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人物／曾號召「百萬紅衫軍」倒扁 施明德：民主要一代接一代

記者陳舜協
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。（聯合報系資料照片）
紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。（聯合報系資料照片）

台灣民進黨前主席施明德於1月15日凌晨病逝。施明德曾在2009年為2006年台灣「紅衫軍運動」三周年紀念，寫下兩句話，「紅潮退去了，但不是消失，只是等待歷史性的再召喚」，「民主這一課永遠沒有句點，必須一代接一代努力下去」。

施明德號召台灣百萬人民反貪腐的紅衫軍運動，是他絢爛人生中值得書寫的篇章之一。紅衫軍運動起因為當時的台灣總統陳水扁發生貪瀆弊案，事後還發現調查局高層配合總統府吃案，隱匿總統府海外洗錢弊端。

紅衫軍總指揮 啟動倒扁

施明德2006年8月12日發出「百萬人民反貪倒扁運動」新聞稿後，正式啟動「倒扁運動」，號召台灣人民每人捐出新台幣100元到反貪腐運動指定帳戶，承諾參與並且授權他及一群志士，發起一場旨在讓當時涉嫌貪汙、國外洗錢的陳水扁下台，百萬人民共同參與的運動，由於參與者多數穿紅衫，又稱「紅衫軍」。

施明德在2006年8月12日發起「百萬人民反貪倒扁運動」，號召台灣人民讓當時涉嫌...
施明德在2006年8月12日發起「百萬人民反貪倒扁運動」，號召台灣人民讓當時涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。 （聯合報系資料照片）

曾發起台最大群眾運動

在施明德的號召下，成功募集了新台幣1億1119萬5205元經費。2006年9月9日紅衫軍在總統府前的凱達格蘭大道展開，9月15日台北市區發動「915圍城」及在桃園、新竹、台中、彰化、 屏東、宜蘭、花蓮、台東等遍地開花群眾響應；10月10日又再次發動「天下圍攻」，每場都號稱有百萬人民參與，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。

時任總統的陳水扁夫妻洗錢案爆發後，當時的第一夫人吳淑珍涉貪腐被起訴，總統陳水扁被...
時任總統的陳水扁夫妻洗錢案爆發後，當時的第一夫人吳淑珍涉貪腐被起訴，總統陳水扁被列共同正犯，施明德遂在當年12月5日宣布自囚、絕食，稱要到陳水扁下台那一天。（聯合報系資料照片）

當年11月4日陳水扁的太太吳淑珍涉貪腐起訴，陳水扁列共同正犯後，紅衫軍由原先要求陳水扁下台的和平訴求，逐漸有衝進總統府的聲音出現，為了避免事態失控。施明德於12月5日宣布自囚、絕食，直到陳水扁下台，施明德隔年2007年4月1日結束自囚，預告吳淑珍一審被判有罪後，陳水扁仍不下台的話，將發動第二波「倒扁運動」。

紅衫軍運動最終造成的政治影響，及施明德擔任總指揮的評價，社會褒貶不一，但以美麗島事件總指揮、紅衫軍總指揮為人熟知的施明德，必是台灣民主發展史上重要的存在。

施明德在2006年號召的台灣「百萬人民反貪倒扁運動」，先在台北市內發動「915圍...
施明德在2006年號召的台灣「百萬人民反貪倒扁運動」，先在台北市內發動「915圍城」，隨後赴多個縣市「遍地開花」；10月10日又再次發動「天下圍攻」，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。（聯合報系資料照片）

施明德 陳水扁 民進黨

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