大規模噴發，冰島政府去年11月即下令格林達維克進入緊急狀態，要求數千位居民預防性撤離，僅剩200人左右鎮守在日常崗位。除此之外，冰島當局迅速在藍潟湖(Blue Lagoon)溫泉渡假村與該區的斯瓦森吉地熱發電站(Svartsengi power plant)附近建立「堤防」，派出多台怪手和推土機，用大量砂土堆出3公尺高的屏障，並且包圍住城鎮，以避免熔岩直接撲向供電設備等重要設施。地熱發電站是冰島居民賴以維生的供暖系統，斯瓦森吉發電站就是負責為整個半島的人口供應熱水。

冰島景點藍潟湖溫泉度假村，以據說可養顏美容的溫泉與火山泥面膜著稱。現在因火山噴發...
冰島景點藍潟湖溫泉度假村，以據說可養顏美容的溫泉與火山泥面膜著稱。現在因火山噴發威脅而暫時關閉。 (路透)
火山爆發後的藍潟湖溫泉度假村全景。(路透)
火山爆發後的藍潟湖溫泉度假村全景。(路透)

法拉格達爾火山12月噴發時，當時火山連續幾天擠出細細的熔岩流，幸好沒有接近鎮上，但是規模高達4.8的地震卻造成房屋與道路破損，導致一位建設工人跌落裂縫失蹤，至今都沒有找回遺體。因此儘管有些居民非常期盼回家，當局仍一再建議不得返回鎮上。

14日噴發後，最後200位居民也不得不全數撤離，由於藍潟湖渡假村僅位於城鎮北方5公里，為免意外也暫時關閉，救難人員奉命封上道路。63歲工會領袖古布蘭森(Hordur Gudbrandsson)也透露，格林達維克的小商家原本還盼望生意能重新開張，14日的噴發迫使他們開始正視其他可能性。但冰島人民見慣了北大西洋的惡劣氣候與天災意外，居民顯然不會輕易放棄家園。

古布拉森說：「我們知道如何團結面對。」

當局開始規畫長期方案

冰島總理雅各布斯多蒂爾(Katrin Jakobsdottir)指出，撤離3萬居民將是一場巨大挑戰──冰島全國人口僅約37萬，當地人口就占了1%──而冰島當局也必須開始規畫「長期方案」。總理憂心表示：「這是近期最大的天然災害，但還只是冰山一角，未來我們見到的災難牽涉範圍更廣。」

總統約翰尼森12月曾強調，當地交通不會受到太多影響，他表示：「我們有所準備，而且一直保持警戒。」但他的一席話也令人回想起2010年艾雅法拉冰蓋火山(Eyjafjallajökull)噴發事件，該火山從1月到5月間內多次噴發，大量火山灰遮蔽天空，北歐諸國、英國、愛爾蘭、德國、比利時甚至法國等西北歐國家都被迫關閉領空，引發空中交通大亂長達數個月，當時共計超過10萬次航班遭取消，成為僅次於二戰以來最長時間的「航空大停擺」。

火山周遭的死亡與新生相伴相生，熔岩雖然致命，噴發時的壯闊景色卻令人炫目，火焰與火山灰吞噬大地之後，也會舖下滿是礦物質的肥沃土壤。或許因為噴發往往伴隨地動山搖，古來凡有火山之處，當地人類容易衍生「巨人神話」。屬於北歐神話體系的冰島也不例外，神話寓言的歷史終點會發生「諸神黃昏」末日之戰，當眾神靈和古代巨人展開生死鬥，火焰巨人就是其中之一。近年國際知名的影視作品中，日本動漫系列「進擊的巨人」即是取材自巨人神話。

冰島法拉格達爾火山14日噴發，熔岩燒毀城鎮的3棟房子，這也是冰島50年來第一次有...
冰島法拉格達爾火山14日噴發，熔岩燒毀城鎮的3棟房子，這也是冰島50年來第一次有火山噴發造成財產直接損毀。 (美聯社)
冰島法拉格達爾火山14日噴發，大量熔岩湧向格林達維爾鎮上。圖中黑色部分即為冷卻後...
冰島法拉格達爾火山14日噴發，大量熔岩湧向格林達維爾鎮上。圖中黑色部分即為冷卻後的岩漿。(美聯社)

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