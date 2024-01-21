城市傳真／維多利亞 卑詩世外桃源

如詩如畫的麋鹿湖。（作者提供）

加拿大 最具影響力的環球郵報 (Globe & Mail) ，每五年根據調查加國439座城市資料的結果，發表「一百座加拿大最佳居住的城市」 。

2023年，位於西海岸的維多利亞 (Victoria) 名列第一 ，這卑詩省的首都同時獲選為「最適合年輕人」和「最適合退休者」定居的城市 。

調查項目範圍廣濶，涵蓋各方面對居民有切身影響的生活素質條件，包括經濟狀況、居住環境、自然界、教育文化、房價物價、交通系統、醫療服務、娛樂活動；市民背景愈多元化，教育程度愈高，市區內愈多自行車道，分數愈高 。

人間天堂 最適居住

維多利亞能居首榜，自然有其特色和條件，它位於溫哥華島上，依山臨海、氣候溫和、雨量少於其他卑詩省西海岸城市，市容整潔，四季綠意盎然。百花齊放時，萬紫千紅，花彩繽紛，令人讚賞之餘，疑是人間天堂 。

市政府環保工作做得十分徹底，譬如為了保護橡樹，禁止居民砍除橡木。人行道上如遇橡木，行人得繞樹而行。市民行經，不免仰觀讚嘆這棵巨木的枝繁葉茂，感謝它的綠影成蔭。此時，説不定有顆橡栗從樹上掉落，「嗄」的一聲正巧打在你頭上，好似提醒 : 勿駐足，人生苦短，向前邁進。

不論住在城內任何一區，居民可步行或騎腳踏車到商店、公園、社區服務中心、學校、公立圖書館或教堂。這種社區性結構不只帶給個人方便，節約能源，還能帶動市民社團活動的參與和區民之間的交流溝通。道路設計則顧及到自行車的安全和便利，單車道不但寛敞，四通八達，連結了城市要區，更不乏穿越自然界、和行人共享的的雙行道，騎士們不儘用自行車做交通工具，尚能享受自然界賞心悅目的情趣。

湖畔樹林。（作者提供）

秀山麗水 親切友善

我和我的「另一半」達威在新冠疫情猖狂之前搬來，初抵維多利亞，立即被它的美景平和所吸引。

曾經有人觀察，秀山麗水出秀人，想來「秀人」指的是外在和內在美。秀山麗水的維多利亞多善人。巿民和氣友善，大街小巷與人擦面而過，總會微笑點首打招呼。多次我和達威駐足街頭觀景，馬上有陌生人上前問我們「迷路了? 需不需要幫忙？」。這種親切關心，給予新巿民和遊客無限溫暖和安全感。

有趣的是，剛搬來計畫買房子，才踏下車準備過馬路去看第一棟，一位朝氣蓬勃滿面笑容的年輕人踏著大步向我們走過來，「貴舍需要洗窗嗎？」。聽到我們目前是「無房階級」，他毫不猶豫地給我們出主意，「這兒房子貴得離譜，不如把錢拿去買共同基金，應該是比較好的投資」。活了半輩子，第一遭有人教我們如何處理財務 ，望著這熱忱自信的小伙子，我們不禁啞然失笑。

定居後，開始更深一層地體驗當地的人情味。

秀人匯集 人情味濃

聖誕節 即將來臨，我們暫租的公寓滿期，準備搬遷到新家。此刻萬事俱全只欠東風，空洞洞的新居等待著所有家當從卡加利 (Calgary) 的貯存庫運來。豈料臨時搬家公司通告，落磯山脈大風雪阻礙了公路通行，我們暫寄的傢具日用品得延遲到一月中才能托運。

達威當機立斷，買了鍋鏟碗碟，打算在空無一物的屋內靠快餐和外賣維持到一月中；鄰居耳聞此事，借椅子的搬來椅子，借桌子的搬來桌子…聖誕節那天，天色漸漸入暮，隔鄰捧著全套聖誕大餐和一瓶白酒，笑瞇瞇地站在大門口，說「聖誕快樂」。這頓有生難忘的燭光晚餐，是綜合聖誕節、感恩節心緒交織的盛宴。

第二年巧遇派蒂，一位和藹可親的太極拳老師。她每周兩次，在開放給民眾的禮賓司府大花園，領著一羣年紀不等、程度不一的學生，熱忱地傳授指導，分文不取。幾次被新生問及學費，派蒂的回覆是，「一輩子我有福受益於太極拳，這是我的回報。人各有所長，發揮分享你的才能吧。」這般智慧又慷慨的人，似乎都聚集在此。

一座城市的秀麗山水，是外在美。它的文化活動和教育水平，是城市的內涵。

仲夏花園音樂會。（作者提供）

40萬左右人口的維多利亞，麻雀雖小五臟俱全，擁有交響樂、歌劇 、芭蕾舞團。人數不足以演出大型曲目? 沒問題，自有雄心勃勃、想像力豐富的樂藝總監策畫。譬如今年10月，49位演奏家推出華格納為120件樂器所譜，長達四小時的歌劇「女武神」。三場演出之精采、觀眾之踴躍，連英倫刊物的樂評都為之喝釆。其實不只音樂家該獲掌聲，聽眾亦如是。至今三年中，我們聽過兩打以上各種樂器組合的音樂會，每場演奏或在音樂廳，或在藝廊、教堂、露天花園…聽眾聚精凝神的程度、音樂繞樑廻盪時所帶動的音樂家和聽眾之間的無聲交流，只有學生時代在柏林交響樂音樂廳中體驗過。

處處美景 驚喜連連

居此三年，時有驚喜的異外發現。諸如市郊的蘇克縣(Sooke)，是畫家愛米莉卡的家園，海濤洶湧古木參天 ; 中國海灘 (China Beach) 清澈見底的海水和稀有人跡無盡頭的白沙灘；林木茂密蒼䓤、恍如踏入返古時光隧道的鹽泉島 (Salt Spring Island) ;在北部機場附近的小鎮茜德尼 (Sidney)，可品嚐到最鮮美的炸魚，可飲用由當地數位作家共釀的啤酒，啤酒罐上有世界名作家的箴言，是鼓勵飲者「我喝則我思，我思則我在」？

中國海灘。（作者提供） 孩童戲水。（作者提供）

小城唐肯 消暑聖地

西北面頗具特色的小城唐肯 (Duncan)，除了書店多工藝品店多，還有一家咖啡館，供應現做現賣的韓國泡菜鍋貼和道地德國麵包及糕點。附近的克渭琴湖 (Lake Cowichan)，是夏季遊客羣集的渡假勝地。

維多利亞使我感受最深的是，天人合一人鳥獸共處的合諧。這兒有都市的風采設備，兼具鄉村生活的韻律情趣。在後院作晨操，樹枝上的鳥兒、矮牆上的松鼠會好奇地駐足觀賞 ; 書整理架上的書籍，鄰近的波斯貓會躡足到玻璃拉門前，瞪大了牠藍綠的雙眼往裡瞧，無疑在問「妳忙啥」;在花園打太極，三兩隻小鹿繞著我們，一邊覓食一邊觀看，像在思考：「奇怪，這些人的動作怎麼比一般人慢？」;在湖濱樹林散步，會遇到數十隻狗，有的乖乖地跟隨著主人，是人遛狗，有的，是狗遛人。更多狗兒上竄山林，下跳湖水。這是一羣世上最自由最幸福的狗。

後院的訪客。（作者提供）

微笑狗狗 拉近距離

狗的記性奇佳，只要是招呼親善過，牠不但記得你，而且認你為友。我們交到狗朋友尤基，一隻從泰國救出的遇難狗，有雙完全瞎掉的圓亮眼睛，裝著義肢的左後腿，一切全靠靈敏的聽覺、嗅覺，和待牠如親兒的主人夫婦。一個陰霾的黃昏，天色已黑，我們從樹林出來，正慢步摸索到停車場，只見百步之外有個綠色光體快速向我們移來。驚詫之間，這光體已經抵達腳畔。低頭察視，原來是尤基，頸圈上加戴著發光體，老遠地出嗅出我們，欣喜若狂地跛著腳，盡快趕來道哈囉。我蹲下輕拍著尤基的頭，在微弱的綠光反射下，我確定，看到了尤其咧著嘴的微笑。

維多利亞，除了秀山麗水善人，是個充滿著「微笑狗 」的世外桃源。